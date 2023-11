Amazon ukázal první záběry ze seriálu Fallout. Adaptace slavné herní série vyjde příští rok v dubnu

Uložit 0

Stejně tak jako si žánr sci-fi často představuje, jak různé technologie či vynálezy posunou společnost, zkoumá také způsoby, jak ji mohou zničit. Jedním z nejznámějších postapokalyptických sci-fi je dnes série Fallout zahrnující hlavně videohry odehrávající se pár stovek let po rozsáhlé nukleární válce, která lidstvo (a s ním i veškerý ostatní život na Zemi) přivedla na pokraj zániku. V dubnu příštího roku nás do tohoto světa zavede také seriál od Amazonu, na němž pracovali tvůrci oceňovaného sci-fi Westworld Jonathan Nolan a Lisa Joy. Teď se očekávaná novinka ukázala na prvních záběrech.

Fallout začíná koncem. V roce 2077 lidstvo žije budoucnost, jakou si představovalo už dlouho předtím, s létajícími auty a roboty. Vypukne ale nukleární válka. Ti, co si to mohou dovolit, dostanou možnost skrýt se hluboko pod povrchem v rozsáhlém systému protiatomových krytů. Ostatní jsou ponecháni napospas ničivým důsledkům války a totálnímu rozpadu civilizace.

Hlavní děj seriálu diváky zavede do doby o 219 let později. Lidé už řadu generací žijí pod zemí a čekají, až bude bezpečné vystoupit opět do záře slunce, která nebude posílená smrtelnou úrovní radiace. Jedna z hlavních hrdinek Lucy (s tváří herečky Elly Purnell), se v krytu narodila a nemá nejmenší tušení, jak brutální je svět tam venku pro zbytky přeživších. Okolnosti ji ale donutí se do tohoto světa vydat.

Like HBO’s hit #TheLastOfUs, #Fallout explores the end of the world—allowing the series to engage in some social satire as well as action and adventure. “We get to talk about that in a wonderful, speculative-fiction way,” says creator Jonathan Nolan. 🔗:… pic.twitter.com/mIv4RlQpTY — VANITY FAIR (@VanityFair) November 28, 2023

Herní adaptace v Hollywoodu dlouho platily za tak trochu prokletý formát, který nestojí za mnoho pozornosti. V posledních několika letech se ale situace začala otáčet a teď to naopak vypadá, že by mohly buď stanout po boku, nebo nahradit superhrdinský žánr jako dominantní část americké audiovizuální zábavy.

Nutně to přitom neznamená jen obrovsky výdělečné, ale z pohledu kritiky laciné taškařice jako Super Mario Bros. Letos se na obrazovkách představila první řada výpravné adaptace hry The Last of Us odehrávající se po jiné, tentokrát v zásadě zombie apokalypse. Novináři na seriálu, který napsal tvůrce vychvalované minisérie Černobyl Craig Mazin, chválili komplexní postavy vyrovnávající se s traumaty či skvěle adaptovaný příběh her do dobře známé, ale zároveň osobité formy.

Také Fallout má ambice přesahující pouhé převedení estetiky známé z videoher do hraného seriálu. Jeho tvůrci jsou totiž Jonathan Nolan a Lisa Joy, kteří stojí za seriálem Westworld či scénáři k filmům Interstellar a Temný rytíř. V profilu magazínu Vanity Fair vysvětlují, že chtějí námět a žánr sci-fi využít pro vlastní společenský komentář, samozřejmě vycházející z témat obsažených v předloze. „Ty hry jsou o velkých rozdílech mezi těmi, co mají, a těmi, co ne, a tohle je bohužel něco, co se za poslední dekády v naší zemi i ve světě více a více prohlubuje,“ říká Nolan.

Lucy, která vyrostla ve svým způsobem ideální společnosti dostatku, který předchází konfliktům, bude muset rychle pochopit, jak velkých privilegií se jí dostalo a co to znamená, když je rozmetají nejhrozivější zbraně vyvinuté v dějinách lidstva. Ačkoliv ve skutečném světě k nukleární válce nikdy nedošlo, její hrozba je stále živá a potenciální sociální i psychologické důsledky v jisté formě existují. „Myslím, že se všichni díváme na svět a říkáme si: ‘Panebože, věci se vyvíjejí velice děsivým směrem,“ poznamenává Nolan.

First Look: Welcome to the world of #Fallout, starring Ella Purnell, Aaron Moten, and Walton Goggins. Take an exclusive look at the twisted new TV series, based on the globally-beloved apocalyptic video game: https://t.co/xhDGUM7Bd4 — VANITY FAIR (@VanityFair) November 28, 2023

Jak ukazují první zveřejněné fotografie, samozřejmě se dočkáme také dobře známé retro estetiky satirizující období příchodu jaderné energie a zároveň hrozby nukleárního konfliktu ve Spojených státech 50. let. Na seriálu se také jako výkonný producent podílel tvůrce herních předloh Todd Howard.

Právě Howard byl jedním z důvodů, proč vznik hrané verze Falloutu trval tak dlouho – žádný z předchozích návrhů na filmy a seriály mu nepřipadal dostatečně dobrý nebo zajímavý. Nolan a Joy, které měl pro potenciální projekt sám vyhlédnuté jako velký fanoušek jejich tvorby, ale přišli s tím, že by vytvořili nový příběh zcela zapadající do existujícího kánonu her. Právě to by mělo umožnit vyhnout se otrockému převádění už známého příběhu do jiného formátu, které málokdy funguje.

Jaký bude výsledek, uvidíme za několik měsíců. 12. dubna příští rok bude mít seriál Fallout premiéru na streamovací službě Prime Video od Amazonu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by novinka mohla mít velký úspěch.