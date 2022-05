Fernando Alonso bude prodávat elektrokola z 3D tiskárny. Karbonové unikáty jsou překvapivě dostupné

Fernando Alonso patří mezi nejznámější jezdce šampionátu formule 1. Proto není divu, že se značky předhání v tom, která jej uloví jako svého ambasadora. Vůbec nejčastěji je Alonso spojován a oblékán do oblečení značky Kimoa, což není tak překvapivé, protože je sám jejím zakladatelem. A právě pod touto značkou nyní přivádí na trh elektrokolo s unikátním karbonovým rámem. Ten jako jednolitý kus vzniká na 3D tiskárně

Být pilotem F1 je velmi náročné povolání, které si žádá spoustu energie i času. Přesto někteří z nich nacházejí síly i pro nejrůznější vedlejší projekty, jako je například svého času tajná hudební kariéra Lewise Hamiltona, který pod pseudonymem XNDA natočil i jednu skladbu s Christinou Aguilerou.

Svůj vedlejšák má také Fernando Alonso, který miluje pozorování západů kalifornského slunce v obklopení přátel. Tuto lásku zhmotnil do vlastní značky oblečení a doplňků s názvem Kimoa, což je havajský výraz právě pro tyto momenty.

Značka má jeden kamenný obchod v Alonsově rodném Španělku, konkrétně v Madridu, a zastoupení obchodem Simply EV v Miami. Ze svých internetových stránek však dodává zboží, jako jsou kšiltovky, košile, trička, brýle a další, zákazníkům až ze 150 zemí světa. Všechny její produkty by přitom měly být udržitelné a vyráběné právě ve Španělsku či Portugalsku.

Foto: Superstrata Model Superstrata Electric

Kimoa myslí také na cyklisty, a to nejen nabídkou dresů a kalhot s vycpávkami. Již brzy začne prodávat i své vlastní elektrokolo, které bude každému zákazníkovi vyráběno na míru pomocí 3D tisku.

Výrobu samotného rámu by měla mít na starosti společnost Arevo, která se primárně zabývá produkcí aditiv, ovšem od roku 2020 tiskne pod značkou Superstrata také rámy kol. Ty vznikají na základě údajů o výšce jezdce, délce jeho nohou a paží, řeší preferovanou jízdní pozici a samozřejmě i využití kola. Tedy zda jej zákazník chce pro jízdu na silnici, na štěrku nebo jej plánuje třeba jen jako přibližovací prostředek po městě.

Veškerá data se zadají do softwaru, který následně vytvoří model rámu kola s ideální geometrií pro daného jezdce. Pak se pustí do práce tiskárna. Rám, který se vyrábí z termoplastických materiálů a uhlíkových vláken, má tu výhodu, že může být vytištěný kompletně celý v jednom kuse. Je to unikátní metoda, která nahrává pevnosti, životnosti rámu i jízdnímu komfortu.

Kolo by mělo být schopné na jedno nabití ujet přibližně 88,5 kilometru, tento parametr je ovšem u elektrokol vždy výrazně ovlivňován stylem jízdy, terénem i samotnými tělesnými proporcemi jezdce. Když ovšem baterie dojde, mělo by ji podle společnosti být možné nabít na plnou kapacitu přibližně za dvě hodiny.

Cena kola je vyčíslena na 3 999 dolarů, tedy přibližně 93 tisíc korun, což se může zdát jako závratná částka. Ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o kolo stavěné na míru, které je z kompozitního materiálu, a navíc vybavené elektrickým pohonem, jedná se o částku, díky které by o ně měl být zájem. A ani nebude třeba tlačit marketing právě přes Alonsa.