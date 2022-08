Fruitisimo roste za hranice i do obchodů. Na krizi platí jedině investice, říká šéf ovocných barů

Spoluzakladatel Fruitisima Jan Hummel má radost. První pololetí letošního roku je totiž pro českou síť ovocných barů co do výsledků historicky nejlepší. Předchozí dva roky byly ovlivněny pandemií, ale současný vývoj předčil i covidem nezastíněný rok 2019. Prevencí proti hrozbám pramenících ze současné krize jsou podle šéfa ovocných barů investice. Zdá se tak, že letos konečně vyjde dlouho plánovaná expanze do Německa, ke které se navíc přidruží rozšíření také k rakouským sousedům.

Pozitivní výsledky prvního pololetí roku jsou podle Hummela způsobeny především tím, že se ve Fruitisimu podařilo otevřít nové franšízové prodejny, ve kterých o 24 procent překonali očekávané obraty. „Během covidu jsme některé prodejny zavřeli, takže před otevřením nových nyní postupujeme obezřetně – když nemáme vyjednané dobré obchodní podmínky, raději je vůbec neotevřeme,“ říká Hummel.

Podle něj tak i díky tomu mají nově otevřené prodejny v Česku, na Slovensku a v Maďarsku dobré výsledky. V obchodních centrech se totiž v rámci covidových dozvuků daří dohodnout lepší podmínky nájemních smluv, díky čemuž může Fruitisimo růst i navzdory neblahému vývoji ekonomiky.

„V meziročním srovnání jsme tak měli v prvním pololetí nárůst 110 procent – v absolutní hodnotě jsme se dostali zhruba na 160 milionů korun, tedy o 90 milionů více než v roce 2021. Jde o čísla, která zahrnují celou naši síť,“ vysvětluje Hummel a dodává, že tahounem růstu je také uzavření nových franšízových smluv, jak s novými, tak se stávajícími franšízanty. A do konce roku plánuje otevření dalších prodejen.

Foto: Fruitisimo Fruitisimo má prodejny v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

Velkou roli hraje také to, že lidé se po letech vrátili do obchodních center. Jen v momentě, kdy mohli odhodit povinné respirátory ve vnitřních prostorách, vzrostly tržby ze dne na den přibližně o 15 procent. Podle Hummela je fyzické nakupování pro lidi jistá forma zábavy a odreagování, když tak opět získali možnost korzovat po obchodech, neváhali a opět je zaplnili.

Investicemi proti krizi

Proto nyní více než kdy jindy dává smysl dále investovat do rozvoje společnosti, což je fakt, na kterém se Hummel shoduje s investory Ondřejem Frycem a Petrem Borkovcem. „Věříme, že z krize je potřeba se proinvestovat. Dost prostředků jsme tak vložili do nového digitálního zákaznického prostředí a na jaře jsme udělali velkou kampaň s Benem Cristovao, se kterým jsme vymysleli čtyři drinky a díky tomu se nám počet prodaných sezónních koktejl podařilo ztrojnásobit.“

Investice do marketingové kampaně s Benem Cristovao byla pro Fruitisimo jedna z největších – vyšla na tři miliony korun. Hummel podotýká, že se rozhodli vsadit zrovna na tohoto influencera, jelikož koncept Fruitisima zapadá do jeho životního stylu – je vegan a sportovec. Zároveň ho znají lidé napříč všemi generacemi. A rozhodnutí to bylo správné, jelikož kampaň má pozitivní výsledky a dobrou zpětnou vazbu od zákazníků. S Cristovao tak na ni nejspíš ještě naváží.

Se zpětnou vazbou od zákazníků souvisí také druhý důležitý krok, který spočívá v již zmíněné digitalizaci. Zákazníci mohou na všech prodejnách objednávat přes aplikaci, což mohou udělat i předem a objednávku si pak jen přijít vyzvednout. Digitalizací prošly také provozní procesy, které bývají tradičně v papírové, tudíž nepříliš praktické formě.

Foto: Fruitisimo Do kampaně s Benem Cristovao Fruitisimo investovalo tři miliony korun

„Zní to sice triviálně, ale pro nás šlo vážně o revoluci. V každém provozu máte checklisty, kde je potřeba každý den zaškrtnout, co všechno se udělalo. Když máte takový checklist na osmdesáti prodejnách na papíře, kontrola nemůže být nikdy dostatečná. Nyní máme vše online a provoz na prodejnách je díky tomu mnohem hladší,“ přibližuje Hummel.

Další součástí digitalizace je instantní zpětná vazba od uživatelů. Na každé prodejně se nachází tablet, na kterém může zákazník po nákupu rychle ohodnotit svůj zážitek. Fruitisimo takto každý den nasbírá tři tisíce hodnocení, důležitá jsou pak především ta negativní, která se pohybují kolem tří procent. Zákazník totiž může rozvést, s čím konkrétně nebyl spokojený, a provozovatel pobočky může situaci začít rychle řešit.

„Dříve jsme dělali mystery shopping, což je sice skvělá a podrobná záležitost, ale zabírá spoustu času a je také velmi nákladná. Nyní tak máme hodnocení živě a případná negativa můžeme odchytnout rovnou, protože se o nich velmi rychle dozvíme. Pomalu se z nás tak stává softwarová firma, ale pořád prodáváme džusy,“ směje se šéf Fruitisima.

Vzhůru do Německa a Rakouska

Kromě digitálních inovací se zdá, že je konečně na spadnutí také dlouho očekávaná expanze do Německa, která se několikrát posouvala kvůli covidu. První jednání probíhala již v březnu roku 2020, kdy se měly otevřít tři ovocné bary v Mnichově. Později se podařilo podepsat i nájemní smlouvu, jenže i z dalších pokusů bohužel sešlo.

„Smlouvu máme podepsanou i nyní a vypadá to velmi nadějně. Do konce roku bychom měli otevřít tři německé prodejny – v Regensburgu, Drážďanech a Mnichově – a dokonce také dvě v Rakousku. Ve Vídni se totiž blížíme k vyjednání dobrých nájemních podmínek. Stěžejní je pro nás umístění v rámci obchodního centra, dobrá viditelnost a nájem,“ vysvětluje Hummel.

A dodává, že hypoteticky mají připravenou také expanzi do Polska, jen záleží na tom, jak se bude vyvíjet finanční situace. Nyní volí raději obezřetnost a nechce se rozbíhat na všechny strany – ohledně rozhodnutí expandovat do Polska se bude muset s investory napevno rozhodnout v lednu příštího roku.

Zatím se ale zdá, že se situace bude pro Fruitisimo vyvíjet dobře – alespoň pokud se podaří navázat na úspěšné první pololetí. Značka ovocných džusů a smoothies má totiž tu výhodu, že se její produkty lidé zatím nerozhodli vyřadit ze seznamu věcí, kterými si zpestřují jídelníček. A to i přes to, že její nápoje z ovoce po promítnutí rostoucích nákladů v průměru meziročně zdražily o sedm procent.

„Neustále přemýšlíme nad tím, jak lidem vysvětlit, že by se našich produktů neměli vzdát. Mají velkou přidanou hodnotu v tom, že jsou plné vitaminů a jsou prospěšné pro zdraví. Náklady jsou tak docela vysoké, ale zákazníci vnímají jejich prospěšnost. Když si tak budou chtít něco odpustit, doufám, že zdravý džus nebo smoothie to nebude,“ říká Hummel.

Pokud by se přece jen lidé rozhodli začít více řešit a počet zákazníků by klesl, pomoci by mohlo rozšíření záběru na retail. Mimo svou síť provozoven začalo Fruitisimo prodávat limonády Vitamináda a nanuky, a jelikož se oba produkty na trhu osvědčily, vedení společnosti se rozhodlo pustit do balených produktů ve větší míře.

„Nyní tak pracujeme na dalších kategoriích, ať už sami nebo s partnery – jeden velký český potravinářský výrobce s námi vyvíjí čtyři produkty. Zatím nemohu prozradit více, ale půjde o speciální edici s velkým podílem ovoce,“ poodhaluje. Marže sice v případě balených produktů není tak velká, dají se však prodávat ve velkém objemu a napomohou budovat omnichannel, v němž se spojí vlastní prodejny, online prodej i prodej ve velkých řetězcích.

„Připravujeme se tak na všechny možné scénáře. Zároveň víme, že síť našich džusů funguje jako reklama pro výrobky, které zařadíme do regálů supermarketů. A naopak – lidé, které do našich barů zatím nechodí, můžeme tímto způsobem oslovit,“ říká na závěr šéf ovocných barů. Letos už je jisté, že loňské tržby letos překročí o více než 75 procent. Příští rok tak ukáže, jak zafunguje rozšíření záběru do dalších zemí a do retailu.