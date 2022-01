Noční můra rodičů Baby Shark má na YouTube rekordních 10 miliard přehrání. Hit začíná Dvořákovou symfonií

Symfonii číslo 9 od Antonína Dvořáka, známé jako Novosvětská, se toho za její více než stoletý život podařilo hodně: premiéru měla v roce 1893 v legendární newyorské aréně Carnegie Hall, astronaut Neil Armstrong si její nahrávku vzal na Měsíc, stala se z ní jedna z nejslavnějších skladeb všech dob. A to doslova – má totiž deset miliard přehrání na YouTube. I když…

Těch deset miliard čerstvě překonal jiný, o poznání otravnější hit – dětská odrhovačka Baby Shark, která se tak stala prvním videem, které tuto hranici pokořilo. Jenže úvodní sekundy písničky jsou právě z Novosvětské, respektive její čtvrté části nazvané Allegro con fuoco. Jen co impozantní nástup dozní, nastoupí dětská zpěvačka Hope Segoine a začne deklamovat: „Baby shark, doo, doo, doo, doo…“

Co dělá ta klasika vážné hudby v songu, který nadšeně zpívají děti a stejně zarytě nenávidí jejich rodiče po celé planetě? Je to otázka licenčních práv. Baby Shark, jak název napovídá a jak je z klipu patrné, pojednává o rodince žraloků. A autoři písničky z jihokorejské vzdělávací společnosti Pinkfong jí chtěli dodat grády dramatickým úvodem z ikonického žraločího hororu Čelisti.

Jenže v průběhu času zjistili, že zatímco na Čelisti se vztahují autorská práva (hudbu k nim složil – tak jako k většině filmů Stevena Spielberga – John Williams), Dvořákova symfonie, jejíž čtvrtá pasáž se Čelistem náramně podobá, byla licenčně volná. A tak po ní skočili. Třeba britské rádio Classic FM k tomu uvedlo: „Skutečnou silou za virálním hitem Baby Shark je Dvořákova symfonie.“

Že z Baby Shark bude takový megahit, ovšem jeho tvůrci původně nečekali. Připravovali prostě další video pro kurz angličtiny pro malé děti. Jenže klip zabodoval na sociálních sítích. Po premiéře v roce 2016 nejprve v Asii, o něco později i na západě. Zafungoval kolovrátkový text i primitivní dětský taneček.

Bin Jeong, šéf americké pobočky Pinkfongu, řekl stanici CNN už v roce 2019, kdy Baby Shark neměl ani polovinu nynějších zhlédnutí, že s takovým úspěchem nikdo nepočítal. „Ti, kterým se podaří se prosadit, se obvykle prosadí sami díky sobě,“ dodal tak trochu filozoficky.



Kolem hitu Baby Shark se následně roztočil byznysový závod. Televizní stanice pro děti Nickelodeon o žralůčcích natočila show, dostali se na obaly různých pokrmů a fanoušci baseballového týmu Washington Nationals z popěvku a tance učinili svou hymnu. Pinkfong, respektive jeho mateřská společnost SmartStudy si zaregistrovala klip, jeho vizuální ztvárnění včetně animovaných postaviček a také svou konkrétní píseň, nicméně sousloví Baby Shark připadlo i jiným.

A text? Hodně se řešilo, jak to vlastně je s právy. Ale dopadlo to jako s tím Dvořákem. Jak uvedly New York Times, licence na popěvek Baby Shark je veřejná. Proč? Protože to nesložil nikdo z Pinkfongu, ti pouze vytvořili mimořádně úspěšnou adaptaci.

Ve skutečnosti jde o táborovou píseň typu Old MacDonald Had a Farm, která se v různých úpravách objevuje už několik desítek let a umožňuje různé variování. Ostatně ještě před dětským hitem se tu a tam proslavil, třeba v jiné úpravě v Německu nebo jako techno song. A kde má kořeny? Údajně ve Spojených státech v dobách, kdy do kin vstoupily Čelisti, což byl rok 1975.