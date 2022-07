Fanoušky komiksů čekají žně. Marvel odhalil trailery i plány do roku 2025, ságu ukončí Avengers

V americkém San Diegu právě probíhá konference Comic-Con. Původně to byla akce pro fanoušky komiksů a sci-fi primárně v papírové formě, dnes je to jedna z hlavních událostí roku pro fanoušky hollywoodské zábavy. Svoje chystané projekty zde totiž představují největší studia, a byť se někde začíná mluvit o únavě ze superhrdinských filmů, zatím se nikam nechystají. Například Warneři tak ukázali další trailer Black Adama, Marvel dokonce odhalil plány až do konce roku 2025.

Jako první včera novinky předvádělo Warner Bros., což znamená filmy podle DC Comics. V rámci panelu studia se poprvé ukázalo pokračování snímku Shazam! z roku 2019 s podtitulem Hněv bohů.

Novinka se má odehrávat pár let po tom, co většina adoptivní rodiny titulního hrdiny získala superschopnosti. Diváci tak mohou očekávat mnoho komediálních scén mísících se s rodinným dramatem. Samozřejmě nebudou chybět ani noví zloduši.

V podstatně vážnějším tónu se neslo odhalení nových detailů kolem Black Adama, extrémně mocného antihrdiny s kořeny až ve starověkém Egyptě. Ve spojitosti s novou ukázkou se na pódiu hovořilo o morální nejednoznačnosti jedné z dosud největších rolí Dwayna Johnsona.

Teth-Adam do světa po tisíciletém uvěznění přichází se záměrem nastavit v něm vlastní řád, bez ohledu na kategorie dobra a zla. Zároveň však zaznělo, jak se ve filmu bude formovat budoucnost skupiny superhrdinů Justice Society.

Tím hlavní oznámení spojená s filmovým světem DC končila, byť by bylo o čem mluvit. Další očekávané projekty, The Flash a Aquaman and the Lost Kingdom, jsou totiž spojené s momentálně kontroverzními osobnostmi Ezry Millera a Amber Heard. Oba filmy mají mít premiéru až příští rok.

Už za necelé čtyři měsíce však na plátna dorazí Black Panther: Wakanda nechť žije od konkurenčního Marvelu. Jelikož představitel titulní role, Chadwick Boseman, předloni zemřel, film provází velká očekávání spojená s vypořádáním se se ztrátou hlavního hrdiny.

První zveřejněná upoutávka k tomu mnoho detailů neposkytuje, obyvatelé Wakandy v ní nicméně viditelně truchlí, zatímco se připravují na střet s vodním královstvím Atlantis.

Podobně jako u DC se také u Marvelu vedle poněkud vážnějšího projektu v podobě pokračování Black Panthera objevilo výrazné odlehčení ve formě nového traileru na seriál She-Hulk: Neuvěřitelná právnička.

Žena s nově nabytými schopnostmi Hulka se v něm učí správně je ovládat a zároveň udržet svoji respektovanou pozici v americkém právním systému. Shodou okolností se zde pro ni najde skvělé místo – řešení skokového nárůstů lidí obdařených nadpřirozenými schopnostmi.

Kromě těchto hlavních ukázek přišlo také mnoho dalších informací ohledně směřování audiovizuálního univerza Marvelu (MCU). Zaprvé bylo potvrzeno, že výrazně temněji laděný seriál Daredevil, který původně vznikl u Netflixu, bude pokračovat i na streamovací službě Disney+. Technicky čtvrtá řada dostala podtitul Born Again, k divákům se dostane na jaře roku 2024 a vrátí se v ní jak Charlie Cox v titulní roli, tak Vincent D’Onofrio v roli zloducha Kingpina.

Tou dobou už bude v plném proudu pátá fáze MCU, která započne příští rok v únoru filmem Ant-Man and the Wasp: Quantumania s hlubším zabřednutím do kvantového světa. Následovat bude prakticky tolik titulů, kolik jen diváci zvládnou usledovat. Na Disney+ na jaře roku 2023 dorazí seriál Secret Invasion o boji Nicka Furyho a Marie Hill proti invazi mimozemských Skrullů. V květnu se bude pokračovat třetími Strážci galaxie, v létě pak má dorazit druhá řada Lokiho, seriál Echo a film The Marvels.

Ke konci roku přijde řada na samostatný seriál jedné z nových hrdinek z Black Panthera Riri Williams, které se podaří napodobit technologii Iron Mana. Ironheart na Disney+ dorazí na podzim. V zimě bude následovat samostatný seriál zlodušky z WandaVision s názvem Agatha: Coven of Chaos. Rok 2024 bude patřit dalšímu pokračování Captain America s podtitulem New World Order, už zmíněnému Daredevilovi a novince Thunderbolts – filmu o alternativních avengerech, k nimž se připojil i John Walker z Falcona a Winter Soldiera.

Pak má konečně přijít řada na velké finále současné multivesmírné ságy MCU. Na odhalování kompletní šesté fáze je zatím brzy, Marvel nicméně prozradil, že odstartuje dalším pokusem o natočení Fantastické čtyřky. Film o dosud spíše kvalitativně prokletých superhrdinech má na plátna dorazit v listopadu roku 2024. V květnu a listopadu roku 2025 se pak svět pokusí znovu ovládnout Avengers se dvěma filmy – The Kang Dynasty a Secret Wars.

Po vyčerpávajícím výčtu komiksových adaptací by mohlo cokoliv dalšího snadno zapadnout, pozornost si nicméně zaslouží ještě několik projektů jiných studií. Lionsgate ukázalo první krátkou upoutávku na Johna Wicka 4 a Netflix přišel s dalším trailerem na očekávaného Sandmana. Amazon si diváky získal už před pár dny velkolepým novým pohledem na seriál Pán prstenů: Prsteny moci.