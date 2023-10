Fasáda nových budov na pražském letišti bude z potištěného skla. Ukáže českou krajinu

Uložit 0

Má to být to první, co člověk při příjezdu na letiště uvidí. Ať už zrovna přilétá letadlem, nebo sem jede autem či autobusem. Letiště získá tři nové budovy, které rozšíří Terminál 1. Budovy budou mít speciální fasádu, na které bude satelitní snímek Česka. Navíc budou osvětleny. Vítězné studio jim říká České lucerny.

V architektonické soutěži pořádané Letištěm Praha uspělo slavné nizozemské studio MVRDV, a to ve spolupráci se společností Netherland Airport Consultants, což je inženýrská a letištní poradenská firma. Svým zevnějškem jsou naprosto unikátní. Jde totiž o potištěné sklo, které má navíc v sobě zabudovanou fotovoltaiku.

To znamená, že fasáda bude nejen svítit, postará se také o část energie, kterou budova spotřebuje. Bude přitom obsahovat i programovatelné světelné prvky, díky kterým bude moci „promlouvat“ přímo k cestujícím a přinášet jim užitečné informace o aktuálních událostech.

Budovy mají mít různé funkce. Jedna bude sloužit centrální bezpečnostní kontrole, která už je na Terminálu 2, na jedničce ale chybí, bezpečnostní kontroly jsou u jednotlivých gatů. Budou tu také obchodní plochy a VIP salonky. V další budově ve veřejné části letiště bude konferenční centrum, parkoviště a také hotel.

„Objekt centralizované bezpečnostní kontroly Terminálu 1 se společně s částečně rozpracovaným řešením pro rozšíření Terminálu 2 stane základním kamenem projektu dobudování kapacit letištních terminálů,“ uvedl k tomu místopředseda představenstva Letiště Praha Jiří Kraus.

Foto: MVRDV Domy, jejichž fasáda umí promítat

Rozšíření terminálů přitom bude znamenat nejen světovou architekturu v hlavním městě, ale také přínos pro samotné cestující. Ve špičce jich bude totiž možné díky tomu za hodinu odbavit skoro dvakrát víc. Zatímco nyní tudy za šedesát minut projde 4 400 lidí, nově to bude 7 220. Celkově by mělo dojít k navýšení kapacity na 21,2 milionu cestujících z letošních odhadovaných 13,6.

„Zlepšíme tím komfort pro cestující, umožníme efektivnější využití kapacit a přesun části schengenského provozu do Terminálu 1. Jednotliví dopravci navíc budou mít přidělený k odbavení vždy jen jeden konkrétní terminál a zlepší se tak i orientace,“ popsal nadcházející změny výkonný ředitel provozu letiště Martin Kučera.

Rozšíření letiště by navíc mělo navýšit počet přímých spojení z dnešních 160 na 200. U dálkových linek to bude z 21 na 37. Navýší se počet parkovacích stání z 6 500 na deset tisíc. Z jedenácti tisíc metrů čtverečních restaurací to bude nově šestnáct tisíc. Přibude hotelových pokojů, a to ze současných 380 na 600. A bude tu také víc salonků. Zatímco dnes jich je 2 100 metrů čtverečních, v budoucnu zaberou plochu čítající deset a půl tisíce metrů čtverečních.

Architekti z MVRDV chtějí ale novými budovami docílit ještě něčeho – aby se z neosobního letiště stalo velmi příjemné místo. „Při průchodu bezpečnostní kontrolou budete obklopeni zelení české krajiny, a to na stropě, který ji zobrazuje, i na okolních prostranstvích, kde se nacházejí rostliny typické pro český biotop. Takový zážitek vám dodá nejen pocit klidu, ale také sounáležitosti. Chvíli, kdy se budete cítit ukotveni těsně před tím, než vzlétnete. Při cestě zpět do Česka pak budete mít pocit skutečného návratu,“ líčí zakládající partner ateliéru Winy Maas.

Foto: MVRDV Zeleň bude nejen ve dvorech nových budov, ale i nad hlavami cestujících

Stavby budou mít rozlohu 83 tisíc metrů čtverečních a jsou uzpůsobené tomu, aby se daly v budoucnu opět rozšířit a mělo by být možné změnit jejich uspořádání. Budovy by měly být také udržitelné. Konstrukce bude z betonu a oceli, nosníky pak budou z lepeného lamelového dřeva.

Dvory mají být také osázené zelení. Právě udržitelnost je pro letiště důležitá i vzhledem k tomu, že chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. V plánu má nicméně také snižovat hlukovou zátěž, počítá se tedy s výstavbou protihlukových opatření.

Projekt bude stát odhadem 32 milionů korun a mohl by se začít stavět v letech 2028 až 2029. O rok později by na letiště měl také přijet první vlak z pražského Masarykova nádraží, byť nyní se zkoumá rovněž možnost přivést ho až z nádraží hlavního.