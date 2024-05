Geralt z Rivie dostal novou tvář. Netflix odhalil první ukázku z chystané čtvrté řady Zaklínače

Uložit 0

Jen výjimečně se stává, že dojde k přeobsazení široce známé (nebo jakékoliv) postavy z filmu nebo seriálu. A když už se to stane, tak je většinou důvodem smrt herce či herečky, skandál nebo podobně zásadní událost. Henry Cavill ale roli Geralta z Rivie v seriálu Zaklínač opustil v zásadě zbytečně. Netflix nicméně pro hlavní postavu svého populárního fantasy rychle našel nového představitele – Liama Hemswortha, bratra slavnějšího představitele Thora Chrise. Teď se nový Geralt ukázal na prvních záběrech.

Zveřejněná minutová upoutávka neobsahuje prakticky nic jiného než představení hlavního hrdiny s novou tváří. Prochází v ní potemnělým lesem, zahalen do mlhy, když vtom se v pozadí začnou ozývat zneklidňující zvuky vrzajícího dřeva, pravděpodobně číhající monstrum. Zaklínač se zastaví, otočí hlavu a se zamračeným výrazem se podívá směrem do kamery. Z Henryho je najednou Liam.

Henry Cavill v roli Geralta z Rivie ze začátku mnoha divákům nevyhovoval. Některým připadal příliš konvenčně atraktivní, jiní ho měli spojeného se Supermanem a pro značně temnější postavu se podle nich nehodil. Netrvalo ovšem dlouho a Cavill se stal naopak jednou z předností hraného Zaklínače, a to dokonce do takové míry, že pro část publika byl jediným důvodem, proč seriál v následujících dvou řadách sledovat.

Foto: Netflix Henry Cavill ve třetí řadě Zaklínače

V říjnu roku 2022 ale streamovací služba fanoušky fantasy šokovala, když oznámila, že Cavill zaklínače ve čtvrté řadě neztvární a nahradí jej Liam Hemsworth. Záhy se ukázalo, že herec se měl vrátit do role Supermana. James Gunn, režisér a kreativní šéf divize DC ve Warner Bros. Discovery, ale později změnil plány a rozhodl se postavu obsadit někým jiným, mladším. Cavill, který si jako Geralt získal mnoho nových fanoušků a výrazně pomohl s úspěchem Zaklínače, tak vlastně roli opustil pro nic a na krátkou dobu se ocitl bez práce.

Internetem se nicméně šířily i více či méně potvrzené spekulace o jiných důvodech. Server Deadline už v roce 2022 odkazoval k blíže nespecifikovaným zdrojům, podle nichž herec s Netflixem uzavřel pouze krátkou smlouvu a zkrátka se rozhodl, že je pro něj čas pracovat na něčem jiném, zvlášť po třech sériích dlouhého a náročného natáčení daleko od domova.

Už dříve ale také Cavill v rozhovoru pro Philippine Star poznamenal, jak pro něj bylo někdy složité najít kompromis mezi jeho snahou udržet seriál co nejblíže knižním předlohám Andrzeje Sapkowského a kreativním záměrem showrunnerů. Mnozí z toho vyvodili, že herec byl z přístupu k adaptaci oblíbeného fantasy frustrovaný a nechtěl se na ní dále podílet.

V oficiálním prohlášení se samozřejmě vyjadřoval výhradně pozitivně a popřál svému nástupci hodně štěstí. „Jako je tomu u těch nejlepších literárních postav, pochodeň předávám s úctou k času strávenému v těle Geralta a s nadšením budu sledovat, jak se tohoto fascinujícího a komplexního muže ujme Liam,“ uvedl Cavill.

Ačkoliv jeho odchod postavil tvůrce Zaklínače i celý další osud seriálu do nelehké pozice, z Netflixu se už před rokem ozývaly sliby, že mají dobrý plán. Geralt nemá ze dne na den dostat novou tvář, ale vše má být vysvětleno. „Nechceme do těch myšlenek moc zabíhat, protože to bude velký spoiler, je to ale velmi, velmi blízko meta myšlenkám hluboce zakořeněným v knihách,“ řekl producent Tomek Baginski v rozhovoru pro Yahoo UK.

Natáčení čtvrté řady seriálu s Liamem Hemsworthem začalo asi před měsícem, nyní je tedy v plném proudu. Netflix oznámil, že hned vzápětí má vzniknout ještě pátá řada, která bude poslední. Vycházet se má z románů Křest ohněm, Věž vlaštovky a Paní jezera. Streamovací služba zatím nezmínila žádný termín, kdy by se Zaklínač měl vrátit na obrazovky. Vzhledem k tomu, jak dlouho trvala produkce seriálu v minulosti, by ale realistický termín mohl být někdy v létě příštího roku.

Do fantazijního světa Andrzeje Sapkowského se nicméně na obrazovkách budeme moci vydat ještě koncem letošního roku v animovaném filmu The Witcher: Sirens of the Deep. Ten adaptuje povídku Trochu se obětovat ze sbírky Meč osudu a má pojednávat o tom, jak je Geralt požádán o pomoc princem zamilovaným do mořské víly.