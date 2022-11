Glami po devíti letech mění šéfa. Odchází zakladatel Tomáš Hodboď, povede nový investiční fond

Během devíti let na trhu se Glami vypracovalo do pozice největšího módního vyhledávače v Evropě, který každý měsíc navštíví čtyřicet milionů uživatelů ze čtrnácti zemí a v katalogu agreguje tři miliony produktů od pětadvaceti tisíc značek. Celou dobu jej přitom vedl spoluzakladatel Tomáš Hodboď, který teď své místo přenechal Jánu Kešelákovi – on sám přechází do čela fondu Glami Ventures.

Hodboď zakládal Glami v roce 2013 společně s Michalem Jirákem jako vyhledávač pro vše, co se týká módy. Z byznysového hlediska spoléhá na propojování nakupujících se značkami a e-shopy, přičemž loni v tržbách překonal magickou hranici jedné miliardy korun. Jak končící ředitel popsal pro CzechCrunch začátkem letošního léta, novou dlouhodobou vizí Glami je posunout se do pozice „Spotify na módu“.

„Chceme z Glami udělat místo, které pozná vkus každého uživatele bez ohledu na počet interakcí s námi a rovnou mu nabízet nejlepší a nejrelevantnější produkty, jež na platformě jsou. Objevování módy začneme dělat jednodušší. Už brzo bude Glami vypadat jako Spotify. A když k nám přijdete, odhadneme váš vkus bez toho, aniž byste museli procházet velký katalog produktů,“ řekl tehdy Hodboď.

Za naplnění této vize již ale bude odpovědný Ján Kešelák. Hodboď, který je také jedním ze šesti partnerů investiční skupiny Miton, pod kterou Glami spadá, se přesouvá do čela nového fondu Glami Ventures. I nadále se ale bude věnovat rozvoji firmy z pozice člena představenstva.

Spoluzakladatel Glami Tomáš Hodboď

Fond má na první rok vyhrazených pět milionů eur (asi 122 milionů korun) s cílem podporovat oblast umělé inteligence v e-commerce. Hledat tak bude projekty usnadňující výběr a nákup produktů v online nakupování nebo projekty zabývající se cirkulární ekonomikou.

„Glami je dnes schopné generovat zisk, který můžeme používat na dlouhodobé sázky. Investičně můžeme podporovat nejen projekty z oblasti product discovery zaměřené na koncového zákazníka, ale i rozšířit svůj záběr o technologie a software, který pomáhá rozvíjet celý ekosystém. Aktuálně se díváme například na příležitosti v oblasti cirkulární ekonomiky, B2B e-commerce či AI SaaS firem,“ naznačuje čtyřiatřicetiletý Hodboď.

Ján Kešelák v Glami působí posledních pět let, nejdříve byl šéfem expanze do Řecka, adriatických zemí či Pobaltí. Následně se přesunul do pozice chief revenue officera a jeho aktuálním úkolem z postu ředitele bude dotáhnout transformaci firmy v přední platformu pro objevování módy založenou na personalizaci a umělé inteligenci.

Dlouhodobě pak oba kroky – jak jmenování Kešeláka, tak založení investičního fondu – vykreslují vizi Glami na příštích pět let. „Chceme zrychlit transformaci z vyhledávače, jak ho znáte nyní, v platformu pro objevování módy založenou na umělé inteligenci a špičkovém strojovém učení, které si tvoříme sami,“ přibližuje Kešelák.

„Automatické tagování a kategorizace produktů, zobrazování podobného zboží a personalizace nabídky, to jsou všechno funkce, pro které jsme v Glami vyvinuli vlastní řešení. Takže už dnes poskytují každému uživateli jedinečný zážitek z využívání naší platformy,“ dodává Kešelák.