Gangnam Style slaví 10 let. Virální hit z Koreje byl u zrodu nové éry popu, ocenil ho i tajemník OSN

Možná většina lidí, kteří okamžitě rozeznají její název i melodii, netuší, o čem vlastně je. Píseň Gangnam Style od korejského hudebníka Psy se nesnaží o žádné hluboké poselství, jde jen o trochu humoru, chytlavý refrén a jednoduchý tanec. O kolika dalších skladbách se ale spekulovalo, jestli doslova neporouchaly počítadlo zhlédnutí na YouTube? A na jaké další na veřejnosti tančil britský premiér nebo generální tajemník OSN, který mimo jiné Gangnam Style označil jako prostředek pro dosažení světového míru?

V pátek to bylo přesně deset let, co písnička Gangnam Style vyšla spolu s videoklipem na YouTube. V Jižní Koreji byl jeho autor, rapper Psy, už dávno notoricky známý a nebylo tak překvapením, když se novinka rychle stala hitem. Brzy na to se ale stalo ještě něco jiného – píseň začala nabírat na popularitě i daleko za hranicemi.

Byť měla poměrně daleko k typickému k-popu, v kruzích jeho fanoušků ze Severní Ameriky i odjinud si získala pozornost okamžitě. O pár týdnů později o Gangnam Style začali tweetovat známí američtí hudebníci jako T-Pain nebo Britney Spears a objevil se na serverech Gawker nebo The Wall Street Journal. Denní sledovanost na YouTube rychle stoupala. Co na tom, že Psy není klasická hvězda ve dvaceti s krásnou tváří – většina diváků videoklipu ani nerozumí.

Gangnam Style byl specificky mířený na korejské publikum – je totiž o čtvrti Gangnam ve městě Soul, která je spojovaná s převážně mladými, bohatými a stylovými lidmi. Nikdo z Gangnamu by se svým životním stylem prý nějak nechlubil, naopak ti, co se k tomu uchylují, svůj vyšší společenský status jen předstírají. Psy se jim proto vysmívá v písni doplněné adekvátně uštěpačným tancem.

Právě jeho jednoduchost (spolu s atraktivními lokacemi, humornými scénkami a chytlavostí písně samotné) patří k hlavním důvodům virálního úspěchu. V prosinci roku 2012, pět měsíců po vydání, překonal Gangnam Style na YouTube jako první hranici miliardy zhlédnutí. Až o další rok později se deseticiferné číslo v počítadle objevilo pod dalším videem (Baby od Justina Biebera).

Psy tím v zásadě otevřel novou kapitolu internetu a populární hudby, která tehdy ještě nebyla natolik všudypřítomná jako dnes. Jak poznamenává server Pitchfork, autorita na měření popularity hudby, americký Billboard, kvůli Gangnam Stylu začal do svých statistik zahrnovat také přehrání na YouTube. Čtyřiatřicetiletý Korejec jistě přispěl také k trendu tanců spojených s písněmi, který je dnes díky TikToku silnější než kdy dříve.

Globální k-popový hit byl také jedním z prvních skutečně mainstreamových úspěchů korejské kultury jak napříč Asií, tak v Evropě a Americe. Ačkoliv v době jeho vydání proběhlo už mnoho pokusů s místní populární hudbou prorazit za hranicemi, nakonec se to podařilo Psyově písni náhodou, aniž by to kdokoliv zamýšlel.

Pár měsíců po její premiéře to ocenil dokonce sám tehdejší generální tajemník OSN, Jihokorejec Pan Ki-Mun. Gangnam Style označil za příklad hudby, která překonává jazykové či kulturní bariéry a naopak dokáže dohromady svést lidi z různých prostředí. Může podle něj sloužit jako nástroj pro světový mír.

Dnes západním žebříčkům popularity hudby dominují BTS s hned několika videi na YouTube přesahujícími miliardu zhlédnutí. Oscara za nejlepší snímek před pár lety vyhrál Parazit a nejsledovanějším titulem na Netflixu je Hra na oliheň. Ačkoliv se hlavně prostřednictvím filmů či seriálů ukazují také mnohé sociální problémy, kterým Jižní Korea čelí, má nepříliš velká východoasijská země ve světě velice zvučné jméno.

Gangnam Style si titul nejsledovanějšího videa na YouTube udržel skoro pět let, pak ho v roce 2017 překonal videoklip ke skladbě See You Again od Wiz Khalify a Charlieho Putha. Dnes jsou na největším webu pro sledování videa vyšší stovky klipů s více než miliardou zhlédnutí. Prvním, který nedávno překonal deset miliard, je dětská zpívánka a tanec Baby Shark ve verzi od jihokorejské zábavní firmy. Samotný Psy virální úspěch desetiletého singlu nezopakoval, stále se těší velké popularitě po celém světě. Nedávno vydal deváté album.