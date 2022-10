Umělec David Černý opět budí vášně. K nájemnímu domu v Karlíně připevnil obří blyštivou sochu ženy

Pokud něco vyrobíte z ušlechtilé chromniklové nerezavějící oceli se zrcadlově leštěným povrchem, je jasné, že takový objekt nepřehlédnete. A kdybyste si to chtěli ještě pojistit, vytvoříte z tohoto materiálu obří sochu, která má na výšku čtyřiadvacet metrů a váží pětatřicet tun. Právě takové dílo si připravil umělec David Černý pro nájemní dům Fragment, který v pražském Karlíně staví skupina Trigema Marcela Sourala. Architektonicky unikátní stavbu vedle největší sochy v podobě ženy podpírají také další dvě skulptury symbolizující horní a dolní končetinu. Celý projekt má být dokončen v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Naší ambicí bylo od začátku propojit prostřednictvím projektu Fragment kvalitní architekturu a moderní umění s každodenním životem a dostat metropoli opět na výsluní novodobého stavitelství. Chceme dělat originální, funkční a užitné stavby, které zanechají poselství budoucím generacím a možná taky trochu provokují. Provokace v architektuře je potřeba a výjimečná lokalita Rohanského nábřeží si o unikátní počin přímo říkala,“ vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva skupiny Trigema.

Za nájemním domem Fragment stojí kromě Trigemy také studio Qarta architektura společně s umělcem Davidem Černým, který je známý pro své kontroverzní výtvory. Právě on stojí například za růžovým tankem na Smíchově, satirickou plastikou Entropa, jíž představil v rámci historicky prvního českého předsednictví v Radě Evropské unie, nebo vztyčeným prostředníčkem uprostřed Vltavy mířícím na Pražský hrad. Z jeho hlavy vzešel i nápad na obří sochy, které by podpíraly nový dům v Karlíně.

Foto: Trigema Za blyštivou sochou ženy u nájemního domu Fragment stojí umělec David Černý

Samotný dům, v němž bude 140 jednotek s obytnou plochou 10 500 metrů čtverečních, z výšky připomíná ležící postavu, kterou podpírají zmíněné sochy, tedy ruka, noha a žena. „Malé sochy jsou složeny z malých prvků, které pomyslně představují buňky lidského těla. Stejně jako v životě– buňky tvoří tělo a malé části se skládají, aby podepíraly ty větší,“ vysvětluje David Černý. Celá budova má svým tvarem reflektovat místo historické Invalidovny, naproti níž se nachází, a zároveň má symbolizovat sociálnost a společenství. Výroba soch včetně jejich přípravy trvala zhruba dva roky, přičemž celý projekt včetně těchto monumentů má vyjít na 1,4 miliardy korun.

Byť sochy jsou jistě to první, čeho si na Fragmentu všimnete – a hlavní socha navíc bude v pravidelných intervalech otáčet hlavou –, neotřelé je celé jeho architektonické řešení. „Budova je tvořena netradičními, rozpixelovanými plochami bloků, tedy fragmentů, jež jsou následně vrstveny do funkční struktury a zapadají tak do kompaktního celku. Jak z pohledu exteriéru, tak prostřednictvím výjimečně řešených interiérů souzní stavba se svým názvem,“ vysvětluje Jiří Řezák, partner studia Qarta architektura.

Nevšedně navržené budou i samotné plně vybavené byty, které budou k dispozici k pronájmu. Trigema uvádí, že z první fáze je již pronajatá většina bytů. V rámci nájemního bydlení budou moci rezidenti využívat řadu služeb, vedle klasické recepce za poplatek také třeba běžnou údržbu v bytech, větší opravy, úklid nebo třeba doručování zásilek. Součástí objektu bude i kavárna The Miners, nový fitness klub Next Move, restaurace, květinářství a další služby. Fragment bude také nezávislý na dodávkách plynu, bude totiž vytápěný pomocí tepelných čerpadel.