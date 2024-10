Filmy a seriály v říjnu: Joker, Trump i Megalopolis. A taky český loutkový film s prestižní cenou

Uložit 0

Podzimní počasí si vysloveně říká o úkryt před zimou buď do kina, nebo pod deku na gauč u televize či notebooku. Co nás z chystaných novinek na plátnech a obrazovkách zaujalo v říjnu? Kromě kontroverzního Jokera: Folie à Deux to je třeba velice oceňovaný český loutkový film Život k sežrání, animovaný Tomb Raider, ale taky horor s Demi Moore a megalomanský film Francise Forda Coppoly.

3. října

Joker: Folie à Deux – kino

Pokračování někdejší filmové bomby s Joaquinem Phoenixem nabralo na palubu Lady Gaga a přetvořilo se v muzikál. Pohřbené jsou v něm i zajímavé úvahy, coby povinnou jízdu v rámci vašeho filmového vzdělání ale bude stačit ho vidět jen jednou.

Ještě nejsem, kým chci být – kino

Fotografka Libuše Jarcovjáková je mezi těmi, kdo ji znají, pojem. A zcela po právu. Její život i dílo teď mají možnost poznat v netradičním a velice silném dokumentu úplně všichni a rozhodně to stojí za to.

Legenda jménem Vox Machina – Prime Video

Začalo to partou dabérů, co hráli Dungeons & Dragons. Byl z toho youtubový kanál s miliony sledujících. A teď je tu už třetí řada fantasticky vtipného fantasy seriálu. Jestli jste aspoň někdy hráli „dračák“, pusťte si ho.

7. října

Franšíza – Max

Už vám začínají lézt krkem superhrdinské filmy? Tak to by vás mohla bavit nová komediální série na Maxu. Sleduje partu filmařů na pokraji vyhoření a znechucení z toho, že točí dílo plné svalnatých chlápků v barevných oblečcích…

9. října

La Máquina – Disney+

Hvězdně obsazený seriál s Gaelem Garcíou Bernalem a Diegem Lunou vypráví příběh boxera přezdívaného La Máquina, který se dostane na dno a jeho manažer se mu snaží pomoct zpět na vrchol. Nečekejte žádnou slaďárnu, ale pohled na temnou stranu boxerského světa.

10. října

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft – Netflix

Animovaný seriál podle oblíbené videoherní série s jednou z nejvíc badass hrdinek? Navíc s hlasem Hayley Atwell? A z dílny studia, které má na svědomí povedenou Diovu krev nebo Castlevanii? Těšíme se!

Transformers Jedna – kino

Jak se zrodilo nepřátelství mezi Optimem Primem a Megatronem a proč museli opustit rodnou Cybertron? Pokud to nevíte, vydejte se na nový animák, podle prvních ohlasů je výrazně lepší než poslední filmy.

Lee: Fotografka v první linii – kino

Kate Winslet v životopisném příběhu Lee Miller, modelky, která se na konci 30. let vzepřela tehdejším konvencím a za druhé světové války se stala válečnou fotografkou. Potřebujete vědět víc?

Substance – kino

Horor s Demi Moore o ženě, která se nedokáže smířit s tím, že stárne – už to zní dost dobře. Přidáme ještě zápletku, ve které hrdinka pozře záhadnou substanci, díky níž se stane mladší. Jen tím taky vznikne její druhé já, se kterým se musí dělit o čas…

La Película

V Praze, ale taky v Ústí nad Labem a Hradci Králové startuje další ročník festivalu španělských filmů La Película. Z jakých filmových tapas můžete letos vybírat, se dozvíte zde.

11. října

Disclaimer – Apple TV+

Applovská streamovací služba si jen tak mimochodem pozvala dvojnásobně oscarovou Cate Blanchett a pětinásobně oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna a natočila psychothriller o uznávané novinářce, kterou dostihne její minulost.

Poslední ženy moře – Apple TV+

Máte chuť na něco netradičního? Počkejte si na novinku Applu o odhodlaných jihokorejských potápěčkách ve věku našich babiček, které s neuvěřitelným nasazením bojují za uchování své unikátní kultury.

17. října

Den české animace v Biu Oko

Velká sláva domácí animované tvorby v oblíbeném kině začne už v 8:30 a potrvá celý den. Program nabídne snímek Něžní metaláci, sérii krátkých filmů pro děti, premiéry animovaných dokumentů, prezentaci studentských programů i českou loutkovou novinku Život k sežrání. Více informací zde.

Život k sežrání – kino

Tenhle film vypichujeme kromě Dne české animace ještě zvlášť, protože dílo režisérky a výtvarnice Kristiny Dufkové už ve světě posbíralo několik cen – včetně Ceny diváků na prestižním festivalu v Annecy!

Megalopolis – kino

Velikášské dílo Francise Forda Coppoly, které kombinuje antický Řím a Ameriku budoucnosti, je podle zahraničních recenzí… napůl strašná slátanina a napůl megalomanský opus magnum. Tohle bude nutné vidět v kině, i když to třeba bude špatné.

24. října

Venom: Poslední tanec – kino

Tahle superhrdinská značka je tak trochu paradoxní. Patří do té řekněme druhé ligy pod marvelovkami, ale nad svými spoluhráči v ní vyčnívá. Přinejmenším humorem a Tomem Hardym. Tak snad si to i tenhle díl udrží.

Doktor Odysea – Disney+

Kdysi idol mnoha teenagerek Joshua Jackson už vyhlíží padesátku, ale charisma mu nechybí. Ukáže ho i jako doktor na luxusní lodi, kde tak nějak tušíme, že bude léčit i zlomená srdce…

25. října

Like a Dragon: Yakuza – Netflix

U nás videoherní série Yakuza nemá takovou popularitu, ale jinde ve světě je to hit s opravdu mnoha díly. Protagonistou netflixovského hraného zpracování bude Kazuma Kirju, který se – jak jinak – namočí do podsvětí a spiknutí.

31. října

The Apprentice: Příběh Trumpa – kino

Jak se mladý Donald Trump dostal k moci? Podle všeho to byla podobně pochybná jízda jako jeho prezidentování. A právě tu už brzy uvidíme. Snad jen v kinech a ne v Bílém domě…

Konkláve – kino

Ralph Fiennes, Stanley Tucci nebo John Lithgow v samotném srdci Vatikánu – a při volbě nového papeže. Festivalové ohlasy vyzdvihují napětí i uchopení rozličných aktuálních témat.

Válečný zpravodaj – kino

Kdo poslouchá Český rozhlas, zná Martina Dorazína. Dlouholetý zahraniční zpravodaj poslední roky tráví na Ukrajině, odkud neúnavně reportuje. Teď o této jeho práci vznikl dokument, který bychom měli vidět všichni.