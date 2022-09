Fast food s fotovoltaikou. V Benátkách nad Jizerou se otevřel nejekologičtější McDonald’s v Česku

Elektřina ze solárních panelů, tepelná čerpadla, sběr dešťové vody k zavlažování, dobíjecí stanice pro elektromobily a celá řada chytrých technologií, které přispívají k úspornějšímu provozu. Díky všem vychytávkám v restauraci McDonald’s, jejíž zlaté oblouky se čerstvě rozsvítily v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, bude oběd v podobě Big Macu nebo cheeseburgeru o poznání ekologičtější.

Nový McDonald’s je 112. podnikem v pořadí, který známý řetězec v Česku otevřel. Číslovka není sama o sobě tolik zajímavá, unikátní jsou ale právě zelené technologie, které se zde při realizaci rozhodli využít. V českém kontextu si tak nese mezi ostatními rychlými občerstveními McDonald’s prvenství, co se týče šetrnosti k životnímu prostředí.

„Ekologickou šetrnost bude zajišťovat výkonná fotovoltaika. Díky ní je pokryta celoroční spotřeba chladící a mrazící místnosti, kde se skladují veškeré suroviny. Využití sluneční energie ale není jedinou novinkou. Restaurace je také vybavena sběrníkem na dešťovou vodu, který slouží k zavlažování a celou restauraci vytápí a chladí tepelná čerpadla,“ uvádí Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR McDonald’s Česká republika a Slovensko.

Zároveň zákazníci restaurace budou moci využít hned čtyři dobíjecí stanice pro elektromobily. Využití zde našly i velmi moderní chytré technologie, které sníží spotřebu elektrické energie, jakož i nízkoenergetické osvětlení uvnitř restaurace i na venkovním parkovišti a systém elektronického monitoringu spotřeb všech médií.

Foto: McDonald’s Solární panely pokrývají celoroční spotřebu chladící a mrazící místnosti

„Zajistíme tak jejich nejefektivnější využití a eliminujeme jejich nežádoucí přebytky. Zároveň používáme technologicky vyspělé grily a fritézy, které mají nižší spotřebu elektrické energie oproti starším typům těchto zařízení,“ doplňuje Pajurková.

Na ekologicky šetrnější přístup se McDonald’s zaměřuje stále více. Díky změnám v obalovém portfoliu uskutečněným od roku 2018 předejdou její restaurace spotřebě více než 100 tun plastového odpadu ročně. Od letošního léta nabízí českým zákazníkům vodu z téměř stoprocentně recyklovatelných rPET obalů, což zabraňuje vzniku dalších šestadvaceti tun plastového odpadu ročně.

Společnost se nadto zavázala, že do roku 2025 budou všechny obaly, které používá po světě, pocházet z obnovitelných, recyklovaných nebo certifikovaných zdrojů. Nová restaurace v Benátkách nad Jizerou tak zapadá do nově nastoleného konceptu a mohla by být předvojem dalších zelených realizací. Inspirovat se mohou také u restaurace v anglickém městě Market Drayton, jejíž provoz je zcela uhlíkově neutrální a má stěny s izolací z ovčí vlny.

První restaurace v Benátkách nad Jizerou vyrostla u dálničního exitu číslo 27 a otevřel ji zkušený franšízant Zdeněk Prajs. „Životní prostředí a jeho ochrana je pro McDonald’s i mě osobně velmi důležitá. Jsem proto rád, že právě já mohu provozovat takto moderní a ekologicky šetrnou restauraci. Velmi se těším na všechny zákazníky, kteří naši restauraci navštíví,“ říká.

Foto: McDonald’s 112. McDonald’s v Česku otevřel 22. září 2022