Fenomén Harry Styles v O2 areně vyprodal i vstupenky za pódium. Fanouškům stačilo poslouchat

Takovou atmosféru jsem ještě na koncertu nezažil. Když jste se ptali na bezprostřední zážitky fanoušků, kteří navštívili páteční pražskou show Harryho Stylese, slyšeli jste pravděpodobně právě takovou odpověď. Osmadvacetiletá popová hvězda také v Česku potvrdila, jak obrovským fenoménem aktuálně nejen v hudebním světě je. Absolutně vyprodaná O2 arena stála hodinu a půl na nohou a zpívala. A někteří diváci dokonce toužili po jedinečném zážitku tolik, že si koupili lístky za pódium, odkud toho příliš neviděli.

Byl to první koncert v osmnáctileté historii největší multifunkční haly v Česku, kdy se vyprodaly i sektory, které jinak při koncertech zůstávají prázdné. Jde o místa za velkými pódii, za nimiž je zázemí a fanoušci by tak svým idolům koukali maximálně na záda, pokud by na ně vůbec viděli. Jenže když ani téměř dvacetitisícová kapacita nestačí, sáhli pořadatelé pátečního koncertu Harryho Stylese k netradičnímu kroku.

„Harry Styles a poprvé v historii O2 areny vyprodané sektory pouze k ‚poslechu‘. Při koncertu totiž sedíte za pódiem,“ napsal na Twitter po očekávané události Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport a šéf vysočanské haly. Harry Styles je totiž aktuálně kometou, která překračuje hranice hudební branže a promlouvá k širokému publiku nejen poutavými popovými tóny, ale také svými názory a jedinečnou show. Fanoušci navíc na koncert čekali dva roky, neustále ho odkládala pandemie.

Harry Styles – poprvé v historii O2 areny vyprodané sektory pouze k „poslechu“. Při koncertu totiž sedíte za pódiem (vstupenka za 1100 Kč). pic.twitter.com/YnWO5Xu2pr — Robert Schaffer (@SchaffRob) July 15, 2022

„V pražské O2 areně Styles v rámci svého turné potvrdil status superstar, která dokáže strhnout davy nejen chytlavými poprockovými melodiemi, ale především svým neodolatelným charismatem kluka od vedle s perlovými náušnicemi,“ napsala ve svém textu po návštěvě koncertu Jana Patočková ze Seznam Zpráv. Vedle chytlavých skladeb Styles rád boří módní či genderové stereotypy a oslovuje tím zástupy lidí napříč generacemi. Ne náhodou to v publiku během jeho vystoupení hraje barvami a místy vlají duhové vlajky.

Na sociálních sítích nad atmosférou v hale uznale pokyvovali i ti, pro něž není Harry Styles první volbou, když zapínají Spotify. Stačí se podívat na záznam z některých Stylesových koncertů – nezřídka diváci zpívají od začátku do konce, texty písní dokonale znají a původní člen úspěšné chlapecké skupiny One Direction se svými fanoušky umí dokonale pracovat. Zájem o pražský koncert, který je jednou z mnoha zastávek v rámci světového turné, tak byl obrovský.

Šílenství fanoušků dokonce bývá takové, že tentokrát byla na ploše O2 areny přichystána místa na sezení, aby se omezila kapacita a zajistily větší rozestupy. Ve finále však stejně nikdo z přítomných neseděl. Druhé netradiční rozhodnutí se týkalo zmíněných vstupenek se zadním výhledem. „Tento typ vstupenek se obvykle do prodeje nedává, ale kvůli obrovskému zájmu o koncert Harryho Stylese a po schválení všemi zúčastněnými stranami se uvolnila do prodeje i tato místa,“ uvedl pro CzechCrunch Ondřej Pozl za pořadatelskou společnost Live Nation.

Jedna taková vstupenka stála 1 190 korun a diváci sedící za pódiem koukali na velkoplošnou obrazovku se záběry z přední části pódia. Harry Styles si jich však byl dobře vědom a během koncertu s nimi pravidelně komunikoval. „Tyto vstupenky – a jakékoliv ostatní – byly během několika minut vyprodány. Počet návštěvníků jak v tomto prostoru, tak celkově nesdělujeme, každopádně koncert byl naprosto vyprodaný,“ doplnil Pozl. Šéf O2 areny pak ještě na Twitteru nasdílel fotku, „která tady ještě nebyla“ – právě s diváky sedícími za pódiem.

tak taková fotka tady ještě nebyla … pic.twitter.com/WXWXMSKRzE — Robert Schaffer (@SchaffRob) July 15, 2022

Harry Styles aktuálně objíždí svět se svým novým albem Harry’s House, které se okamžitě stalo hitem. Mnozí již určitě slyšeli například jeden z nejposlouchanějších singlů současnosti As It Was, ocenění a rekordy však sbírá celém album. Jak informoval magazín NME, nejenže se nové Stylesovo album stalo letos nejrychleji prodávaným ve Velké Británii, ale v žebříčcích několika zemích drželo jak album, tak i zmíněný single souběžně první příčku, což nebývá obvyklé.