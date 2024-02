Grammy 2024: Hudební Oscary ovládla Taylor Swift, pokořila historický rekord a oznámila nové album

Uložit 0

Taylor Swift je největší hudební fenomén současnosti. Zpěvačka, která svoji profesionální kariéru začala ještě na střední škole coby country písničkářka, se postupně přetransformovala v popovou hvězdu první velikosti, její současné turné jako první v historii překonalo miliardu dolarů v příjmech, je hybnou silou ekonomik celých zemí (včetně Spojených států) a má potenciálně obrovský politický vliv. Teď k tomu všemu přidala ještě status umělkyně, která vyhrála Grammy za nejlepší album vícekrát než kdokoliv jiný.

V noci na dnešek proběhlo vyhlášení 66. edice cen Grammy. Swift zmíněnou cenu získala za album Midnights, které sice vyšlo už koncem roku 2022, stále se však vešlo do relevantního období. Pro zpěvačku je to už čtvrtá Grammy v hlavní kategorii, kde v minulosti vyhrála s alby Folklore z roku 2021, 1989 z roku 2016 a Fearless z roku 2010. Swift se tím stala držitelkou nejvíce cen za nejlepší album v historii – tři mají na kontě Frank Sinatra, Paul Simon a Stevie Wonder.

Midnights, které vzniklo ve spolupráci s producentem Jackem Antonoffem, prostupuje koncept úvah a myšlenek za bezesných nocí. V jednotlivých skladbách se objevují témata sebenenávisti, fantazií o pomstě, přemýšlení o tom, co mohlo být, zamilovávání se a rozpadání se. Album se v době vydání dočkalo velice dobrého přijetí ze strany kritiky a dostalo se i na řadu seznamů nejlepších nahrávek roku. Z hlediska popularity pak pokořilo několik rekordů, například nejvíce přehrání za jeden den a za jeden týden na Spotify a Swift se stala první umělkyní v historii s pěti skladbami na prvních pěti místech žebříčku poslechovosti Billboard Global 200.

Celkově má Taylor Swift po dnešní noci na kontě 14 cen Grammy, z nich dvě nové – za nejlepší album a nejlepší popové vokální album. Nominována byla ještě ve čtyřech dalších kategoriích. Ve svojí řeči poděkovala řadě lidem, zejména však Antonoffovi a zpěvačce Laně del Rey, s níž spolupracovala na skladbě Snow On The Beach. „Myslím, že mnoho ženských umělkyň by dnes nebylo tam, kde jsou, a neměly by inspiraci, jakou mají, nebýt její práce,“ řekla Swift na pódiu.

Při přebírání první ceny zpěvačka oznámila velkou novinku pro své fanoušky. Ačkoliv kvůli sporům o autorská práva neustále pracuje na opětovném nahrávání svých starších alb a koncertuje po celém světě, mezitím stihla nahrát také nové album. To ponese jméno The Tortured Poets Department a vyjde 19. dubna.

V současnosti je Swift ani ne v polovině obřího turné The Eras Tour, které je už nyní nejvýdělečnějším v dějinách. Končí přitom až 8. prosince, kdy proběhne jeho poslední, 151. koncert. Do Česka Eras Tour nezavítá, zájemci nicméně Swift mohou zastihnout mezi 1. a 3. srpnem v Polsku nebo mezi 8. a 10. srpnem v Rakousku – lístky na všechny koncerty se ale vyprodaly do pár hodin po jejich zpřístupnění.

Umělci s nejvíce nominacemi na Grammy byli letos rapperka SZA, zpěvačka Victoria Monét, zvukový inženýr Serban Ghenea a písničkářka Phoebe Bridgers. SZA nakonec získala tři ceny, stejně jako Monét. Phoebe Bridgers si odnesla jednu Grammy za duet se SZA ve skladbě Ghost in the Machine, o další tři se pak podělila s kolegyněmi Julien Baker a Lucy Dacus z kapely boygenius za debut The Album.

O významné prvenství se vedle Swift postarala ještě kapela Paramore, která se svojí loňskou nahrávkou This Is Why vyhrála v kategorii o nejlepší rockové album. Je to poprvé v historii, co tuto cenu získala skupina s ženskou zpěvačkou.

Jeden z největších úspěchů večera zaznamenal ještě rapper Killer Mike známý jako polovina dua Run the Jewels, jenž si odnesl tři Grammy. Z hlediska ocenění to byl pro něj největší triumf za jeho více než dvacetiletou hudební kariéru, plnou vychvalovaných nahrávek. Z galavečera nicméně odcházel v poutech v doprovodu policie – přesný důvod jeho zatčení nebyl v době vydání článku znám, měl se však týkat blíže nespecifikovaného přestupku nespojeného s předáváním cen Grammy.

Obecně se letošní ročník nesl hlavně ve jménu žen, které zcela ovládly hlavní kategorie. Nejvíce přehlíženou umělkyní se ovšem stala už výše zmíněná Lana Del Rey. Její nejnovější album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd mnozí označili za nejlepší v její kariéře a jednu z vůbec nejlepších nahrávek roku a písničkářka měla šanci na pět Grammy. Nakonec ovšem nezískala ani jednu. Celkově byla od svého debutu Born to Die z roku 2010 nominována už na 11 cen, dosud žádnou si však neodnesla.

Kompletní seznam vítězů je dostupný na oficiálním webu Grammy.