Fondee má deset tisíc klientů. K investicím přivedlo hlavně mladé, tak jim otevírá udržitelné fondy

Svět financí je pro mnoho Čechů stále stejně neprůhledný a investování tak trochu tabu. Jenže s tenčící se kupní silou peněz na účtě se potřebují dívat po nových alternativách. Tuzemská online služba Fondee z toho těží a přesvědčuje je, že na investování nic není. „Stále víc lidí do rozjetého vlaku postupně nasedá,“ hlásí Eva Hlavsová, spoluzakladatelka projektu.

Fondee lidem umožňuje svoje peníze směřovat do různých fondů na pár kliků přes web nebo rovnou v mobilní aplikaci. Když ucítilo, že jsou lidé ochotnější riskovat, otevřelo jim možnost své peníze směřovat do různých možností najednou: jak do konzervativních portfolií, tak i do těch rizikovějších. Ukázalo se, že to zafungovalo. Z těch, co si vedou víc portfolií, si třetina zvolila nejodvážnější profil. A víc než polovina aspoň ten spadající do kolonky odvážnější.

Teď se znovu přizpůsobuje svým zákazníkům a otevírá možnost investovat do těch firem, které řeší životní prostředí. Fondee sestavilo balíček skládající se výhradně z firem oficiálně kvalifikovaných jako udržitelné. Využívá přitom ESG ratingu, podle kterého se řídí například i Blackrock, mezinárodní gigant v oblasti správy cenných papírů.

„Lidé v čím dál vyšší míře očekávají od investování nejen finanční zhodnocení, ale také berou ohled na to, zda firmy, do kterých investují, dělají něco pro lepší budoucnost,“ říká Jan Hlavsa, CEO Fondee. Vysvětluje přitom, že firma dbá i na to, aby takové akcie nabídly podobný výnos jako klasická portfolia. To podle něj doteď některé klienty odrazovalo. „Chceme klientům ukázat, že investice do udržitelných produktů v žádném případě nemusí být méně výnosná než ta klasická,“ dodává.

Spoluzakladatelé popisují, že o udržitelné investice je v první řadě prostě zájem. „Podle zprávy Morgan Stanley se udržitelné investování setkává s alespoň minimálním zájmem až u 99 procent mileniálů. Navíc s tím, jak přibývá výzev typu klimatická změna, představuje klasický byznysový model zbytečná rizika. Proto tyto trendy a potřebu udržitelnosti bereme vážně,“ vysvětluje Hlavsa. I když se ve Fondee investuje napříč regiony a věkem, nejvíc z uživatelů platformy je z Prahy a třetinu ze všech tvoří lidé mladší věkové kategorie.

Hlavsovi získali zkušenosti v největších bankách a finančních institucích v londýnské City, po návratu do Česka se snaží svůj náhled na finance ve Fondee otevřít jinak na finance poměrně konzervativním Čechům. Loni pro svůj projekt získali milion eur od skupiny soukromých investorů a J&T Banky, která se zároveň stala brokerem platformy. Od ledna Fondee působí i na Slovensku.

Na tuzemském trhu soupeří Fondee s konkurenčními investičními platformami v podobě Portu, které spadá do portfolia Wood & Company a loni se propojilo s Air Bank, či s podobnou službou Indigo od Patrie.