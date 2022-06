Festival plný hvězd i udržitelnosti. Vyprodaný Rock for People letos předvedl akci světových parametrů

Rock for People se řadí mezi největší a nejtradičnější festivaly, které se v České republice konají. Letošní ročník byl z mnoha ohledů výjimečný, o což se postaral nejen nadupaný line-up v čele s hvězdnými kapelami jako Green Day, Sum 41, Royal Blood či Fall Out Boy, ale i rekordní návštěvnost a vylepšené zázemí. Právě díky němu byl z celého festivalu cítit jemný vibe velkých zahraničních akcí, které se kromě hudebních hvězd opírají i o perfektní organizaci a maximální udržitelnost.

Rock for People se oklepal z covidových ran, které výrazným způsobem osekaly dva předchozí ročníky, a na letišti u Hradce Králové rozbalil show, za kterou by se nemusely stydět ani jiné, daleko větší evropské hudební festivaly. Jako již tradičně se pořadatelům z Ameba Production v čele s ředitelem Michalem Thomesem podařilo do Parku 360, kde se festival koná, přilákat řadu kvalitních kapel v čele s legendárními Green Day.

Srovnávat atmosféru Rock for People s festivaly, jako je Sziget, by byl ústřel, ovšem v momentě, kdy stojíte uprostřed několikatisícového davu a necháváte do sebe prát kopáky bubeníka Bena Thatchera z kapely Royal Blood, vám je úplně jedno, jestli stojíte na maďarském ostrově svobody nebo na letišti u Hradce Králové. Jste vtaženi hudbou i atmosférou, kterou letos vytvářelo na 35 tisíc návštěvníků.

„Rock for People byl vyprodaný již v roce 2020 a i přes covidový odklad se podařilo zachovat headlinery a doplnit je dalšími silnými jmény. Následovalo navýšení kapacity areálu, která se také vyprodala. Natěšenost, že si můžeme znovu užívat festival bez omezení, byla téměř hmatatelná,“ říká s nadšením Michal Thomes, přestože právě covidová pandemie udělala celému festivalu několik čar přes rozpočet.

Foto: Petr Klapper/Rock for People Ben Thatcher ve svém rozpoložení

Ten letos poprvé překročil hranici 100 milionů korun, jelikož se dle Thomese v poslední době dramaticky zvedla cena produkčních služeb, které jsou pro pořádání festivalu nezbytné. Valná část vstupenek navíc byla prodána již během pandemie, kdy se cena kalkulovala na zcela jiný nákladový rozpočet. „Rozhodně si nechceme stěžovat. Za vyprodaný ročník jsme našim fanouškům nesmírně vděční. Je to pro nás obrovský hnací motor vpřed,“ dodává.

Namazaný udržitelný stroj

I přes vysokou návštěvnost se organizátorům podařilo zajistit naprosto bezproblémový chod celého festivalu. Čekací doba na pivo byla minimální, záchody byly vždy po ruce a každý nezodpovědně odhozený odpadek na zemi rychle skončil v některém z košů na tříděný odpad. Ty na některých místech nabízely až 15 možností, kam takový odpadek vyhodit od biodpadu až po hliník či elektroodpad.

To by nikdy nebylo možné bez perfektní organizace chodu celého Parku 360. Byť se severní část hradeckého letiště stala již tradičním místem pro pořádní Rock for People, letos se tak vůbec poprvé dělo v momentě, kdy se společnosti Ameba podařilo vyjednat podmínky, které promotérům umožňují do parku více investovat.

Foto: Petr Klapper/Rock for People Letošní ročník festilavu Rock for People byl zcela vyprodaný

„Festivalový areál Park 360 máme nyní v dlouhodobém podnájmu. Jedná se sice o několik smluv s různými subjekty, v každém případě je to ale pozice, která nám umožní budovat v areálu stabilní infrastrukturu a realizovat Rock for People na letošní úrovni,“ vysvětluje Thomes.

Letošní investice mířily do větší udržitelnosti celé akce i parku samotného. Vše začalo už u samotné dopravy na místo, kdy se podařilo vyjednat s Českými drahami zvýhodněné jízdné na festival, aby návštěvníci nechali automobil doma. Další spolupráce byla navázána například se společností Nextbike, díky čemuž bylo možné v Hradci šlápnout do pedálů a zdarma dojet až na letiště.

Na kolech, cargo kolech i dalších bezemisních vozítkách se po prostoru parku dopravovali i sami pořadatelé. Energie, která poháněla jejich elektromobily, byla zcela bezemisní, a to díky technologii jablonecké společnosti Devinn, která na místo přivezla svůj vodíkový generátor. Ten poháněl nejen jednu ze stagí festivalu, ale v případě potřeby umožnil i nabíjení baterií vozidel.

Jen pár metrů od vodíkového generátoru H2Base se v rytmu poryvů větru otáčela velká větrná turbína doplněná o solární panely, které dohromady poháněly další malou stage. Ostatně celá tato část parku byla kompletně věnována udržitelnosti a ekologii i díky přítomnosti zástupců z hnutí Greenpeace, vedle jejichž stánku si bylo možné z odpadu vyrobit například fešné sandály.

Foto: Petr Klapper/Rock for People Pohled na Park 360 z výšky

V nich si pak návštěvníci mohli dojít na něco dobrého k některému ze stánků, kde své produkty nabízeli nejen světoví producenti jako Heineken, Corona či Plzeňský Prazdroj, ale i lokální pivovary a další místní výrobci. Někteří z nich porce servírovali do zálohovatelného kompostovatelného nádobí a co se nesnědlo, putovalo do nedaleké kompostárny a bioplynky, kde se ze zbytků vyrobí elektřina a teplo.

Park plný akcí, pohodlí i technologií

Kde se ovšem investice do zvelebování parku promítly nejvíce, je glampingový park kousek za festivalovým plotem. Na dohled od hlavní stage vznikl ve spolupráci s českým zastoupením Playstationu park plný zeleně a pohodlí.

Na letošním Rock for People nechyběla ani klasická stanová městečka, ovšem ten, kdo hledal větší pohodlí a především klid, měl zamířit právě sem. Mezi více než stovkou vysázených stromů a keřů byly rozprostřeny týpí, glampingové jurty i klasické táborové stany s dřevěnou podlážkou. Celé místo se tak proměnilo v malou oázu klidu jen pár desítek metrů od energického dění na festivalu.

Podle Thomese je toto všechno ale jen začátek. „Ve změnách areálu jsme opravdu ve velmi rané fázi. Významněji se to projeví až od příštího roku,“ vysvětluje ředitel festivalu a láká tak na další, již 27. ročník festivalu, který propojuje technologické inovace s kulturně-společenským životem.

Foto: Petr Klapper/Rock for People Pohled na glampingový park a stanové městečko

Investice by totiž měly v budoucnu zamířit například do většího zapojení vodíku. „Již dvakrát jsme si ho na Rock for People vyzkoušeli a vidíme v něm velký potenciál v souvislosti s energetickou soběstačností areálu, což je jeden z cílů, které jsme si stanovili,“ vysvětluje Thomes

Celý Park 360 by se měl navíc postupně proměnit v místo, které bude známé nejen coby plac, kde se pořádá Rock for People. Eventy všeho druhu by se zde měly začít pořádat celoročně.

„Chceme vytvořit unikátní místo, kde je možné udělat teambuilding, konferenci, oslavu narozenin nebo i svatbu. Park 360 je vhodný například i pro srazy automobilových veteránů, divadelní nebo gastrofestivaly, firemní akce, testování elektromobilů, protože součástí areálu je asfaltový okruh, či módní přehlídky, glampingové ubytování a další,“ uzavírá Michal Thomes.