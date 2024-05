Furiosa: Sága Šíleného Maxe se blíží. Podle prvních reakcí je to zběsilý film, který opět ohromí

Uložit 0

Film Šílený Max: Zběsilá cesta v roce 2015 nikdo nečekal. Režisér George Miller, který se do světa postapokalyptické pustiny vydal naposledy v 80. letech, točil dětské či rodinné tituly jako Babe 2: Prasátko ve městě nebo Happy Feet, a málokoho by napadlo, že 70letý filmař posune hranice akčního žánru. Ale stalo se tak – Zběsilá cesta je jeden z nejlepších akčních filmů vůbec. Po dlouhých devíti letech teď do kin konečně míří další navázání na velký příběh s názvem Furiosa: Sága Šíleného Maxe. Podle prvních reakcí by se kvalitami mělo velice blížit svému předchůdci.

Při pohledu na upoutávky přitom mnozí začali hned věštit, že to napodruhé nevyjde. Některým chyběla přítomnost titulního Šíleného Maxe, jiní kritizovali více uměle působící speciální efekty nebo představitelku hlavní hrdinky (Anya Taylor-Joy), která se prý do dané role tak docela nehodí. Jistou nedůvěru vzbudil už samotný námět chystaného filmu, který se nemá soustředit jen na přímočarý příběh vyprávěný prostřednictvím akce, ale více rozšiřovat svět pustiny a jejích postav.

Středobodem novinky je Furiosa, jedna z hlavních postav Zběsilé cesty, imperátorka a řidička válečného kamionu na přepravu drahocenného paliva a dalších tovarů. Letošní snímek divákům představí její dětství v zeleném místě, rostlinami zarostlé oáze uprostřed pustiny, kde lidé žili v míru v matriarchální komunitě. Mladou dívku ale unese vojevůdce a tyran Dementus (Chris Hemsworth) se svojí skupinou motorkářů. Chce se zmocnit Citadely, jedné z hlavních pevností v pustině.

Furiosa bude muset v průběhu let projít mnoha těžkými zkouškami a bojovat o přežití uprostřed brutální necivilizované „společnosti“. Celou dobu se ale bude připravovat a plánovat, jak se vrátit do svého milovaného domova. Je pro to ochotná udělat cokoliv.

Snímek o Furiose měl původně vzniknout paralelně se Zběsilou cestou, nakonec se ale plány změnily. Hlavním důvodem, proč novinka míří do kin až nyní, byly právní spory režiséra George Millera se studiem Warner Bros., které nechtělo adekvátně odměnit lidi pracující na předchozím filmu. Natáčení konečně začalo v polovině roku 2022 v Austrálii, opět z velké části v poušti.

Ačkoliv ve zveřejněných trailerech Furiosy je vidět relativně velké množství speciálních efektů, tvůrci měli opět velké ambice natočit toho mnoho přímo v lokacích, prakticky. Před pár týdny se na internetu objevily informace o patnáctiminutové akční scéně, která se měla natáčet 78 dnů a podílelo se na ní téměř dvě stě kaskadérů. Anya Taylor-Joy k tomu řekla: „Sledujete v ní nabírání zkušeností v průběhu bitvy, což je velmi důležité pro to, abyste viděli, jak je Furiosa vynalézavá, ale také jak dokáže být drsná.“

První reakce novinářů poměrně jasně naznačují, že výsledek by měl být rozhodně hoden pozornosti. „S velkou radostí vám oznamuji, že Furiosa je opravdu, opravdu setsakramentsky dobrá,“ napsal kritik David Ehrlich ze serveru IndieWire. „Funguje hodně jinak než Zběsilá cesta (způsobem, který bude některé frustrovat), ale zároveň se jí ten film daří obohatit a přitom si v pustině vydobýt svou vlastní pověst,“ dodal.

Foto: Vertical Ent. Anya Taylor Joy ve filmu Furiosa: Sága Šíleného Maxe

Erik Davis ze serveru Fandango jeho nadšení sdílí. „Divoký a neúprosný epický film, který rozšiřuje příběh Furiosy a pustiny, a zároveň nabízí šílené honičky, bombastické postavy a prostě úžasnou kameru,“ napsal. Zatímco z upoutávek se některým zdálo, že nový snímek bude příliš podobný Zběsilé cestě, novináři se zatím shodují na tom, že se vydává podstatně jiným směrem a nachází vlastní cestu.

Zatím jediná, mírně kritická poznámka, pochází od Therese Lacson ze serveru Collider, podle níž je vyprávění chystaného filmu poněkud nekonzistentní kvůli tomu, jak je rozdělené do segmentů podle etap života hrdinky. Zároveň ovšem dodala, že by postavu Furiosy klidně sledovala mnoho hodin.

Plnohodnotné recenze snímku George Millera lze očekávat asi za týden, kdy bude mít Furiosa: Sága Šíleného Maxe světovou premiéru na festivalu v Cannes. O týden později se pak jeden z nejočekávanějších titulů roku vydá také do široké distribuce – česká premiéra je naplánovaná na 23. května. Miller plánuje ještě minimálně dva filmy ze světa Šíleného Maxe a alespoň v jednom z nich se má v ikonické roli vrátit i Tom Hardy.