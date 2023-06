Festival Rock for People je za dveřmi. CzechCrunch na něj přiváží diskuze o houbách i záchraně jídla

O Festival Rock for People je pokaždé velký zájem

Foto: Petr Klapper/Rock for People

Blíží se Rock for People, jeden z největších festivalů pořádaných na území Česka, na který se pravidelně sjíždějí hvězdné kapely z celého světa. Letošní lineup počítá třeba s legendárními Slipknot, s kapelami Billy Talent a Simple Plan, díky kterým si zejména mileniálové užijí návrat do minulosti, ale také s Muse, Hollywood Undead nebo The 1975. Jako každoročně bude součástí festivalu pestrý doprovodný program, na kterém se letos podílí také redakce CzechCrunche. V režii zde má několik panelových diskuzí, které se budou točit kolem hub, lovení jídla v popelnicích nebo bydlení v malém.

Plýtvání potravinami je palčivý problém, se kterým se každodenně potýkají především domácnosti. Ročně u nás do odpadu zamíří zhruba 56 kilogramů potravin na obyvatele. Ale s vyhazováním jídla se potýkají i obchodní řetězce – v jejich případě může v odpadu skončit v průměru mezi 10 a 15 tisíci tunami jídla ročně.

Jejich množství se ale snaží přímo obchody snižovat různými iniciativami, případně ho snižují odvážlivci a odvážlivkyně vrhající se do popelnic za supermarkety. O zachraňování jídla v podobě dumpster divingu, tedy popelnicového potápění, si budeme povídat s „diverkou“ Annou Sochorovou. V panelové diskuzi Mise za záchranu jídla se potká se zástupcem obchodního řetězce Penny Tomášem Kubíkem.

Češi a houby, to jde dohromady. Ne nadarmo jsme označováni za národ houbařů. Ovšem houby nemusejí být skvělé jen ve smaženici, jak na festival přijdou povyprávět mikrobiolog Tomáš Větrovský a spoluzakladatel společnosti Myco David Minařík. Ten se se svým startupem snaží vytvořit z podhoubí produkty, které by mohly přispět k vyšší udržitelnosti některých průmyslových odvětví. V houbové spleti hledá možnosti, jak tímto materiálem nahrazovat například některé problematicky recyklovatelné produkty na ropné bázi.

Větrovský zase přiblíží, jaké pozitivní účinky mohou mít houby na lidský organismus. Jak mohou zvyšovat naši imunitu a podporovat další schopnosti těla. Budeme se však bavit i o hře, kterou sám vyvinul a ve které se věnuje opačnému tématu, tedy houbové apokalypse. Je námět, který zpracovává i známá série The Last of Us, skutečně možným scénářem i v reálném světě?

Dopřát si vlastní bydlení se začíná jevit jako nemožný úkol, zvláště, pokud člověk začíná od nuly. Vlastní dům, či dokonce rekreační objekt je tak pro mnohé pouze nesplnitelným snem. Mohou být řešením tohoto problému takzvané tiny housy? Na tuto otázku se pokusí odpovědět Lukáš Otevřel, zakladatel projektu Tiny Company.

Otevřel byl jedním z prvních, kdo do Česka téma života v malém přinesl, ať už jako zajímavý byznys plán, možnost, jak si dovolit víkendové zázemí uprostřed ničeho či vlastní místo k celoročnímu pobytu. Na kolik tiny house vyjde, proč je fajn postavit jej vlastníma rukama a co to znamená, když je takříkajíc off-grid?