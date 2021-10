Pandemie negativně ovlivňuje mnohé, ale Google, respektive jeho mateřská společnost Alphabet, si nemá na co stěžovat. I když zájem o reklamu byl v uplynulém roce nižší, technologičtí obři těžili ze zvýšeného významu internetu v průběhu covidových omezení. Tržby Googlu tak přes některé zádrhely stále stabilně stoupaly a platilo to i v letošním třetím čtvrtletí, kdy firma dosáhla na vůbec nejvyšší příjmy ve své historii. A to už podruhé za sebou.

Konkrétně Google utržil 65,1 miliardy dolarů (přes 1,4 bilionu korun), což oproti stejnému období loni představuje přibližně 41% skok. Ještě výrazněji se zvýšil zisk, který byl rekordní už páté čtvrtletí v řadě. 18,9 miliardy dolarů (420 miliard korun) znamená meziroční nárůst o téměř 69 procent.

K nejzajímavějším poznatkům se dostaneme, když se podíváme hlouběji do jednotlivých segmentů byznysu Googlu. Například vyhledávání firmě přineslo 37,9 miliardy, tedy o jedenáct miliard dolarů více, než loni, kdy by lidé měli na internetu trávit více času. Je až s podivem, že je něco takového u natolik rozvinuté společnosti vůbec možné.

Sundar Pichai, šéf Googlu a jeho mateřské firmy Alphabet Foto: Google

Také YouTube se podařilo navýšit příjmy, a to přes omezení, na která narazil. Videoportál vydělal rekordních 7,2 miliardy dolarů oproti sedmi miliardám v předchozím čtvrtletí. Mohlo to být ještě více, Apple ale nedávno spustil funkci, která uživatelům umožňuje zakázat sběr dat aplikacemi třetích stran. Jelikož se tím sníží spolehlivost cílení reklam, sníží se i příjmy z ní. Pro YouTube to nyní znamenalo jen pomalejší růst.

Rostou také cloudové služby Googlu, ale k profitabilitě mají ještě daleko. Ačkoliv příjmy se od loňska zvýšily o 1,5 miliardy na 4,99 miliardy dolarů, Google Cloud byl mezi červnem a zářím ve ztrátě 644 milionů – o trochu více než v předchozím čtvrtletí s hodnotou 591 milionů.

Nejasné zůstává, jak se daří hardwaru Googlu, který se v minulosti těšil popularitě spíš u technologických nadšenců než běžných uživatelů. Firma totiž telefony Pixel, technologii pro chytrou domácnost Nest, streamovací zařízení Chromecast nebo Android zahrnuje do jedné kategorie spolu s nereklamními příjmy YouTube. „Ostatní příjmy Googlu“ hlásily 6,75 miliardy dolarů oproti 5,48 miliardy o rok dříve.

Spolu s finančními výsledky se objevilo několik dalších zajímavostí kolem plánů technologického giganta. Jeho ředitel Sundar Pichai například v hovoru s investory mluvil o rozšířené a virtuální realitě, nahlížené prostřednictvím konceptu „všudypřítomných počítačů“ (ambient computing).

Google chce svoje služby nabízet vždy a všude a podle toho směřuje i svůj hardware. V současnosti prý výrazně investuje do vývoje rozšířené reality a je jen otázkou času, než vzniknou další typy zařízení posouvající možnosti daleko za hranice mobilních telefonů. Dnes se postupně vyvíjejí třeba hodinky a už před několika lety se Google, prozatím nepříliš úspěšně, pokusil přijít s chytrými brýlemi.

Díky službě Stadia je možné hrát i ty nejnáročnější herní tituly v parku na lavičce Foto: Google

Rozšiřovat se bude také samotná nabídka služeb Googlu. Firma pro magazín The Verge potvrdila, že do YouTube najala člověka, který zde dostane na starosti podcasty, v posledních letech rychle rostoucí formát. Server 9to5Google zase informoval, že služba pro cloudové hraní Google Stadia začala testovat novou možnost bezplatně si vyzkoušet hry po dobu 30 minut. Časem by se to mohlo promítnout do dalších příjmů.

Jak ještě upozorňuje The Verge, neustávající závratný růst Googlu ovšem nemusí být jen výsledkem chytrých byznysových řešení, ale také problematických praktik. Firma Sundara Pichaie čelí množství antimonopolních žalob, dostává vysoké pokuty za zneužívání svého postavení v reklamě a nemá příliš dobrý vztah ani s médii, jejichž obsah využívá. Žádnou novinkou není ani narušování soukromí uživatelů, které je v zásadě v konfliktu s velkou částí byznysu společnosti.