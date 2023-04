Genzer a Suchánek zacvičili s cenami. Na internetu je to naše nejúspěšnější reklama, zní z Penny

Zničehonic se objeví bříška dvou chlápků v červených oblečcích, jak si to směřují k regálům. Tam se upraví, aby během tanečního vystoupení dostatečně dobře reprezentovali. Pak to do rytmu jedné z nejchytlavějších melodií českého internetu rozjedou. Nebo tedy spíš rozcvičí. Už více než měsíc má řetězec supermarketů Penny novou kampaň, do které obsadil ověřenou dvojici komiků Richarda Genzera a Michala Suchánka. A dosáhl s ní přesně toho, co chtěl.

„Když se podíváme na YouTube, je to naše vůbec nejúspěšnější reklama, jakou jsme kdy udělali,“ říká pro CzechCrunch vedoucí strategického marketingu v Penny Vít Vojtěch a odkazuje na číslo 1,4 milionu, tedy počet přehrání, který od začátku března nová kampaň má. „Konkrétní čísla ohledně vlivu na atributy značky budeme mít až v polovině roku, nicméně nepochybujeme o tom, že budou pozitivní,“ věří. A vlastně se není čemu divit.

Hlavní role v nové reklamě Penny, která má propagovat nízké ceny nabízených produktů, se chopilo duo Richard Genzer a Michal Suchánek, tedy dost možná nejznámější čeští komici, kteří své diváctvo baví například v improvizační show Partička. Mimo jiné ale s diskontním řetězcem spolupracují i na pravidelné sérii Kroužkování, kde vybírají výhodné nabídky z akčních letáků. Proto se další obsazení pro Penny vyloženě nabízelo.

„Na Kroužkování s Genzerem a Suchánkem jsme dostávali řadu pozitivních ohlasů, proto jsme je oslovili, zda chtějí zkusit i něco víc. Zájem měli, a tak jsme si stanovili směr, jakým chceme jít, a začali kampaň připravovat,“ dodává Vojtěch. Spolu s reklamní agenturou Hullabaloo, produkčním studiem Boogie Films a komparzisty proto na dvě noci vyrazili do prodejny v pražských Horních Počernicích, kde se spot natáčel.

Výsledkem je dílo, na které mají všichni názor, ať už pozitivní, nebo negativní – a tak to mělo být. Genzer se Suchánkem se totiž ve spartakiádních oblečcích prohání po prodejně, cvičí různé kreace a jsou znázorněním antisportovců, kteří mají hlavně pobavit. Velkou měrou se na zábavném aspektu reklamy podepisuje i přezpívaný hit Everlasting Love od populární německé zpěvačky Sandry.

Novinka nepřímo navazuje i na loňskou kampaň, do které Penny obsadilo populárního českého písničkáře Michala Davida. Ten také v zábavně laděném spotu z diskotékového prostředí propagoval nízké ceny – a také rozdělil český internet na dva tábory. „Vypadá to, že si celebrity volíme dobře,“ uvádí Vojtěch. Reklama Kompot ovšem (minimálně na YouTube) nemá zdaleka takový úspěch.

Na jaké peníze nová kampaň Penny vyšla, nechce firma komentovat, vyjádřila se však k tomu, jak to bude s takzvanými pennyskami, respektive teniskami, ve kterých Genzer se Suchánkem cvičí. „V průběhu natáčení vznikla celá řada nápadů, tento konkrétní jsme alespoň virtuálně zrealizovali jen tak pro radost. Podle reakcí to baví nejen nás, tak uvidíme, co s tímto nápadem dál. Zvažujeme i možnost prodeje,“ doplňuje Vojtěch.

Kdyby se pennysky do prodeje dostaly, Penny by tímto krokem mohlo následovat to, co dělá například síť supermarketů Lidl, která své tematické zboží pro zákazníky již prodává. A také umí rozvířit internetové vody, což potvrdila hlavně loňskou kampaní, do které obsadila Jiřího Buriana alias Kapitána Dema ve vrtulníku a s řetězy. Penny ovšem poukazování na „luxus“ v dnešní době považuje za „špatný strategický krok“. A tak sáhlo po opaku.