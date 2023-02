Firmu, kterou vybudovala Češka v Kanadě, kupuje americký lídr v oboru. Našla byznys v práci na dálku

Jen dva roky a pár měsíců uplynulo od doby, co Pavla Bobošíková jako šéfka a její obchodní partner Reza Farahani založili svůj startup – a už se jim podařilo jej prodat celý do rukou velké firmy. Takzvaný exit si právě připsalo WFHomie, společnost, o kterou si jejich zákazníci prakticky sami řekli a která vyrostla na pandemii a nutnosti práce na dálku, když umožňovala firmám zůstat v kontaktu se svými zaměstnanci. Ale ani po ní nepolevila. Kupuje ji firma GoCo, jejíž platformu využívá přes 100 tisíc lidí po Spojených státech.

Kolik za společnost s českou spoluzakladatelkou GoCo zaplatilo, ani jedna ze stran nechce zveřejnit. Naposledy, když do firmy připlouvaly peníze, šlo o jednu z prvních investic v rámci seedového kola. Tehdy za částečný podíl skupina investorů zaplatila 1,5 milionu dolarů, tedy v přepočtu asi 33 milionů korun. Teď Pavla Bobošíková říká, že je výše investice ze strany startupu rozhodně úspěch.

„A teď teprve začínáme,“ dodává. Spolu s druhým zakladatelem i klíčovým týmem totiž v projektu zůstávají. GoCo přebírá je i desítky jeho klientů. Dosud WFHomie, které spolu založili v Kanadě, stihlo obsloužit přes deset tisíc zaměstnanců firem různých velikostí, od těch, které zaměstnávají pár stovek lidí, až po společnosti třeba s tisícovkou pracovníků. Služby si u ní objednávaly týmy z firem Meta, Google, Microsoft, Spotify či OnCloud – nebo třeba velké severoamerické banky, jako jsou Toronto-Dominion Bank či BMO. Ale i startupy ze slavného programu Y Combinator.

Proti tomu GoCo je americká společnost se sídlem v Houstonu, kterou používají společnosti napříč Spojenými státy. V několika tisících firmách má přes 100 tisíc uživatelů. Firma je známá svým významným softwarem zaměřeným na HR procesy a sama na investicích nasbírala skoro 28 milionů dolarů, tedy zhruba 600 milionů korun.

Foto: WFHomie Pavla Bobošíková a Reza Farahani, spoluzakladatelé WFHomie

„Nir a vedoucí tým v GoCo je odhodlaný vybudovat budoucnost, kde budou mít šéfové HR a People Ops k dispozici široké možnosti k efektivní podpoře svých zaměstnanců a k vytváření prosperujících a vysoce výkonných pracovišť,“ říká Bobošíková. Mluví o Niru Leibovichovi, spoluzakladateli a šéfu GoCo. Obě společnosti se zaměřují na procesy ve světě péče o zaměstnance a využívají k tomu vlastní platformy a rozsáhlé technologie.

WFHomie umožňuje firmám do velké míry automatizovaně a co nejjednodušeji zapojit zaměstnance do dění ve společnosti, i když pracují na dálku. Zajišťuje to daty, analýzami a softwarem. Pomáhá zajišťovat virtuální události – tvoří je k narozeninám, výročí nebo dalším milníkům, které WFHomie samo hlídá.

Na dálku umožňuje hrát s kolegy únikovky nebo hry, ve které lidé řeší vraždu. Domů zaměstnancům posílá jménem firmy balíček s dárky a převlekem na online party. Nebo třeba i onboardingový balíček. Co se však zdá jako věc navíc a jen pro zábavu, může mít zásadní dopad na fungování lidí ve společnosti.

WFHomie totiž pracuje s daty a ví, když se děje něco podezřelého: když odchází neobvyklé množství zaměstnanců, nebo když data jednoho oddělení neodpovídají těm dalším. „Je to nejzajímavější součást toho, co děláme. Třeba jak to, že marketing povyšuje lidi interně, zatímco inženýring musí hledat externí lidi? Proč jeden manažer povyšuje lidi průměrně po půl roce, zatímco jiný za dva roky nic?“ popisovala už dříve Bobošíková pro CzechCrunch.

Úkolem týmu WFHomie teď bude pomoct s další generací produktů pro „angažovanější pracoviště založená na datech“. „Náš tým a naše platforma se rychle rozrůstají proto, abychom naplnili své odhodlání posílit postavení HR profesionálů – a tato akvizice je klíčovým krokem tím správným směrem,“ říká Leibovich.