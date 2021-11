Ne vždy se dílo podaří hned napoprvé. Ostatně sám velký Henry Ford založil úspěšnou automobilku až na třetí pokus. Napoprvé to nevyšlo ani Henriku Fiskerovi, zakladateli automobilky Fisker, která je reparátem jeho původních nevydařených snah. Tam, kde to dříve nevyšlo se sportovním sedanem, to nyní Fisker zkouší s inovacemi nabitým elektrickým SUV, které se oficiálně představilo veřejnosti ve své produkční verzi.

Psal se rok 2008, když Herik Fisker poprvé odhalil vskutku stylový, ale až příliš nepraktický (a především hrozivě drahý) model Karma. První dodávky plug-in hybridního sportovního vozu, který měl představovat triumf Fiskerovy práce, byly zahájeny v roce 2011. Ovšem již o rok později byly pozastaveny a z triumfu se stala noční můra. Vlastně můžeme hovořit o štěstí, že se Fiskerovi podařilo odprodat licenci na výrobu tohoto vozu do Číny, kde okolo něj vznikla nová automobilka Karma Automotive.

To Fiskerovi rozvázalo ruce a dalo šanci na druhý pokus. Muž, který dříve působil například u BMW nebo Astonu Martin, kde se podílel na designu vozů BMW Z8, Aston Martin DB9, V8 Vantage a dalších, dal sbohem navrhování rychlých vozů krčících se u země a se svou novou společností Fisker se vydal do podstatně praktičtějších vod.

Poučen ze svých chyb začal pracovat na SUV pojmenovaném Ocean, se kterým chce veřejnosti nabídnout velmi schopný a relativně dostupný elektromobil. Novinka se nyní představila ve své produkční verzi na autosalonu v Los Angeles a lze říct, že Fiskerův reparát by mohl vyjít. Ostatně který vůz nabízí středový displej s funkcí otáčení o 180 stupňů, solární střechu nebo schopnost nabíjet jiné elektromobily?

Maska Fiskeru Ocean Foto: Fisker

Právě otáčení displeje na šířku či na výšku stisknutím jediného tlačítka byla jedna z funkcí, které Fisker vychvaloval během prezentace. „Když používáte telefon a píšete na něm, držíte ho takto. Když fotíte nebo chcete sledovat film, telefon otočíte,“ řekl zakladatel a generální ředitel Fiskeru během prezentace vozu. K čemu přesně by tato funkce měla být využívána přímo ve voze, ovšem neprozradil.

Naštěstí byla automobilka v dalších informacích mnohem sdílnější. Proto víme, že Ocean bude dostupný hned v několika verzích. Otočný displej bude součástí verze nejvyšší, pojmenované Fisker Ocean Extreme, která bude zákazníkům dostupná za 68 999 dolarů (něco málo přes 1,5 milionu korun). Dočkají se jej však i držitelé předobjednávek takzvané launch verze vozu, která bude mít v podstatě totožnou výbavu.

V té nechybí další technologické výstřelky, jako je solární střecha, díky které by mělo být za rok možné ujet díky slunečním paprskům téměř 2,5 tisíce kilometrů. Nechybí ani lepší audiosystém, vyhřívaná sedadla a další funkce přispívající k pohodlí ve voze. Fisker však již od počátku projektu tvrdí, že jeho elektromobil bude masově dostupnou záležitostí, což znamená, že v nabídce nechybí ani skromnější verze.

Střední varianta jménem Ultra vyjde na 49 999 dolarů (přibližně 1,1 milionu korun) a základní verze Sport vychází na 37 499 dolarů (přibližně 840 tisíc korun). A to už je částka, která Fiskerova slova potvrzuje. Ostatně cena elektrického SUV ID.4 od Volkswagenu, pro kterého může být Ocean konkurencí, startuje na částce lehce převyšující jeden milion korun.

Fisker navíc pro zákazníky vytvořil model pronájmu vozu přímo od automobilky, díky které bude možné verzi Sport užívat za 379 dolarů měsíčně (zhruba 8,5 tisíce korun). Tato nabídka je podmíněna složením poplatku 2 999 dolarů (66 tisíc korun) a ročním nájezdem nepřesahujícím 30 tisíc mil, tedy něco málo přes 48 tisíc kilometrů, což je pro běžné uživatele vozu dostačující hodnota.

Solární střecha patří mezi technologické vychytávka tohoto vozu Foto: Fisker

Všechny tři verze by měly nabízet pokročilé asistenční systémy řízení vyvinuté přímo Fiskerem. Čím se ovšem od sebe budou jednotlivé verze lišit, jsou technické parametry. Verze Sport bude schopna na jedno nabití ujet 400 kilometrů. V případě dvou vyšších verzí to jsou hodnoty oscilující okolo hranice 550 kilometrů.

Oproti základu by měly vyšší varianty disponovat hned dvěma elektromotory, přičemž verze Ultra poskytne výkon 540 koňských sil a zrychlení z nuly na sto za 3,9 sekundy. Extreme nabídne 550 koňských sil a na 100 km/h zvládne z nuly akcelerovat za 3,6 sekundy. V případě verze Sport tyto hodnoty činí 275 koňských sil a 6,9 sekundy.

Fisker požitek z jízdy přirovnával k jízdě Formulí 1. Jeho slova je nutno brát s rezervou, přesto je Ocean vybaven pohonným ústrojím, které slibuje velmi příjemné jízdní zážitky, což bude moci otestovat i sám papež František. Ocean má v záloze ještě jednu specialitku.

Ekologická výroba u Rakušanů

Inženýři Fiskeru jej totiž navrhli také jako obří přenosnou nabíječku na čtyřech kolech. Nejenže bude možné jeho akumulátorem dobíjet jiné elektromobily, ale v případě výpadku proudu může sloužit i jako záložní generátor napájející celý dům. To vše s vědomím, že tato nabíječka byla vyráběna s maximálním důrazem na udržitelnost.

Proto se v interiéru objevují materiály vyrobené z odpadu vyloveného z oceánu, střechu zdobí již zmíněné solární panely a část výrobních procesů při produkci vozu bude stát na energii z vodní elektrárny.

Vypli proud? Nevadí. Majitel Oceanu si poradí Foto: Fisker

Ta by měla být součástí továrny, ve které bude SUV vyráběno, nicméně nebude patřit samotnému Fiskeru. Ten se totiž v otázce produkce spoléhá na kapacity rakouské společnosti Magna. Ta například produkuje pro Jaguar Land Rover jeho SUV I-Pace. Spolupráci s Magnou má Fisker v budoucnu nahradit společností Foxconn, která například vyrábí i iPhony. Stane se tak ale až u druhého modelu Fiskeru.

Výroba Oceanu by měla být zahájena do konce tohoto roku, přičemž prvním majitelům budou vozy doručovány v první polovině příštího roku. Na Ocean by podle současných vyhlídek značky měl navázat také elektrický crossover a pick-up. Fisker se ovšem nevzdává ani svého snu na vytvoření elektrického sportovního sedanu. Jeho premiéra je však zatím v nedohlednu.