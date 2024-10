Režisér Vykoupení z věznice Shawshank miluje Stranger Things. Připraví dvě epizody páté řady

Uložit 0

O tom, jak velkolepá bude poslední pátá řada Stranger Things, už bylo řečeno poměrně mnoho. Svět vzhůru nohama plný hrůzných příšer a svět lidí jsou si blíže, než kdykoliv předtím. Oblíbení hrdinové se budou muset pokusit nejen nějak přežít, ale zvítězit ve finálním střetu se zlem. Teď se navíc objevila informace, že jim v tom coby režisér pomůže Frank Darabont, který stojí za legendárním Vykoupením z věznice Shawshank nebo Zelenou mílí.

Darabonta, který se ve svých nejoceňovanějších filmech zaměřuje na osobní osudy konkrétních postav, zaujalo „srdce“ jednoho z nejúspěšnějších seriálů současnosti. Tvůrci Stranger Things, bratři Matt a Ross Dufferové, projekt od začátku koncipovali jako velkou poctu dobrodružným příběhům 70. a 80. let s nadpřirozenými a hororovými prvky, jak s nimi pracovali Steven Spielberg nebo Stephen King.

Darabont na současnou tvorbu nemá příliš pozitivní pohled, Stranger Things si ho ale získaly. „Spolu s manželkou jsme si ten seriál zamilovali,“ řekl v rozhovoru pro The Daily Beast. „Obsah, co teď vzniká, je plný hrozných lidí dělajících hrozné věci z chamtivosti, ale Stranger Things mají velké srdce.“

Seriál, v němž skupina dětí v malém americkém městečku odkrývá tajné vědecké operace a děsivý svět, který k nám prosakuje z jiné dimenze, od začátku staví na postavách. Každý z hrdinů, dětských i dospělých, má vlastní specifickou osobnost a řeší vlastní problémy, které se proplétají se zápletkou kolem světa vzhůru nohama. Jelikož je snadné si k postavám vybudovat silné emoční pouto, střety s překážkami vedou k řadě dojemných momentů, zvlášť když tváří v tvář smrti a traumatům nacházejí cestu. „Ta pozitivita je něco, co na mě opravdu zafungovalo,“ poznamenal Darabont.

Proto také souhlasil, když dostal nabídku režírovat dvě epizody páté řady. Naposledy v čele televizní či filmové produkce stál před více než deseti lety, kdy režíroval několik dílů minisérie Mob City. Jeho posledním filmem je pak adaptace hororového sci-fi Mlha Stephena Kinga z roku 2007.

Práce na Stranger Things by se podle všeho mohla zařadit spíš k jeho filmové než televizní tvorbě. Už u čtvrté řady většina epizod přesahovala stopáží hodinu a čtvrt. A vyvrcholení má jít ještě dále. „Natáčíme v podstatě osm filmů,“ řekla nedávno představitelka Robin herečka Maya Hawke v podcastu Penna Badgleyho Podcrushed. „Všechny epizody jsou hodně dlouhé,“ dodala.

„Upřímně, není možné, abychom adekvátně navázali na čtvrtou řadu, aniž bychom pokračování rozšířili a prohloubili,“ řekl pro magazín Total Film Shawn Levy, výkonný producent a jeden z režisérů seriálu. „Je to velké, velké filmové vyprávění, které se shodou okolností označuje za seriál. Páté Stranger Things jsou stejné jako některé z největších filmů, co dnes vycházejí,“ uvedl.

Natáčení páté řady se kvůli loňským stávkám v Hollywoodu opozdilo, probíhá ale od ledna a mohlo by pokračovat až do konce roku. Nejdříve bychom ji tak měli na obrazovkách očekávat někdy v polovině příštího roku. Zatím poslední aktualizace ohledně produkce ve formě pohledu do zákulisí přišla před dvěma měsíci, před dvěma týdny se pak na natáčení podívaly dvě fanynky seriálu.