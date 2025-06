Nápad na hru udělal z vojáka milionáře a jeho výplata vyděsila policii. Český titul teď chystá nášup

Uložit 0

Po popraskané betonové silnici lemované zažloutlou trávou kráčí osamělý muž. V kapsách má jen svítící tyčinku, ovoce a pár kusů oblečení. Míří k nedaleké zástavbě, kde s trochou štěstí narazí na zbytky zásob v opuštěných domech. Nehostinná krajina východní Evropy může snadno vyvolat pocit samoty. Opak je pravdou. Za každým rohem videohry od miliardového studia Bohemia Interactive číhá nebezpečí, ať už jde o divoká zvířata, oživlé mrtvoly anebo to nejhorší z nich – ostatní přeživší.

Tak nějak to vypadá, když si zapnete DayZ, asi nejznámější českou survival hru s otevřeným světem. Hráči tu mají jediný cíl: přežít v drsné postapokalyptické krajině tak dlouho, jak jen to jde. Druhé šance neexistují. Každé rozhodnutí může být osudové a každá chyba poslední.

Ačkoliv v těchto měsících v českých hráčských vodách poutalo největší pozornost pokračování Kingdom Come, svůj díl úspěchu si loni na podzim připsalo právě i DayZ. Po mnoha letech vývojáři přidali do hry rozšíření, ve kterém šedou betonovou džungli vystřídal mrazivý ostrov Sachal, kde vedle zombíků a hladu zabíjel i drásavý chlad. Během prvního týdne se prodalo 300 tisíc kopií napříč herními platformami. A tento pátek studio představilo nový dodatek s názvem Badlands, který místo mrazu tentokrát přinese spalující horko.

Všechno začalo v bunkru

Za úspěchem českého DayZ nicméně stojí pozoruhodný příběh, který se začal psát už před více než deseti lety v odlehlém výcvikovém táboře vysoko v horách novozélandského Waiouru. Dnes čtyřiačtyřicetiletý Dean Hall, bývalý důstojník Královského novozélandského letectva, tehdy působil na utajené základně jako styčný důstojník.

Několik měsíců žil zcela sám uprostřed zasněžené pustiny, kde vyčkával, zda někdo nebude potřebovat jeho pomoc. Byla to práce, která s sebou nesla spoustu volného času. A právě ten Hall využil k hraní videoher a vytváření modifikace pro českou vojenskou simulaci Arma 2, ke které měl velmi blízko.

Inspiraci pro vytvoření fanouškovské úpravy čerpal z vlastních zkušeností nasbíraných během let strávených v ozbrojených silách. Po získání titulu na univerzitě v novozélandském Otagu, kam docházel díky armádnímu stipendiu, sloužil pět let jako důstojník u Královského novozélandského letectva.

Jeho profesní dráha ale nebyla přímočará, armádu po čase opustil a zkoumal i jiné pracovní možnosti. Věnoval se třeba plánování rozvoje vězeňské infrastruktury nebo působil jako herní producent ve studiu Sidhe Interactive. Později se však rozhodl do aktivní služby vrátit a znovu oblékl uniformu.

A právě tehdy, kolem roku 2009, přišla zkušenost, která se později hluboce otiskla do podoby jeho slavné herní modifikace. Jako armádní důstojník byl Dean Hall vyslán na výměnnou misi do Singapuru, kde ho čekal extrémní kurz přežití v tropické džungli. Na dvacet dnů v divočině dostal jen dvoudenní zásobu jídla. Během mise zhubl pětadvacet kilogramů, sáhl si fyzicky i psychicky na dno, a aby toho nebylo málo, utrpěl zranění, po kterém následovala rehabilitace. Tehdy si na vlastní kůži vyzkoušel, co skutečně znamená boj o přežití.

Programování první verze DayZ mu trvalo čtyři měsíce. V dubnu roku 2012 ji zveřejnil na fóru fanoušků studia Bohemia Interactive. Tehdy neměl tušení, že tím odstartuje globální fenomén, který už v červenci téhož roku bude mít v počítači půl milionu hráčů a o měsíc později celý milion.

Úspěch, který vedl k výraznému nárůstu prodejů původní hry Arma 2, neunikl pozornosti šéfa Bohemia Interactive Marka Španěla. Ten Hallovi nabídl výhodnou smlouvu a vlastní vývojářský tým, s jehož pomocí měl původní mod proměnit v plnohodnotnou samostatnou hru. Hallovo jméno přitom pro české herní studio nebylo neznámé. Díky své moderské činnosti už dříve zaujal českého herního designéra Ivana Buchtu, díky kterému se Novozélanďan zapojil do vývoje titulu Arma 3.

Hall neváhal a okamžitě se pustil do práce. Za práva k DayZ nakonec obdržel od českého studia částku okolo pěti milionů dolarů, tedy přibližně 113 milionů korun, což způsobilo kuriózní situaci: náhlý příliv peněz na účet zahraničního občana vzbudil podezření české policie. Ta okamžitě kontaktovala banku, převod pozastavila a Halla předvolala k výslechu. „Musel jsem na stanici přinést smlouvu ze studia, aby mi výplatu nezabavili,“ vzpomínal později Hall v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

V roce 2014 Hall české Bohemia Interactive opustil a založil vlastní herní studio RocketWerkz, stojící například za survival titulem z vesmírného prostředí s názvem Icarus. Po jeho odchodu převzali vývoj DayZ čeští vývojáři, kteří se rozhodli pokračovat v Hallově odkazu.

Na hře jich dnes pracuje více než sedmdesát a internetem v posledních letech kolují spekulace o tom, jestli studio v utajení náhodou nepracuje na pokračování. Oficiální potvrzení zatím nepřišlo, v pátek ale tvůrci oznámili další rozšíření současného nesmírně oblíbeného titulu. Badlands, které vyjde příští rok, nabídne dosud největší mapu v historii DayZ, 267 kilometrů čtverečních prostoru, na kterém může s nepřízní osudu i ostatních bojovat až 60 hráčů současně. Trápit je bude spalující horko, rozpraskaná zem, písčité pláně a žízeň. Něco, co i Dean Hall dobře znal.