Vyhrál vše, co se v americkém fotbale vyhrát dalo. Sedmkrát dovedl svůj tým k zisku prestižní trofeje ze Super Bowlu, přepsal knihy individuálních hráčských rekordů a obecně si vydobyl pozici jedné z největších sportovních ikon planety. Jakmile tedy Tom Brady oznámil začátkem února konec své kariéry, nikdo se mu prakticky nedivil. Hvězdného quarterbacka to ale v důchodu evidentně moc nebavilo. A proto po zhruba šesti týdnech oznámil svůj návrat.

„Mám tu ještě rozdělanou nějakou práci,“ řekl Tom Brady a rozzářil oči snad všech fanoušků amerického fotbalu. Lídr týmu Tampa Bay Buccaneers ohlásil, že jeho místo je stále na hřišti, a proto se vrátí zpět do hry a naskočí v barvách floridského celku do třiadvacáté sezóny prestižní ligy NFL, kde se pokusí získat to, co mu minulou sezónu uniklo – účast v Super Bowlu.

„V posledních dvou měsících jsem si uvědomil, že mé místo je stále na hřišti, ne na tribuně. Ten čas přijde, ale teď to není. Miluji své spoluhráče a miluji svou rodinu, která mě podporuje. Díky nim je to všechno možné. Do Tampy se vracím na svou třiadvacátou sezonu. Mám tu ještě rozdělanou nějakou práci,“ napsal Brady na Twitter.

Byť se může zdát, že jde o velký návrat, ti, co dění okolo Bradyho sledují podrobněji, uznají, že zase o tak velké překvapení nejde. Brady si totiž nebyl jistý svým odchodem z ligy ani v momentě, kdy ukončení veleúspěšné kariéry oznamoval. Pramenilo to zčásti z toho, že se na internetu šířily spekulace o jeho odchodu ještě předtím, než byl rozhodnutý on sám.

I jeho oficiální vyjádření o konci neznělo zcela definitivně a mnozí v něm našli jakási zadní vrátka. „Pokud nemáte stoprocentní soutěžní nasazení, neuspějete. A úspěch je to, co na naší hře tolik miluji. Každý den je pro mě fyzickou, mentální a emocionální výzvou, která mi umožnila maximálně využít můj potenciál. A já jsem se těch posledních dvacet dva let snažil ze všech sil,“ napsal Brady v únoru.

Na druhou stranu má ale Brady rozjeto několik byznysů – ať už jde o platformu pro obchodování s digitálními předměty (NFT) zvanou Autograph, tréninkovou společnost TB12 Sports, nebo vlastní módní značku Brady. Podnikání a rodině se chtěl slavný hráč věnovat naplno, nyní to ovšem vypadá, že své plány otočil o sto osmdesát stupňů.

Brady rozhodnutím o návratu naplní svou smlouvu s Tampa Bay Buccaneers, kde má podepsáno do roku 2023. Cíl pro nadcházející sezónu je pak jasný – účast v Super Bowlu, respektive ideálně tento finálový zápas vyhrát. Minule se to floridskému kádru po vypadnutí ve čtvrtfinále s konečnými vítězi Los Angeles Rams nepovedlo. A jeden z nejlepších quarterbacků všech dob po dalším vítězném zářezu dychtí.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022