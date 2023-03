Domek jako harmonika či příbytek na baterku. Česká Tiny Company posouvá chataření do 21. století

Glamping je dnes už poměrně zavedený pojem, ještě před deseti lety ale v Česku spojení kouzla stanování nebo chataření s přepychem prvotřídních hotelů téměř nikdo neznal. Jedním z průkopníků tohoto trendu u nás byl Lukáš Otevřel, marketingový matador, který si jednoho dne řekl, že začne stavět neobvyklé příbytky, což dělá se svou Tipy Company dodnes. A i když má firma v názvu slovo „maličká“, ambice má od začátku velké. Od jednoho domku se tak v krátké době posunula hned ke třem dalším.

První malý domek Done spatřil světlo světa v roce 2019. Tehdy na něm Lukáš Otevřel začal pracovat s architekty ze studia DDAANN. Od začátku měl jasno v tom, že ačkoliv bude výsledný domek malý, musí mít velkou přidanou hodnotu jednak v estetice, jednak v promyšlenosti prostoru a také v udržitelném přístupu k jeho realizaci i užívání. Na dvanácti metrech plochy tak vznikl nenápadný objekt, který může fungovat zcela nezávisle na svém okolí.

„Domek je zcela obyvatelný, přitom kvůli němu není potřeba nikde nic kopat. Navrhli jsme ho navíc tak, že je během šesti hodin hotová hrubá stavba, které se dá zase velmi snadno zbavit, když domek doslouží svému účelu. Vysvětlujeme to každému úředníkovi, se kterým řešíme povolovací procesy, domky vyrůstají uprostřed přírody, každé nové místo je tak úplně nová disciplína,“ vysvětluje Otevřel.

Pro glampingového nadšence, milovníka designu a technologií byla také od počátku zásadní linka „udělej si sám“. Součástí domku tak byl i kompletní manuál vytvořený ve spolupráci s architekty, který po vzoru nábytkářské společnosti Ikea klienta prováděl krok po kroku tím, jak si domek postavit svépomocí. „Rád vzpomínám na dětství, kdy jsme s dědou a tátou stavěli chatu. Když jsem viděl, jak před námi postupně roste, byl jsem toho plný.“

Foto: Tiny Company Zakladatel Tiny Company Lukáš Otevřel

Otevřel tak chtěl současné generaci dvacátníků a třicátníků, která v ruchu velkoměst postupně dospěla k tomu, že jí víkendová pohoda uprostřed lesa také občas přijde vhod, zprostředkovat právě tento zážitek. Done nestojí už dávno jeden, celkem jich budou již dvě desítky. Na stavbu podle manuálu si však troufli pouze tři lidé.

„Tím jsme si potvrdili, že naše uvažování bylo vlastně špatně,“ směje se Otevřel. „Takže jsme si řekli, že nemusíme bazírovat na tom, že si domek každý postaví sám a že další domky, které navrhneme, budou už konstrukčně o něco složitější. Přicházíme sice o tu dětskou poetiku a romantiku vlastního přičinění, ale otevřelo se nám nové pole možností.“

Ty jsou v současné době hned tři, takže se tým Tiny Company pěkně otáčí. Realizuje několik objektů souběžně, některé dokonce i v zahraničí. Loni v létě, na 60. ročníku prestižního veletrhu Salone del Mobile v Miláně, prezentoval Otevřelův tým nový prototyp domku A-House, za jehož architektonickou podobou stojí studio Perspektiv. Rozprostírá se na ploše 25 metrů čtverečních, pne se do výšky pěti metrů a díky prudce zkosené střeše připomíná malý vesnický kostelík.

Sakrální pocit vzbuzuje i lustr, který navrhl český designér Jiří Krejčiřík. Otevřel tak vzhled interiéru trochu nadneseně přirovnává k modernistické katedrále. Inspiraci při návrhu čerpali také z realizací Dušana Jurkoviče, který na začátku minulého století povyšoval dřevěné stavby velkolepou ornamentální zdobností. „I do interiéru A-House jsme se snažili dostat nějaké vzrůšo, estetiku. Kromě lustru jsme si tak pohráli třeba také se zábradlím,“ říká Otevřel.

Rozkládací stan a domek s odnímatelnou střechou

Domek A-House je ale podle šéfa Tiny Company možná až příliš složitý na realizaci, přesto v portfoliu firmy určitě zůstane a už nyní vyrostl na dvou místech v Česku a třetí se staví. S architekty se ale chtěli vrátit k původní DNA jednodušší konstrukce, a tak začaly vznikat dva další typy domků: Tiny Liny a Tiny Tent. Na prvním se podílí architektka Lena Bellovičová, která proslula domem z konopného betonu, na druhém pak studio Kiss Kiss.

Tiny Liny si ze všech čtyř domků nejvíce zakládá na výhledu. Nabízí 360stupňový rozhled do krajiny, ve které je zaparkovaný. Má pochozí střechu, kterou lze využít jako nocležiště v letních měsících a tím pádem si užít i výhled na hvězdnou oblohu. Zároveň je ale střecha zcela odnímatelná, díky čemuž je domek vlastně takový kabriolet. A když člověk zatouží po soukromí a bude se chtít schovat před srnkami a veverkami v okolí, může po obvodu celého stavení zatáhnout závěs ze speciálního materiálu, ve kterém se nemá hromadit vlhkost.

Foto: Tiny Company Inspirací pro interiér A–Housu byly stavby od architekta Jurkoviče

Stejnou nanotechnologii využije Tiny Company i v případě domku Tiny Tent, který půjde z 14metrového prostoru zvětšit až na 45 metrů čtverečních. Studio Kiss Kiss totiž navrhlo rozkládací formát, kterým lze snadno rozšířit základní půdorys domku. Kolem zvětšeného prostoru se jednoduše opět roztáhne speciální závěs, domek pak tak trochu připomíná harmoniku.

A jak by řekl oblíbený telemarketér Horst Fuchs: „To ale není zdaleka všechno!“ V Miláně byla součástí domku A-House také okna potažená fólií s tekutými krystaly, díky nimž po jednom kliknutí celá plocha skla „zmléční“. „Já jsem trochu posedlý technologiemi. A vnímám, že žijeme v době, kdy nám mohou pomoci řešit spoustu praktických záležitostí a usnadňují život. Mimo soukromí je mléčné sklo skvělé také pro přírodu, protože díky němu nehrozí, že do okna naletí pták,“ říká Otevřel.

Tiny Company se díky moderním technologiím posouvá také v soběstačnosti. Aktuálně v některých již hotových domcích testují vlastní baterii, která může celý objekt pohánět v průběhu na elektřinu skromného víkendu, zároveň ji lze ve dvou lidech snadno přivézt a odvézt.

Foto: Tiny Company Po obvodu Tiny Tentu bude možné zatáhnout závěs ze speciální textilie

Váží asi 50 kilo a pojme 15 kilowatt energie. Domek lze při objednávce nechat vybavit solárními panely, jenže ty ne vždycky poskytnou dostatek energie. Baterie má tak za cíl vytrhnout právě tento trn z paty – díky ní lze chvíli přebývat v domku na baterky.

Glampingový balíček jako byznysová strategie

Cena domku Done v současnosti začíná asi na 800 tisících korunách v případě, kdy člověk zvolí nejjednodušší řešení. Otevřel dodává, že v případě dosud hotových realizací, které se klienti rozhodli pronajímat, je obsazenost kolem 95 procent. Díky tomu se taková investice vrátí do roka, maximálně do dvou let. Domky A-House a Tiny Liny začínají na 2,5 milionu korun.

S tím, jak roste nabídka domků v portfoliu Tiny Company, se proměnil také byznysový model společnosti. Nestojí jen na prodeji a realizaci tiny housu, ale také na prodeji kompletního řešení pro to, aby jej člověk mohl začít okamžitě využívat jako pronajímatelný rekreační objekt. Otevřel vyjmenovává webovou prezentaci s rezervačním systémem, zajištění odbytu přes Amazing Places a další kanály, influencer marketing, ale také správu domku.

Ve všech našich domcích hraje největší roli výhled, ale stále větší pozornost věnujeme také inovativním technologiím a materiálům.

V plánu je také rozšíření na zahraniční trhy. Už nyní se objevují poptávky například z Řecka, ale také z Mexika. V případě tak vzdálených lokalit by ale šlo spíše o prodej kompletního projektu, který by si daná společnost už postavila z materiálů dostupných na místě. V Tipy Company je zatím investičně zapojený pouze Otevřel. Dodává však, že nyní probíhají jednání o vstupu případného investora, jen zatím nechce prozradit podrobnosti.

„Zároveň nyní chceme investovat do domků Done, které nepostavíme pro klienty, ale zůstanou v našem vlastnictví. Koncept jsme nazvali Multiroom Hotel. Zájemci budou moci bydlet ve stejně zařízeném domku, akorát na různých místech Česka. Původně to totiž probíhalo tak, že jsme domek postavili klientovi a pak zpovzdálí – a samozřejmě s radostí – sledovali, jak pěkně mu vydělává. Tímhle tak doženeme deficit, zároveň odprezentujeme naši představu toho, jak by měl skutečně dobrý glamping vypadat,“ říká Otevřel.

Podle jeho slov by měl stát především na zážitku z obklopení klidem přírody a servisu, který odpovídá vyšší ceně. Jedna noc v takovém tiny housu vychází na tři až čtyři tisíce. Jenže v Česku už nyní fungují i glampingy, které kýžené parametry nesplňují. „Trochu se tak obávám, aby se fenomén nějak nezdiskreditoval. Je potřeba myslet na přidanou hodnotu, na kvalitní matraci, povlečení, pěkné a funkční doplňky a vnést do prostoru také nějaké umění. Proto kolem toho stále děláme takový rozruch, abychom lidem ukázali, že něco takového jde, funguje to a že skvělý zážitek je ve finále nejlepší marketing.“