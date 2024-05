Filharmonie rozehraje Mafii, polští pohané zase Zaklínače. Brno přivítá dva herní koncerty i konferenci

Uložit 0

Bude to představení stovek videoherních studií z Česka i mimo něj, které přivítá tisícovky návštěvníků – a kromě přednášek, workshopů či možnosti vyzkoušet nové hry láká i na koncerty. Vývojářská konference Game Access, jež se odehraje od 31. května do 2. června na brněnském výstavišti, představuje svůj sedmý ročník. A to za zvuku soundtracku českých her i Zaklínače.

Brno patří mezi bašty videoherního vývoje v Česku. Najdete zde silnou komunitu herních autorů, vysoké školy zaměřené na videoherní tvorbu i sídla studií jako 2K Czech, Madfinger Games, Ingame Studios či Ashborne Games nebo pobočku největší české herní firmy Bohemia Interactive. Už za týden moravská metropole navíc přivítá konferenci Game Access.

Pro vývojáře i příznivce her bude vrcholem sedmého ročníku vývojářské akce vystoupení Warrena Spectora podepsaného pod videoherními ikonami jako System Shock nebo Deus Ex. Spector je jedním z osmi desítek řečníků, mezi kterými najdete například Jill Murrayovou, scenáristku série Assassin’s Creed a Shadow of the Tomb Raider, či Petriho Alanka, skladatele hudby pro Alana Wakea nebo Control a Quantum Break.

Právě hudba bude dalším velkým lákadlem Game Accessu. Pavilon P brněnského výstaviště se v sobotu 1. června promění na koncertní síň, v níž Filharmonie Brno rozehraje koncert Czech Games Live Orchestra, tedy soundtracky z českých videoher. Prim hraje Mafia, herní a hudební fanoušci se ale mohou těšit i na skladby z vojenského simulátoru Arma od Bohemia Interactive anebo hudbu z nedávno vydané historické strategie Last Train Home o československých legiích.

V neděli 2. června nicméně orchestr ustoupí pohanům. Polská kapela Percival Schuttenbach se po pěti letech vrací, aby v Brně rozjela svůj Divoký hon naživo. Znalci her dobře vědí, že název show odkazuje na podtitul jedné z nejlepších her na hrdiny – Zaklínače 3. Na jeho soundtracku hudebníci z Percivalu spolupracovali, a i kdybyste názvy skladeb jako Lazare nebo Sargon neznali, songy samotné poznáte po prvních dvou sekundách poslechu.

Lístky na oba letošní koncerty začínají na 990 korunách a prodávají se odděleně od vstupenek na Game Access. Nejlevnější vstupné na konferenci vychází na 4 100 korun. Studenti mají padesátiprocentní slevu, pořadatelé navíc poskytují možnost bližší spolupráce se školami. Ty budou na Game Accessu také zastoupeny, prezentovat projekty svých studentů nebo představovat možnosti herního vzdělávání budou Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni či brněnská Střední škola uměleckomanažerská.

Videoherní koncerty ke Game Accessu neodmyslitelně patří. Loni zde vystoupil Frank Klepacki, autor hudby pro sérii Command & Conquer – ano, včetně kultovního Hell Marche –, který nejprve na přednášce poodkryl zákulisí tvorby soundtracků, načež se svou kapelou návštěvníky rozdrtil vlnou industriálního metalu.