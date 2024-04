Nový hotel u Masaryčky už přijímá rezervace. Stavba připomínající slavnou žehličku otevře v květnu

Uložit 0

Na jedné straně stvořila Penta ikonickou stavbu od Zahy Hadid, její Masaryčka otevřela už loni. Teď se k ní přidá další stavba, která promění pražské Masarykovo nádraží i celé centrum hlavního města: na druhé straně vlakového terminálu, v ulici Hybernská, se právě dokončuje hotel. Otevře pod značkou The Cloud One, a to už letos v květnu.

Obě budovy mají na proměnu okolí nádraží velký vliv. Svou roli přitom sehrají i v budoucnu, budou totiž součástí zpřístupnění velké části centra metropole. To má zajistit přestřešení kolejiště Masarykova nádraží, cesta na něj povede z Masaryčky, ústit bude v pasáži právě dokončovaného hotelu. To je velká zkratka. Hotel tak bude důležitý nejen pro ty, kdo se v něm zrovna plánují ubytovat, a pro fanoušky pražské architektury.

Průchod ale zatím otevřený nebude, u něj se přestřihne páska až v návaznosti na stavbu plánovaného přestřešení. To má být hotové v roce 2027 a je v režii Správy železnic. Hotel, který postavila společnost Penta Real Estate, už jen odpočítává dny. „Hotel The Cloud One se připravuje na ostrý start. Ještě oficiálně nezahájil provoz, ten je plánovaný na začátek května, rezervace ubytování ale už přijímá,“ líčí pro CzechCrunch David Musil, který má v Pentě hotelové projekty na starosti.

Provozovat ho bude řetězec Motel One. The Cloud One je jeho nový koncept, který představil předloni v New Yorku. Zatímco dřívější hotely řetězce jsou zaměřené ekonomicky, The Cloud One mají být větší designovky. „Na střešní terase budete blízko mrakům, vrcholem je ale výhled na historické centrum Prahy,“ láká síť do nového ubytování v české metropoli na svém webu.

Foto: Penta Naproti Masaryčce bude hotel

Motel One mimochodem už s Pentou jednu dohodu má, řetězec sídlí hned vedle Florentina v ulici Na Poříčí. Smlouvu o dlouhodobém pronájmu mají společnosti od roku 2013. Investice do hotelu v Hybernské byla okolo jedné a půl miliardy korun, tady uzavřela Penta s Motelem One nájemní smlouvu na dvacet let.

Hotel v Hybernské má trojúhelníkový tvar a je dílem pražského ateliéru Schindler Seko Architekti. Inspiroval se částečně slavnou newyorskou Flatiron Building, které se pro její tvar přezdívá žehlička. „Hotel má 382 pokojů na pěti patrech a velké atrium se službami uprostřed. Na střešní terase bude bar s báječnou vyhlídkou na Staré Město a Hradčany i na vrch Vítkov. Ráno na snídani nebo večer na skleničku sem může zajít i veřejnost, nejen hoteloví hosté,“ uvádí Musil.

Do atria bude z přestřešení kolejiště vstup také z Hybernské ulice a bude k dispozici jak pro hotelové hosty, tak pro kolemjdoucí. Postupně by se tu měly otevírat nové služby a také obchodní prostory, které doplní provoz hotelu. Bude tu například restaurace, wellness a podobně. „V tuto chvíli už můžeme potvrdit, že tu vznikne nová pobočka Max Fitness. Další budou postupně následovat,“ říká manažer Penty.

Změní se celé okolí

Developerská společnost původně plánovala na pozemku v Hybernské kancelářskou budovu, nakonec se ale rozhodla pro hotel. Tak jako tak bude budova měnit veřejná prostranství ve svém okolí. Už nyní vznikla mezi kolejištěm a hotelem nová ulice pro cyklisty a pěší, která vede k připravovanému železničnímu muzeu. Národní technické muzeum ho má v plánu vybudovat z někdejšího lokomotivního depa, historické přesuvny a dílen. V budoucnu by tato cesta mohla být prodloužená až k Vítkovu a spojit tak Žižkov s centrem města i jinak než přes křižovatku U Bulhara. To je ale podle Musila ještě daleko.

Měnit by se měla také samotná rušná křižovatka. Hlavní město oznámilo plány na proměnu už v roce 2022, do pracovní skupiny je zapojená také developerská společnost, která má v okolí další budovy, jako je Churchill pod Vysokou školou ekonomickou a zároveň hned nad Bulharem, a nové ještě plánuje. Křižovatka by se podle Musila měla částečně zklidnit a stát se bezpečnější.

Výstavba by se ale měla dotknout také samotné Hybernské ulice, kde Penta nemá jen hotel, plánuje tu rovněž přestavět budovu někdejší pošty. Návrh je dílem studia Klaska LTD Jakuba Klašky, který odešel nedávno ze studia Zahy Hadid, kde dokončoval projekt Masaryčky. „V Hybernské díky stavbě hotelu a revitalizaci budovy po České poště vzniknou nové, kvalitnější chodníky a přibyde stromořadí. Požádali jsme také o dílčí změny dopravního řešení v ulici, které by měly výrazně zvýšit komfort chodců a celkový pocit bezpečí,“ říká Musil.

V současné době se mění i tvář té časti Masarykova nádraží, která ústí právě do Hybernské. Kdysi to byl hlavní vchod do novorenesančního terminálu, dnes pozbyl smyslu, všichni využívají především vstup od tramvají, tedy z Havlíčkovy ulice. Penta má v nájmu převážnou část veřejných prostorů na nádraží a v současné době předělává také pasáž směřující do Hybernské. Až ji dokončí, měl by tady být obchod.

Foto: Penta I hotel by měl mít v parteru obchody a služby

To všechno vrátí Hybernskou ulici zpátky na mapu. Zaslouží si to, je to totiž ulice, jejíž historie sahá ještě před vnik Nového Města pražského, které založil Karel IV. Vedla od Prašné brány a byla to honosná dlážděná ulice.

„Patrně nevedla nikam daleko a někde v těchto místech u nádraží musela končit. Muselo jít o hlavní cestu na Kutnou Horu, do bohatého města, které přinášelo panovníkovi stříbro. Úsek tady byl široký asi jedenáct metrů. Mohlo to být kvůli tomu, že se tady shromažďovaly povozy řemeslníků a dalších lidí, kteří putovali do Starého Města a čekali, než se otevře brána. Zároveň bylo potřeba tudy projet. Aby vozy nezapadly, pravděpodobně místo kvalitně vydláždili,“ popsal před stavbou hotelu vedoucí archeologických prací Martin Vyšohlíd ze společnosti Archaia. Ta tu dělala archeologický průzkum, který odhalil nejen staré dláždění ulice, ale také pozůstatky brány, skrze kterou vtrhli za třicetileté války Švédové do Prahy, či dvě nádrže z dob druhé světové války.