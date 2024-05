Filantropie podle Melindy French Gatesové. Na podporu žen po světě dá dvacet miliard korun

Uložit 0

Melinda French Gatesová se po rozvodu s Billem Gatesem pouští plně do nové životní etapy. Před pár týdny oznámila, že na začátku června odejde z pozice spolupředsedkyně Nadace Billa a Melindy Gatesových, které se intenzivně věnovala. Dodala ale, že s filantropií nekončí. A teď odhalila, co tím měla na mysli – oznámila totiž, ze v příštích dvou letech věnuje jednu miliardu dolarů, tedy více než dvacet miliard korun, na podporu žen a rovnosti pohlaví po celém světě.

„Za téměř dvacet let, co vedu kampaně za ženy a dívky, jsem se naučila, že se vždycky najdou lidé, kteří budou tvrdit, že teď není ten správný čas mluvit o rovnosti pohlaví,“ uvedla štědrá filantropka v eseji pro The New York Times, kde svůj záměr zveřejnila. „Je to frustrující a krátkozraké,“ dodala. Nejde o její první dar na podporu rovnosti pohlaví, v minulosti už ve spolupráci s další bývalou ženou jednoho z nejbohatších mužů světa MacKenzie Scottovou poslaly na stejné účely 40 milionů dolarů.

Melinda Gatesová, která po rozvodu začala používat i své dívčí příjmení French, popsala, že se cítí být nucena podpořit například reprodukční práva v USA po rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2022, který zrušil ústavní právo na potrat. Peníze budou rozdělovány prostřednictvím její společnosti Pivotal Ventures až do roku 2026.

„Nedostatek peněz příliš dlouho nutil organizace bojující za práva žen zaujímat defenzivní postoj, zatímco nepřátelé pokroku přecházeli do ofenzivy. Chci pomoci obnovit rovnováhu sil,“ uvedla. „Když dovolíme, aby tato věc byla tak chronicky podfinancovaná, zaplatíme za to všichni,“ napsala. „Ačkoli je to šokující, moje roční vnučka může vyrůstat s menšími právy, než jsem měla já,“ dodala filantropka.

Jedním z příjemců grantu je Centrum pro reprodukční práva, které se zasazuje o práva na potrat a v současné době zastupuje padesát žen v soudních sporech proti omezení potratů a dalším opatřením v oblasti reprodukčního zdraví v několika státech. Joung-ah Ghediniová-Williamsová, vedoucí komunikace a marketingu Centra, uvedla, že peníze jsou nyní potřeba více než kdy jindy.

Mezi dalšími příjemci jsou organizace MomsRising, která podporuje ekonomické zabezpečení žen, National Women’s Law Center, která se zaměřuje na právo jako prostředek ke zlepšení rovnosti žen a mužů, a The 19th, neziskové médium věnující se genderovým a politickým zprávám.

Nadace Billa a Melindy Gatesových, kterou bývalí manželé společně založili, je jedna z nejvlivnějších humanitárních organizací na světě, za víc než dvacet let existence vynaložila přes 50 miliard dolarů (přes bilion korun) na podporu globálních programů zlepšování zdravotní péče po celém světě. Podpořila například široce uznávané programy zaměřené na vymýcení malárie či dětské obrny, je zastáncem rozšíření očkování v nejméně vyspělých zemích a angažuje se i v boji proti hladu. Vynaložila také peníze na pomoc proti dopadům pandemie covidu-19. French Gatesová oznámila, že její poslední pracovní den v nadaci bude 7. června.

Miliardáři a mecenáši Bill a Melinda Gatesovi podali v roce 2021 po 27 letech manželství žádost o rozvod. Zavázali se ale, že budou pokračovat ve společné filantropické práci.

S přispěním ČTK