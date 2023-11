Fantastická zvířata uspěla, ale diváci ztratili zájem. Teď je kouzelnická série J. K. Rowlingové u ledu

Uložit 0

Loni v dubnu do kin dorazil třetí film ze série Fantastická zvířata s dráždivým podtitulem Brumbálova tajemství. Nebyl příliš dobrý – ostatně podobně jako dva, které mu předcházely. Stejně jako kvalita měly sestupnou tendenci i příjmy potterovské série a už před rokem se řešilo, jak se studio Warner Bros. Discovery k situaci postaví, když autorka J. K. Rowlingová plánovala pětidílnou ságu. Teď to vypadá, že nevznikne.

David Dates, který režíroval všechny potterovské filmy od Fénixova řádu včetně trojice Fantastických zvířat, nedávno mluvil s magazínem Total Film. Zmínil, že série sledující dobrodružství magického zoologa Newta Scamandera je pozastavená, doslova řekl „zaparkovaná“. „Natočili jsme tři filmy, ten poslední v průběhu pandemie, a moc jsme si to užili, ale bylo to náročné. Jsme na Brumbálova tajemství všichni pyšní a když šla do světa, museli jsme se zastavit, dát si pauzu a uvolnit se,“ řekl Yates.

Filmy natočil přímo ve spolupráci s autorkou knih o Harrym Potterovi J. K. Rowlingovou, která v případě Fantastických zvířat poprvé ve svojí kariéře přímo psala filmové scénáře. Předlohou celé série přitom byla fiktivní učebnice, z jejíhož obsahu a postavy autora se tvůrci vynasnažili vytvořit nový příběh o střetu dobra a zla, zasazený několik desítek let před původní kouzelnickou ságu.

Foto: Warner Bros. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství

Na jedné straně je Newt Scamander, mladý Brumbál a další čarodějové, na druhé obávaný černokněžník Grindelwald, který chce odhalit magický svět a vládnout mudlům. V průběhu děje se k základní zápletce připojuje drama o rodinných vztazích, postavy postrádající skutečnou váhu a Newt do toho stále hledá svá uniklá magická zvířata. Často proto v souvislosti se sérií zaznívají poznámky o neuceleném vyprávění nezkušené scenáristky.

První Fantastická zvířata a kde je najít z roku 2016 byla přesto velice úspěšná, když jen v kinech vydělala celosvětově 814 milionů dolarů (19 miliard korun). Druhý film s podtitulem Grindelwaldovy zločiny z roku 2018 už ale zaznamenal známky opadnutí diváckého zájmu. 655 milionů dolarů snadno stačilo na zaplacení drahého blockbusteru, ale tak docela to neodpovídalo příjmům jedné z největších mediálních franšíz vůbec. Loňská Brumbálova tajemství s rozpočtem kolem 200 milionů dolarů (plus náklady na marketing, distribuci a podobně) a výdělkem jen 407 milionů už poměrně strádaly.

To je podle všeho velký problém pro plány J. K. Rowlingové, která už při marketingové kampani prvního filmu zmínila, že počítá s celkem pětidílnou sérií. Něco takového je ostatně poměrně jasné ze závěru předchozího snímku, kde sice dojde k určitému vyřešení střetu mezi hlavními hrdiny a zloduchy, chybí ale finální vyvrcholení.

Yates přitom řekl, že on sám, jeho kolegové filmaři a snad ani lidé ve vedení Warner Bros. až do oné veřejné zmínky nevěděli o spisovatelčiných záměrech. „Myšlenka, že bude pět filmů, byla pro většinu z nás překvapení. Joanne to jednou spontánně zmínila na tiskové konferenci,“ poznamenal v rozhovoru. „Věřím, že se k tomu jednou vrátíme. Nemluvil jsem ale s Jo, producentem Davidem Heymanem ani Warnery; prostě si dáváme pauzu,“ dodal.

Vedení studia Warner Bros. Discovery se k současné situaci kolem Fantastických zvířat zatím nijak oficiálně nevyjádřilo a místo toho svoje úsilí soustředí jiným směrem. Jeho ředitel letos v dubnu spolu s novou streamovací službou Max nahrazující HBO Max oznámil, že se chystá nová adaptace všech sedmi knih o Harrym Potterovi. Dostane formu seriálu, kde každý rok v Bradavicích má trvat jednu sérii. V jaké fázi projekt je, ani kdy přesně dorazí na obrazovky, zatím není známo.