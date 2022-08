Ford chce promítat informace o jízdě přímo na silnici. Podobnou technologii zkouší i Volkswagen

Head-up displej je relativně novou technologií, která řidiči umožňuje nespouštět z očí dění na vozovce před sebou a zároveň dostávat nejrůznější informace přímo z vozu. Ty se mu totiž ukazují na čelní sklo. Některé automobilky však chtějí princip head-up displeje zdokonalit a informace promítat rovnou na silnici před automobil.

Jakou rychlostí se vůz pohybuje, kam má podle navigace odbočit či jaké omezení jej na silnici čeká. To všechno jsou informace, které si může řidič promítat pomocí head-up displeje na čelní sklo. Před očima má jak vozovku, tak tyto užitečné informace, které nemusí hledat nikde na přístrojové desce či na obrazovce infotainmentu.

Tento technologický výstřelek přináší především bezpečnost, ovšem automobilky by jej rády posunuly na zcela novou úroveň. Důležité informace totiž chtějí z čelního displeje přesunout přímo na silnici, kde by se mohly zobrazovat díky speciálním technologiím ukrytým ve světlometech.

V případě Fordu se inženýři zaměřili především na bezpečnost za volantem v nočních hodinách. Jak Ford uvádí, podle studií dochází ve Velké Británii ke 40 procentům nehod právě za tmy, a to i přesto, že po setmění usedá za volant podstatně méně lidí než za bílého dne. Ford dále uvádí, že největší riziko nehody vzniká v momentě, kdy řidič spustí oči ze silnice, přičemž při rychlosti 90 km/h vůz za jedinou sekundu urazí 25 metrů.

Foto: Ford Díky technologii nemusí řidič pro získání informací přestávat sledovat vozovku

V praxi to znamená, že jediný letmý pohled na přístrojovou či palubní desku může znamenat několik ujetých metrů bez jakékoliv pozornosti. A právě to je problém především za tmy, kdy může řidič minout odbočku či přehlédnout důležitou značku.

Ford by proto rád začal tyto informace promítat přímo na vozovku, aby měl řidič vždy jasně před očima veškeré značení. Zároveň by tento systém měl posloužit pro ostatní účastníky provozu. Chodcům by například vůz mohl promítat přechody a v případě předjíždění cyklistů by mohl řidiči ukazovat jízdní stopu, jejíž dodržení zajistí předjetí s bezpečným bočním odstupem.

Informací, které by mohly být na silnici promítány, je však daleko víc. Před řidičem by se mohla například ukazovat upozornění na změněný stav vozovky z důvodu špatného počasí. Jasně by tak viděl, že je vozovka namrzlá, pokrytá sněhem či kluzká. Světlomety by mohly na vozovku promítat také informace z navigace či upozorňovat na maximální povolenou rychlost. Praktické by bylo také grafické vyznačení šířky vozu, díky které by řidič jasně viděl, kudy projede.

Technologie promítání značení přímo na silnici navazuje na řešení, které Ford představil v roce 2019. Tehdy si nechal patentovat zabudovaný projektor do pátých dveří automobilu. Po jejich otevření směřuje paprsek projektoru na zeď, na kterou může promítat zvolený obsah.

Ford ovšem není jedinou automobilkou, která s technologií promítání informací přímo na asfalt koketuje. Jednou z dalších je Volkswagen, který ukázal možnosti světlometů Matrix LED, které promítaly na vozovku značky vykreslující šířku vozidla či některé světelné signalizace. K tomu přidal také zadní světlomety Matrix SBBR. Ty na demonstračních materiálech promítaly výstražná značení, která ovšem nesloužila pro informování řidičů vozu, ale ostatních účastníků provozu.

Tyto systémy stojí na speciálních reflexních čipech, které obsahují miliony mikroskopických zrcadel o velikosti setin milimetru. Ty jsou schopny generovat přesně pixelovaný paprsek, se kterým lze vytvářet i složitější obrazce. Tato technologie již byla prezentována také automobilkou Audi, nicméně stále si hledá cestu i do běžného provozu.

Foto: Audi Technologie promítání na vozovku v podání Audi

Otázkou totiž zůstává, jak by podobné signalizace promítané na silnici fungovaly v praxi, kdy by se setkávalo více vozidel vybavených touto technologií. S větším počtem vozů by mohla být přehlednost podstatně horší a celý systém by mohl ve výsledku být kontraproduktivní.

Odpovědí na tento problém by však mohlo být řešení, které představil Jaguar Land Rover. I ten chce promítat informace na vozovku, ovšem na asfaltový povrch nebude dopadat žádné světlo. V Británii představili 3D head-up displej, který promítá informace přes celé čelní sklo, a to v takovém úhlu, že vše působí, jako by byly právě na silnici. Opět se jedná o informace z navigace, varování před vyjetím z pruhu či údaje spojené s využíváním adaptivního tempomatu.