Fruitisimo otevřelo v Německu. Na expanzi českých ovocných barů posílají desítky milionů Wood & Co.

V sítí ovocných barů Fruitisimo se expanze do Německa skloňovala poslední tři roky. A 1. února se po peripetiích způsobených pandemií covidu, ale také nečekanými překážkami na německém trhu, podařilo Janu Hummelovi a jeho týmu otevřít první pobočku v Drážďanech. Jen v Německu plánuje letos zahájit provoz v dalších jedenácti pobočkách, k tomu se rozkročí také do Rakouska a Polska. Růst Fruitisima navíc podpořila také investiční skupina Wood & Company, která svůj dosavadní tříprocentní podíl zvýšila na osm procent. Do projektu posílá nižší desítky milionů korun.

Krátce po otevření první německé pobočky zahajuje v pátek 24. února provoz pobočka druhá, situovaná v obchodním centru v Regensburgu, který je česky znám jako Řezno. A o dva týdny později má otevřít další ovocný bar v Mnichově. „Do června chceme mít v Mnichově tři bary. Tak jsme to plánovali na začátku, jenže v Německu všechno trvá mnohem déle, než jsme předpokládali. Rozproudilo se to až v momentě, kdy jsme najali německého country manažera, který má expanzi na starosti,“ říká zakladatel Jan Hummel.

Šéf ovocných barů po marné snaze dobýt německý trh v čele s českým šéfem expanze zjistil, že Němci dají spíše na Němce. Sám uznává, že kdyby něco takového tušil dříve, ušetřil by tím spoustu času a peněz. Nyní se ale Fruitisimo na sousedním trhu může začít zabíhat a Hummel plánuje jen letos otevřít celkem jedenáct poboček. A k tomu po pěti v Rakousku a Polsku.

„Ze tří zemí tak jdeme v jednom roce na šest. Nyní jsme v Polsku před podpisem první prodejny, která se otevře za dva měsíce. V Rakousku máme rozjednané tři lokality a jedna z nich bude taková ekologická vlajková loď, pro jejíž realizaci využijeme spoustu recyklovaných materiálů,“ přibližuje Hummel.

Plán expanze je načrtnutý tak, že v případě každé země Fruitisimo otevře prvních pět poboček jako své vlastní. Takový počet je nutný k tomu, aby vůbec společnost pokryla náklady na působení v dané zemi. Po otevření pěti prodejen přichází na řadu franšízování – případní zájemci o provoz ovocného baru totiž na modelu pěti prodejen vidí, že dobře fungují a že je podnikání v této oblasti bez rizika.

„Na tuhle strategii jsme naskočili, když do firmy investičně vstoupili Ondřej Fryc s Petrem Borkovcem. Na nové franšízanty totiž převádíme i stávající, již zaběhlé prodejny. Jednak je to pro nás jednodušší operativně, protože se nám uvolní ruce, jednak nám to umožňuje ze země vytáhnout peníze, které jsme do ní investovali, a ty pak můžeme využít pro expanzi do dalších států,“ přibližuje Hummel stávající byznys model.

Foto: Fruitisimo Fruitisimo otevřelo první ovocný bar v Německu

Zmíněnou strategii má Fruitisimo vyzkoušenou už na modelu v Maďarsku, kde se ovocným barům daří. Franšízy na tržbách meziročně vyrostly o 93 procent, v Maďarsku dokonce o 120 procent. Tržby celé sítě pak meziročně vyskočily o 66 procent na 330 milionů korun a zisk vyrostl o 150 procent. Blíže ho však firma nespecifikuje. Hummel nicméně podotýká, že se srovnává pandemický rok 2021 s rokem 2022, který byl covidem poznamenaný jen v prvním čtvrtletí.

„Zajímavý je ale letošní leden, který byl lepší než loňský prosinec. Což se nám ještě nikdy nestalo. Do letošního roku tak máme dobře nakročeno. Plánujeme vyrůst o 54 procent a v tržbách bychom chtěli překonat půl miliardy. Hodně nás potáhne expanze, jelikož všechny loni otevřené prodejny se naplno projeví až letos,“ doplňuje šéf Fruitisima.

Hummel dodává, že důležitým pilířem pro celkový obrat budou také nové produkty pro retail. Ve druhé polovině letošního roku představí řadu výrobků, které vzniknou ve spolupráci s mlékárenskou firmou Madeta. Ty pomohou značku dostat na ta místa, kde není prostor pro otevření ovocného baru. Možnost pro spolupráci s lokálními značkami se přitom nyní otevírá i v Maďarsku, Hummel by tak rád retailové produkty postupně představil i v dalších zemích.

V růstu nyní Fruitisimu pomůže i větší kapitálové zapojení investiční skupiny Wood & Company, která má ve firmě od února podíl osm procent. Ještě před navýšením podílu Woodů držel majoritní podíl přesahující 62 procent Jan Hummel. Necelých 16 procent připadalo fondu Reflex Capital Ondřeje Fryce a přes 18 procent držel prostřednictvím společnosti Brno Investment Group spolumajitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

Kromě finanční injekce, která se pohybovala řádově v milionech korun, má prohloubení spolupráce se skupinou Wood & Company pro Fruitisimo ještě jeden rozměr – Hummel s ní totiž uvažuje vstoupit na burzu. K první veřejné nabídce akcií by došlo na pražské burze Start. „Jsme nadšeni, že můžeme kapitálově podpořit další perspektivní love brand, který přispívá ke zlepšení zdraví nás všech,“ říká Jan Sýkora, partner Wood & Company.

„Díky situaci na trhu se objevilo vícero příležitostí, kam expandovat, i proto je naše současná strategie tak ambiciózní a rozšiřujeme se do tří zemí najednou. Chceme si ověřit, že je náš obchodní model profitabilní. Příští jaro bychom přes burzu chtěli vybrat peníze na to, abychom do celého byznysu mohli šlápnout skutečně ve velkém,“ uzavírá Hummel.