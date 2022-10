Filmy budeme i čichat. Němé snímky jsme si se zvukem také neuměli představit, říká vynálezce

Filmaři se diváka snaží nalákat na dechberoucí záběry, jasné barvy nebo na zajímavý hudební doprovod. Co kdyby ale mohli zaumout i jiné smysly? Izraelský podnikatel Avner Gal se startupem iRomaScents vyvíjí zařízení, které má rozšířit zážitek z filmu o vůně. Využití by ale mohlo najít třeba i při nákupu parfému, kde by vám udělalo základní předvýběr toho, co by se vám mohlo líbit. „Může to ale být jakýkoliv produkt, kde záleží na vůni. V každodenním životě přece používáme čich pořád a ani nad tím nepřemýšlíme,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch Gal, který svůj výtvor ukázal na Týdnu inovací v Praze.

Na námitky, že jsme se doteď bez vůně u filmů nebo videoher obešli, reaguje, že tak to s novými nápady je vždy. „Opravdu věříme tomu, že se vůně nejen ve filmech nebo ve videohrách stane normou. Stejně jako v případě chytrých telefonů. Film byl také napřed černobílý a němý. Steve Jobs přišel se smartphonem, do té doby jsme bez nich žili úplně bez problému, ale teď s nimi chodíme i na záchod. Dobrý podnikatel umí poptávku po svém produktu vytvořit,“ uvádí Izraelec.

Než se vydal na podnikatelskou dráhu, strávil Gal čtyřiadvacet let v izraelském námořnictvu mimo jiné vývojem systémů pro elektronický boj. Roli nových technologií ve vojenském průmyslu proto vnímá jako zásadní trend. Nemyslí si však, že člověka umělá inteligence a podobné nástroje v budoucnu plně nahradí. „Jakékoliv systémy jsou jednoduše nástroje, které mají společného jmenovatele. Ovládají je lidé. To, co se v průběhu let samozřejmě proměňuje, je komplexnost těchto nástrojů a zároveň jejich uživatelská přístupnost. Pořád je to ale jenom nástroj,“ vysvětluje v rozhovoru.

Váš startup přišel s nápadem, jak rozšířit různé činnosti, jako je sledování filmů, hraní počítačových her nebo nakupování, o vůně. Co za takovým nápadem stálo?

Když si dnes jdete něco koupit, ať už je to pro vás, nebo pro někoho jiného, a nevíte, co přesně hledáte, přijdete do obchodu a poradíte se s prodavačem. Hledáte třeba novou kolínskou. Prodejce se ale může snažit na vás vydělat a místo, aby doporučil něco, co se vám líbí, co vám padne, vás odkáže na drahý produkt. Není to objektivní rozhodnutí. A to chceme změnit.

Dejme tomu, že hledám novou kolínskou. Jak se tedy můj zážitek z nákupu změní, když přijdu do obchodu vybaveného vaší technologií?

Máme program, který se vás zeptá na různé otázky –⁠ vaše pohlaví, věk, preference ohledně vůní, jestli třeba chcete ovocnou nebo spíše zemitou. Na tabletu naklikáte odpovědi a na základě toho vám program doporučí tu nejvhodnější vůni přímo pro vás. Chápeme ale, že to nemusí být úplně ono, takže vám software nabídne i tři další podobné alternativy.

Kdy do toho vstupuje čich?

Poté, co si vyberete parfém, který se vám nejvíce líbí, zmáčknete tlačítko na tabletu a náš přístroj, který je na něj napojený, vám nabídne vzorek jeho vůně. A protože vám, jak už jsem řekl, náš program nabídne celkem čtyři produkty, přinejhorším si přičichnete jen ke čtyřem vůním a nebudete z obchodu odcházet z bolestí hlavy. A nemusí to být jen kolínská či parfémy, ale jakýkoliv produkt, kde záleží na vůni. V každodenním životě přece používáme čich pořád a ani nad tím nepřemýšlíme.

Přístroj iRomaScents

Podle webových stránek vaší firmy dokáže jeden přístroj nabídnout čtyřicet pět vůní. Můžete přiblížit, jak vlastně funguje?

Uvnitř přístroje je zásuvka, říkáme jí buben, se čtyřiceti pěti komorami. Každá z nich může obsahovat jiný vzorek vůně. Jedna stanice určená pro obchody se skládá z tabletu, na kterém odpovídáte na otázky, a z přístrojů na něj napojených. Jeden tablet může spolupracovat až se třemi zařízeními, takže dohromady máte k dispozici až sto třicet pět různých vůní.

Takže lze upravovat vzorky podle potřeby konkrétního obchodu.

Ano, přesně tak. Je to šité na míru.

Jak dlouhou dobu jste strávili vývojem?

Nápad jsem měl před několika lety, ale tehdy jsem byl zaneprázdněný něčím jiným. Ale kapitál pro vývoj se nám podařilo získat přesně před dvěma lety a funkční produkt jsme představili asi před rokem a půl v Las Vegas.

Jak velká investice to tehdy byla?

To vám neřeknu, omlouvám se.

Nakupování podle vás není jedinou oblastí, kde má využití čichu potenciál. Zaměřujete se i na zábavní průmysl. Chcete rozšířit třeba zážitek ze sledování filmu. Jak ale dostanete vůně, které se objeví v konkrétním snímku, k lidem do obývacího pokoje? Předpokládám, že to není tak jednoduché jako v případě obchodů.

To je dobrá otázka. Dlouho jsme si s ní lámali hlavu, nakonec jsme došli k docela praktickému řešení. Jak už jsem řekl, v jednom zařízení uchováme až čtyřicet pět vůní. To by samozřejmě na všechny filmy nestačilo. Ale čtyřicet pět vůní na jeden filmový žánr? S tím už se pracovat dá.

Někdo kdysi řekl, že není důvod, proč by člověk doma měl mít počítač.

Takže budete nabízet různé náplně podle filmového žánru?

Ano, plánujeme nabízet knihovnu různých bubnů. Budete si moct koupit zařízení a náplně odděleně.

Produkt zatím není na trhu, plánujete ho vypustit začátkem příštího roku. Kolik za něj zákazník zaplatí?

Cena pro zařízení, které je určené do obývacího pokoje, bude pět set amerických dolarů (zhruba 12 500 korun, pozn. redakce). Na začátku příštího roku bude k dispozici verze pro obchody, kterou jsme tu zmínili. Verzi pro filmový průmysl máme v plánu vypustit v druhé polovině roku 2023.

Na jaké zákazníky cílíte?

Někdo kdysi řekl, že na světě neexistuje důvod, proč by člověk doma měl mít počítač. A my cílíme na všechny. I na ty, kteří si myslí, že pro to doma nemají využití. Podle nás to opravdu jednou bude jedna z věcí, kterou prostě budete mít doma. Samozřejmě se tak nestane zítra, ale jednou to přijde. Stejné to bylo s počítačem.

Foto: Týden inovací Avner Gal při přednášce během letošního Týdnu inovací v Praze

Projevily zájem o spolupráci s vámi nějaké filmové společnosti?

Ano, jsme s nimi v kontaktu. Nemůžu ale bohužel zatím říct konkrétní jména, snad chápete.

Předpokládám, že kromě zábavního průmyslu by mohl být zájem v reklamě.

Rozhodně. Reklamy s vůní, to naprosto změní hru. Ono to souvisí i s filmy. Product placement je dnes naprosto normální. Stejně jako hlavní postava filmu nosí konkrétní značku hodinek, bude se vonět například konkrétní vůní.

Před tím, než jste se vydal na podnikatelskou dráhu, jste strávil čtyřiadvacet let v izraelském námořnictvu jako důstojník a výzkumník. Co vám tahle vaše etapa dala, na co spoléháte dodneška?

Je toho hodně, dalo mi to spoustu zkušeností. Začínal jsem jako technik, pak jsem se zaměřil na inženýrství. Potom, co jsem odešel, jsem se rozhodl, že udělám něco pro sebe. Tak jsem získal titul MBA z marketingu. Teprve spoustu let po odchodu z armády jsem si uvědomil, že moje první podnikatelská zkušenost vlastně pochází ještě z doby, kdy jsem nosil uniformu. Tehdy jsme to ale nenazývali startupem, byla to prostě práce.

Elon Musk, to je jiný příběh. On je šílený.

Ve vašich armádních letech jste se specializoval na elektronický boj. Jak přemýšlíte o spojení války a technologií? Bude ve válkách postupně bojovat méně lidí a více robotů?

Dneska všichni mluví o umělé inteligenci a občas mi přijde, že si lidé myslí, že jsme ji vynalezli teprve nedávno. Takzvaná umělá inteligence ale existuje od chvíle, kdy se na světě objevil software. Dřív se tomu ale říkalo jinak, třeba algoritmus. Pořád je to algoritmus, ale je atraktivnější to nazvat umělou inteligencí, obzvláště pro firmy. Je pak snazší získat kapitál a je to lepší pro marketing.

Ale abych odpověděl na vaši otázku –⁠ lodě, letadla, tanky, roboti nebo jakékoliv systémy jsou jednoduše nástroje, které mají společného jmenovatele. Ovládají je lidé. To, co se v průběhu let samozřejmě proměňuje, je komplexnost těchto nástrojů a zároveň jejich uživatelská přístupnost. Pořád je to ale jenom nástroj. Technologie nahradí část lidské činnosti, ale podle mě ji nikdy nenahradí celou, to platí i pro válku.

Elon Musk a další podnikatelé chtějí ale třeba v případě autonomních vozidel z té rovnice člověka vypustit úplně, není to tak?

Musk je jiný příběh. On je šílený. V dobrém slova smyslu. Přichází s novými nápady, které se nemusí zdát úplně potřebné. Ale všechny dobré vynálezy v historii začaly jako nápady, o kterých si tehdy všichni mysleli, že je nepotřebují. Steve Jobs přišel se smartphonem, do té doby jsme bez nich žili úplně bez problému, ale teď s nimi chodíme i na záchod. Dobrý podnikatel tak umí tu poptávku po svém produktu vytvořit.

Podle vás je to případ i vašeho produktu? I bez něj jsme se totiž doteď obešli.

Ano. Opravdu věříme tomu, že se vůně nejen ve filmech nebo ve videohrách stane normou. Stejně jako se to stalo v případě chytrých telefonů. Vy už tu dobu nepamatujete, ale film byl napřed černobílý a němý. Kdybych dnes dětem pustil takový snímek, myslely by si, že je prostě rozbitý. Norma se totiž už změnila.