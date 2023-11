Fotbalová Sparta si k výročí nadělila hodinky. Je jich 130, mají zlaté prvky a stojí 170 tisíc

Uložit 0

1777. 1893. 2023. To jsou v sezoně, kdy oslavuje 130 let své existence, tři důležité letopočty pro fotbalovou Spartu. První klíčové datum je čtvrtek 16. listopadu 1893, kdy oficiálně vzniká fotbalový klub Athletic Club Královské Vinohrady, který se však nepohodne s vinohradskou radnicí a po pár měsících se stěhuje na Letnou a přejmenovává se na AC Sparta Praha. Během 130 let se z něj stane nejúspěšnější fotbalový klub v československé i české historii. A proč 1777? Tehdy se začala psát historie švýcarské hodinářské značky Perrelet a právě ve spolupráci s ní se Sparta rozhodla oslavit své kulaté výročí.

Sparta v rámci oslav 130 let od založení klubu pořádá během letošní sezony řadu aktivit. Těmi se prolíná takzvaný Gen ACS s černo-zlatými motivy, který má být podle pražského fotbalového klubu součástí DNA každého sparťana a sparťanky. První částí oslav výroční sezony byl speciální černo-zlatý dres a teď k němu ve stejných barvách přibývají také hodinky Perrelet Turbine.

„Jsme rádi, že se nám podařilo připravit něco jedinečného. Chtěli jsme u velkého sparťanského výročí spojení, které bude speciální. Perreletu se líbil náš společný návrh s Koscomem a dovolil nám přizpůsobit ciferník dle našich požadavků. Limitovaná série je značená od čísla 1 do 130. Dost dlouhá řada. Už se ale stalo, že dva zájemci chtěli stejnou číslovku. Nakonec jeden druhého doslova vyplatil a peníze šly na Nadační Fond ACS,“ říká Michal Krček, business development manažer Sparty, který má prodej hodinek na starost.

Foto: AC Sparta Praha Limitovaná edice hodinek Perrelet X AC Sparta Praha

Sparťanské hodinky přicházejí v limitované edici, v rámci níž bude vyrobeno pouze 130 kusů. Oslní také cenou, která je stanovena na 169 990 korun. Ve světě kvalitních švýcarských hodinek nejde o nutně výjimečnou částku, ostatně standardní model hodinek Perrelet Turbine, který je na trhu již více než jednu dekádu, stojí jen o pár desítek tisíc korun méně. Proti němu má sparťanská kolekce několik speciálních prvků.

„Chtěli jsme pro Spartu něco výjimečného, exkluzivní značku s bohatou historií, která ale umožňuje personalizaci hodinek, abychom do nich mohli otisknout sparťanskou DNA,“ vysvětluje Imrich Masliš z hodinářství Koscom, které na návrhu spolupracovalo. Sparťanská edice stejně jako ostatní modely značky Perrelet sází na mechanický pohon s automatickým nátahem. Byl to totiž hodinář Abraham-Louis Perrelet, který v 18. století přišel jako první s tímto mechanismem, čímž navždy proměnil hodinářský průmysl, a s jeho odkazem dodnes pracují výrobci po celém světě.

Právě na vynález automatického nátahu odkazuje turbína umístěná na číselníku, která se pohybem zápěstí otáčí. Pod ní je schované zlaté písmeno S odkazující na Spartu. Na pozici dvanácté hodiny se místo čísla nachází tři zlaté hvězdy, které odkazují na více než tři desítky ligových titulů Sparty. Ten poslední, s pořadovým číslem 37, získal pražský klub v uplynulé sezoně po devíti letech.

Ve zlatém okruží je vyvedena také minutová stupnice a zlatá je rovněž minutová ručička. Limitovaná edice modelu Perrelet Turbine přichází v karbonovém pouzdru, které má zajistit váhu a umocnit sportovního ducha hodinek. Na zadní části je pak vždy uvedeno číslo, o jaký kus z celé série se jedná. Průměr pouzdra je 44 milimetrů, hodinky jsou vodotěsné až do sta metrů a mají safírové sklíčko s antireflexní vrstvou. Mechanický strojek s automatickým nátahem disponuje dvaačtyřicetihodinovou rezervou chodu.