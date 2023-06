Globální chladnutí a ruská propaganda. Rodí se kniha o zákulisí volebních kampaní i předpovědí počasí

Jen si to zkuste představit: nikde žádné jaro! Je pořád sychravo a chladno, vše prostupuje blbá nálada, která obrací na hlavu nejen zákonitosti přírody, ale i politiky… Jasně, v době sluncem zalitého června a faktického i kalendářního příchodu léta nesmysl, jenže v knize Lenky Chlubnové realita. Navíc realita, která má předobraz v tom, co jsme zažili během covidu a s čím se autorka potýkala v českém parlamentu a při volebních kampaních.

Lenka Chlubnová sice vystudovala angličtinu a francouzštinu, více ji to vždy ale táhlo k digitálnímu marketingu a politice, ostatně absolvovala stáž zaměřenou na pořádání kampaní i na prestižní Yaleově univerzitě v USA. Podílela se na mimořádně úspěšné kampani TOP 09 v roce 2010, jezdila školit politické marketéry do Bulharska nebo Egypta (kam se dodnes bojí vrátit poté, co se euforie arabského jara vyčerpala).

„Postupně jsem si uvědomila, že mi něco chybí. Navíc přišla rodina a s dětmi je těžké dělat velké politické kampaně,“ usmívá se Chlubnová, která je politice ale pořád hodně blízko – stála u vzniku agentury PRodukujeme dlouholetého marketingového stratéga TOP 09 a lidovců Jaroslava Poláčka a i nadále mu v ní pomáhá. „Jdou nám dobře třeba senátní kampaně,“ říká a připomíná, že s komunikací na sítích je aktivní i v Charitě České republiky.

Vedle vymýšlení sloganů a příspěvků na Facebook či Instagram si ale začala psát i povídky. Nejprve do šuplíku, pak na blogový portál Blogspot – a když jí lidé začali říkat, že by měla zkusit něco více, rozhodla se jeden ze svých příběhů rozpracovat až do parametrů knihy. A tu vydat prostřednictvím knižní crowdfundingové platformy Pointa (a Studený jaro, jak své dílo nazvala, už je po pár dnech v podstatě zafinancované).

V příběhu se promítá to, co Lenka Chlubnová dobře zná – přemýšlení politiků o svém odkazu a své pozici u veřejnosti. Ale nejen to, ostatně hlavním hrdinou je meteorolog František a televizní rosnička Sabrina a pak také premiér země nebo ambiciózní poslanec. „Nepřijde jaro, což má velké důsledky pro přírodu i pro ekonomiku. Začne se to řešit v Bruselu, zároveň na téma naskočí ruská propaganda a najde si ve sněmovně užitečného idiota, který se s její pomocí chce dostat na vrchol,“ shrnuje v kostce synopsi své knihy autorka.

A přiznává, že se inspirovala u klíčových témat posledních let a jejich odrazu ve společnosti: covidu a války na Ukrajině: „Předobraz tam je. Ale nechtěla jsem psát nic čistě negativního nebo utopického, takže asi můžu prozradit, že to skončí dobře.“ Kniha už je hotová, tisk a designové či technické úpravy ale ještě nějaký čas zaberou, takže k lidem, kteří si ji objednali, se dostane nejspíš až v zimě. Jakože opravdové zimě.

„Půjdeme do tisku s pěti sty kusy, nejsem blázen a nepočítám, že to bude bestseller. Kniha, která reaguje na aktuální společenskou situaci a která se dotýká politiky a negativní atmosféry je něco, čemu knižní trh nefandí. Ale zároveň něco, co je třeba pojmenovat a před čím je dobré nezavírat oči,“ krčí rameny autorka.