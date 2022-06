Flow House je dům, který stéká po svahu. A přísně střeží soukromí svých majitelů

Rozevírá náruč do širokého okolí, přesto nabízí svým obyvatelům soukromí, které stálo v návrhu budovy na prvním místě. Flow House je domem, který plyne po svažitém terénu, rozevírá interiéry do okolní zeleně a pro své majitele je příjemným úkrytem před veškerými nástrahami dění dnešní doby.

Podoba domu od studia Platforma architekti byla do značné míry ovlivněna konkrétními požadavky investora. Ten chtěl, aby byl zasazený do svažitého terénu nedaleko Zlína tak, aby se otevíral výhledům do širokého okolí. Zároveň ale nechtěl, aby bylo do domu z tohoto okolí vidět.

Se zdánlivě protichůdnými úkoly si brněnští architekti poradili rozvržením čtvercového domu kolem částečně zastřešeného centrálního nádvoří, které je zahradou, terasou a oknem do nebes v jednom.

Právě kruhový otvor ve stropě krotí ostré linie domu a dodává celému prostoru na harmonii. Tu umocňuje vysazený strom, jehož koruna směřuje do kruhového výřezu.

Foto: Platforma architekti Vizualizace komplexního rozvržení domu

Dalším kritériem investorů bylo minimální narušení krajinného rázu, na což dům reaguje maximálním vytěžením každého centimetru plochy, která mu byla vymezena. Tato plocha navíc nesměla zasahovat pod povrch, což architekti vyřešili tak, že nechali dům stéci po svahu dolů.

Díky svažitosti se ze společenských a aktivních zón v domě nabízí jedinečné výhledy skrze prosklenou fasádu. Zatímco pravá část domu je vyhrazena kuchyni s jídelním stolem a obývacím prostorem, v levé části se nachází malá posilovna s toaletou.

Vrchní část domu ukrývá koupelny spolu s ložnicemi a do horní části čtvercového monolitu byla taktéž začleněna garáž, která odklání dům od ulice.

Obě části propojují svažitá křídla, do kterých byla zakomponována schodiště. To, které vede z kuchyně do horní části domu, je navíc zrcadlově kopírováno schodištěm v exteriéru, jež se stalo součástí vybudované skalky ve svahu.

Celé panorama zahrady dokreslují okolní stromy, které umocňují klid, jenž na tomto místě vládne.