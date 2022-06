Festival, jaký tu ještě nebyl. Gastroprojekt Ze Mě chystá oslavu dobrého jídla, pití a hudby

Ze Mě projekt je uskupení, které českou gastronomickou scénu nepřestává udivovat svými počiny. Street food se jim pravidelně daří povyšovat na fine diningovou úroveň a jejich dvacetichodové degustační večeře, ve kterých je každý chod malým uměleckým dílem, působí až surreálným dojmem.

Stavební kámen jejich tvoření představují prvotřídní lokální suroviny, na které se ale vždycky dívají prizmatem sobě vlastním. Na talíři se tak účastníkům jejich akcí objevují chody plné odvážných fermentů, zvěřiny, rostlinných esencí a divokých bylinek a hub, ze kterých získávají to nejlepší pomocí intenzivních změn textur a teplot.

S každého setkání s Vojtou Nemravou, který za vznikem Ze Mě projektu stojí, je nad slunce jasné, že mu v hlavě neustále víří, co nového by vymyslel. Poslední nápad se rodil delší dobu. Bylo potřeba pečlivé plánování a zjišťování, jestli vůbec něco takového půjde zrealizovat. „Bude to velké. Něco, co tady ještě nebylo,“ říkal Nemrava už před několika měsíci.

A ještě před začátkem léta v Ze Mě projektu odhalili, co dlouhou dobu chystali: Festival Me Ze. Akci, kde se spojí skvělé jídlo v podání téhle odvážné party s hudbou. Festival proběhne 20. srpna a bude trvat jeden den a jednu noc. Zážitek to tak bude skutečně hutný, protože se odehraje během bezmála dvaceti čtyř hodin.

Foto: Ze Mě projekt Jídla budou často připravována přímo na ohni

„Lidé budou moct přijet dříve a ve dvanáct to spustíme. Na začátku se představíme a hosty rovnou přivítáme velkou hostinou. A pak budeme připravovat jídla celý den a celou noc, asi až do tří hodin do rána,“ představuje program festivalu Nemrava.

Festival Me Ze se bude konat na mezi – odtud jeho název – mezi Pelhřimovem a Táborem. Přesnou lokalitu Nemrava zatím neodtajnil, ale avizuje, že jde o místo s kouzelnou atmosférou. „Je to mez na úplné samotě, kterou se nám podařilo výjimečně pronajmout na jeden den. Všude jsou jen lesy, louky, vedle je rybníček. Je to vážně nádhera a moc se na to těšíme.“

O jedinečnou atmosféru se postará hudební a vizuální doprovod. Od začátku až do konce mez rozezvučí DJs z řad dobrých přátel party ze Ze Mě. Jelikož jde o hudební interprety, kteří působí na Radiu 1 nebo v pražském klubu Cross, hrát budou na začátku spíše ambientní elektroniku, večer však přejdou dle Nemravových slov do něčeho „trošku tvrdšího“. Vše se ale bude odvíjet podle nálady.

„Chceme, aby i vizuální stránka festivalu naprosto vynikala. Místo tak zajímavě vyzdobíme. A sice zatím nechci prozradit, co máme rozjednané, ale už teď je jisté, že až zapadne slunce, rozsvítíme světla a zapálíme ohně, takže to bude velkolepá podívaná,“ poodkrývá Nemrava.

Součástí festivalu budou také workshopy, které budou v režii přátel z gastronomického světa. Hosté tak budou moci třeba sbírat divoké bylinky a houby s šéfkuchařem Tomášem Reisingerem nebo se učit, jak vyrábět kimčchi a miso s Vladimírem Sojkou, který stojí za projektem Zkvašeno.

Z kruhů přátel přijede také Jan Klimeš zásobený lahvemi své Euforie, tedy fermentované březové mízy. Další část tekuté stránky festivalu bude v režii českého lihovaru Landcraft a pivovaru Zichovec. „Hodně dobře je známe, jsou to kamarádi a jejich výrobky používáme na vaření nebo je párujeme s našimi chody při večeřích,“ říká Nemrava a dodává, že Landcraft pro festival připraví speciální pálenku a Zichovec várku piva.

20. srpna se tak bude na jedné mezi daleko od zbytku světa jíst, pít, tančit, obdivovat a zejména ochutnávat krásy přírody. Podle Nemravova ideálního scénáře by se nemělo jít vůbec spát, ale pro ty, kdo budou chtít někde přece jen hlavu složit, bude nachystané stanové městečko: „Jen stany si budou hosté muset přivézt vlastní. Ale nejlepší vážně bude, když nepůjdeme spát vůbec, užijeme si krásnou noc a ráno se společně nasnídáme a pojedeme domů.“