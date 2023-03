Finanční motivace má potenciál porazit chronickou lenost, říká Martin Mazanec, který věří ve web3

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Martin Mazanec, spoluzakladatel české fitness aplikace Fitify. Proč neřeší své oblečení a oblíbené tenisky vytahuje jen občas? Z jakého důvodu má u sebe vždycky tři telefony? A proč je občas v rozhovorech s přáteli za asociála?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Podle Apple Watch Ultra a prstenu Oura byla za poslední týden má průměrná doba spánku 6 hodin 50 minut, ale spánkové skóre je poměrně vysoké (85 % a více), přestože chodím spát kolem druhé hodiny ranní. To mi pomáhá pochopit, jak bych měl trénink upravit do dalšího dne.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Instagram, kde si pouštím vtipná videa se zvířaty.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Čtrnáctipalcový MacBook Pro. Nadšený jsem poslední dobou z menších utilit jako Steer AI (rephrase text pomocí ChatGPT na úrovni systému), CleanShotX (screenshoty nebo OCR na klik), LanguageTool (mám Grammarly Pro na delší texty, ale LanguageTool je mnohem rychlejší a funguje i na místech, kde se Grammarly neaktivuje).

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Jsem jeden z těch geeků, co si jednou ročně koupí padesát černých triček bez potisku a celý rok už nemusí nic řešit. Mám rád boty Allbirds, nejraději model Adidas Adizero X Allbirds 2.94KG CO2E – jde o loňskou spolupráci Adidasu právě s Allbirds, ale už se neprodávají, takže si je šetřím a nosím jen občas.

Foto: Fitify Matouš Skála (vlevo) a Martin Mazanec, zakladatelé Fitify

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Tři telefony (iOS, Android, Huawei), kdybych rychle potřeboval něco otestovat. Náhradní AirPody a zámek na skříňku do fitka.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Nehledat lifehacky.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

To je vlastně můj lifehack. Knížky nečtu, informace, co potřebuji, jsou efektivnější v jiných formátech. A téměř nekoukám ani na seriály a filmy – s přítelkyní nemáme dokonce ani Netflix. Občas jsem kvůli tomu trochu asociální a nechytám se v diskuzích s kamarády, ale nepřijde mi, že o něco přicházím.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na večerní uklidnění si občas dám Krishna Das, ideálně spojené s jógou nebo stretchingem. Nakopávačem je český punk a rap.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Už to bude pět let od té poslední, takže tady bych si spíš nechal poradit já.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Nejvíc bych si přál domácí fitko Tonal (dotyková obrazovka spojená do věže na silový trénink s elektromagnetickým odporem). Tonal se do Evropy zatím ani nedoručuje, navíc se vrtá do zdi – a cena také není nejpřívětivější. Po čem hodně koukám, je Eight Sleep, chytrá matrace se zabudovanou klimatizací a měřičem spánku.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Metro B.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Národní 38. Jejich vietnamské závitky jsou úplně jiná liga, navíc je to kousek od kanceláře. Jen mám smůlu – vždycky, když tam zajdeme s týmem, stane se jim nějaký fuckup, takže už tam chodím raději sám.

Jak jste si vydělal první peníze?

Online poker a sportovní sázky, určitě mi tehdy nebylo osmnáct, ale nějak se to v té době ještě dalo ošulit.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Brigádničil jsem jako instruktor lyžování – a když zrovna nebyl instruktor na snowboard, vzal jsem to také, přestože jsem na snowboardu nikdy nestál. Stačilo tam stát v dobrých snowboardových botách a chytře u toho vypadat. Vůbec nic jsem neuměl, ale dostal jsem slušně zaplaceno. Tehdy jsem si připadal jako podvodník, teď už vím, že se takto živí většina „expertů“ na marketing, finance nebo podnikání.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Nekupuj si Onewheel, stejně ho za měsíc zapomeneš někde na lavičce v metru.

Investujete?

Všechno mám ve Fitify, pak dlouho nic a pak je to trocha ve dvou ETFkách a jedné kryptoměně. Loni a předloni jsem si prošel érou NFT a projektů web3. Měl jsem možnost zblízka sledovat raketový launch kluků z NFTScoring a díky tomu i přístup k analytikám jednotlivých projektů web3. Je to super zajímavý svět a zrovna ve zdraví a fitness má podle mě velkou budoucnost – finanční motivace má potenciál porazit dokonce i chronickou lenost.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Všechny dobré rady by byly moc specifické a čtenář by jim nemohl rozumět. Takové ty obecné bláboly jsou super motivace, ale informační hodnotu mají nulovou.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Takové klasiky first-time foundera. Sem tam jsem špatně někoho odhadnul a i přes pár red flagů jsem doufal, že to bude dobré. A nebylo. Víc už se spoléhám na intuici, méně naopak na schopnosti sebeprezentace nebo zářezy v CV.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Nemít žádnou kariéru. Od školy jsem nikdy pro nikoho nepracoval, respektive podnikal jsem už při škole. Vlastně nemám žádnou pracovní zkušenost v oboru. Nemám kvůli tomu moc srovnání, jak fungují manažeři v jiných firmách, ale možná je to lepší než okoukat chyby od béčkových lidí.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Můj děda. Za týden oslaví 80, ale šumavské sjezdovky a divoké peřeje rakouských řek sjíždí jako dvacetiletý kluk – a nerozhodí ho ani několikadenní nepohodlí pod stanem. V mládí mě toho spoustu naučil a je to můj životní longevity vzor.