Francii zaplavily štěnice. Má ale země galského kohouta větší problém s parazitem, nebo hysterií?

Uložit 0

Málokterý hmyz to dotáhl tak daleko. V televizní talkshow Jimmyho Fallona si utahují z kde čeho, hmyz to ale opravdu tak často nebývá. Štěnice domácí má nyní dokonce i vlastní píseň, kterou komik na její počest složil. Polokřídlému hmyzu, který má blízko k upírům, protože se živí lidskou krví, se ale dostává v posledních dnech hodně pozornosti. Šíří se totiž Francií. Navíc necelý rok před zahájením letních olympijských her.

Na štěnice ve vozech francouzských vlaků i městské hromadné dopravy upozorňují dnes a denně lidé na sociálních sítích. A sklízejí s tím velký úspěch. Příspěvky mají miliony zhlédnutí. Štěnice ale rozhodně nejsou jen v dopravních prostředcích. Představují problém i ve francouzských bytech. Už si získaly dokonce i pozornost francouzské vlády.

Není divu, před týdnem se ve Francii kvůli nepříjemnému postelovému hmyzu zavřelo sedm škol. Jsou ale také v kinech nebo nemocnicích. Francouzi tak začali před domy vyhazovat matrace. U obytných domů je ale problém, když se jeden z obyvatelů rozhodne, že štěnice prostě řešit nebude. Šíří se totiž dál, do dalších a dalších bytů.

Tento týden proto proběhla schůzka napříč třemi ministerstvy, kdy úředníci z resortů zdravotnictví, hospodářství a dopravy řeší koordinaci v boji proti nepříjemnému hmyzu. Ve hře je dokonce nové národní středisko pro sledování výskytu štěnic. Ani jedna z nich by úřadu neměla uniknout.

omg the bars 😂📝🎶 Jimmy Fallon on Bedbugs in Paris, France.pic.twitter.com/mTS4r34WkW — best performance enthusiast (@lalalalm_aj) October 11, 2023

Francii doslova ovládla štěnicová hysterie. Částečně je oprávněná, často se ale ukazuje, že o hysterii jde především. Stává se totiž, že lidé vyfotí hmyz v domnění, že jde právě o parazita sajícího krev, když se na něj ale podívá odborník, zjistí, že štěnice to není. Ve středu ministr dopravy Clément Beaune oznámil, že skoro padesátka nahlášených míst byla zkontrolována, aniž by se výskyt členovce potvrdil. Přesto kolují obrázky nejen na sociálních sítích a štěnicového problému si už všimli snad po celém světě.

A právě toho se vláda bojí. Jen za pár měsíců totiž odnikud jinud než z celého světa očekává návštěvníky. Slavnostní zahájení olympijských her by mělo proběhnout 26. července 2024. A všichni, kdo kvůli nim přijedou, se nevyhnou dopravě i postelím v hotelích. Ministři se tak obávají, že v ohrožení je především turismus v zemi.

„Nechtěl bych, aby se rozmohlo hanobení Francie, jak se to někdy děje v anglosaských zemích,“ posteskl si ministr dopravy. Na druhé straně kanálu La Manche mezitím vycházejí články s titulky typu „Je to jako covid s nohama – jak epidemie štěnic v Paříži vyvolala v Londýně šílenství“, ve kterých odborníci varují, že hmyz je schopný přežít dvouhodinovou cestu vlakem Eurostar z Paříže na londýnský King’s Cross.

Nechtěl bych, aby se rozmohlo hanobení Francie, jak se to někdy děje v anglosaských zemích.

Vláda nicméně nehodlá výskyt hmyzu podcenit. Problémy prý nastávají vždy po letních prázdninách, s každým rokem je navíc výskyt větší a větší. Kdo na tom vydělává, jsou firmy specializující se na dezinsekci, které zaznamenávají velký nárůst výjezdů. Vláda proto teď zvažuje, že by ceny za jejich služby regulovala. Zavést by se mohl seznam registrovaných firem, které hubí škůdce.

Právě strach z toho, že přijede někdo nekvalifikovaný, totiž často vede k tomu, že majitel či nájemník bytu pomoc zkrátka nezavolá. Štěnice totiž ukázaly ještě na další problém – někteří dezinsektoři nejsou v oboru vzdělaní, přesto si za zásah naúčtují tučnou provizi. Francie také plánuje určit jasná pravidla, kdo za štěnice nese odpovědnost v bytových domech – zda nájemce, nebo majitel.

Štěnice s sebou pravděpodobně přivezli do Paříže a dalších měst cestovatelé. Ostatně francouzská metropole patří k nejnavštěvovanějším na světě. Důvod výskytu nechtěného hmyzu je podle některých jednoduše v nárůstu cestování. A také v tom, že jsou štěnice čím dál tím více odolné proti chemii.

Kromě toho, že hmyz přežívá v matracích i postelových rámech, je může člověk také převážet na oblečení nebo v příručních zavazadlech. „Pohyb lidí je pro štěnice příznivý. Nelétají, neskáčou, pohybují se s námi,“ citoval deník The New York Times experta na štěnice Jeana-Michela Bérengera.

Štěnice se ale ve Francii neobjevily ze dne na den. Před třemi lety zřídila francouzská vláda telefonní linku pro lidi, kteří by měli podezření, že mají parazita doma. Spustila se také informační kampaň, která měla pomoci problém řešit. Celostátní studie pak poukázala na to, že v letech 2017 až 2022 bylo štěnicemi zasaženo jedenáct procent francouzských domácností.

Foto: Depositphotos Štěnice zaplavily Francii

Tenhle rok je ale přeci jen v něčem zvláštní. V čem? V souběhu několika věcí – zaprvé došlo ke zveřejnění zmíněné studie, své udělaly právě sociální sítě s obrázky zamořených sedadel ve vlacích a mediální masáž.

Podle odborníků pak sehrál roli v současné hysterii také covid. Lidem je nepříjemné už jen pomyšlení na to, že mohli na veřejném místě něco chytit a přinést si to domů. Je jedno, jestli je to virus, nebo hmyz. A do toho všeho je tu ta věc, že štěnice se na člověka začnou sápat, když ulehne do peřin a zhasne. Tehdy přichází šestinohý maličký tvor, který z člověka vysává krev.