Kam stoupne, tam se sypou zlaťáky. Taylor Swift může na turné dosáhnout až na 100 miliard korun

Dá se říct, že uplynulých 365 dnů patřilo Taylor Swift. Americká zpěvačka minulý říjen vydala nové album Midnights, které v posluchačském zájmu překonalo hned několik globálních rekordů a o následně oznámené turné byl takový zájem, že zkolaboval celý systém prodeje vstupenek obří firmy, která ho zajišťuje. Koncertní šňůra se nakonec nejspíš stane první v historii, co v příjmech dalece překoná miliardu dolarů, a záznam teď v kinech úspěšně konkuruje hollywoodským blockbusterům.

Velký podíl na tom má fakt, že fanouškovská základna třiatřicetileté hvězdy patří k těm nejoddanějším a sama zpěvačka je známa pro svou píli a nasazení, s nímž ráda udržuje poměrně úzký vztah se svými posluchači. Do svých písní a videoklipů pro ně často ukrývá různé hádanky a odkazy jak na svůj osobní život, tak na svoji předchozí tvorbu. Například loni po vydání „Taylořiny verze“ alba Red a krátkého filmu k desetiminutové skladbě All Too Well se pak dlouho řešil význam šály, kterou jí nikdy nevrátil bývalý přítel, herec Jake Gyllenhaal.

A když už zazněla zmínka o zpěvaččiných verzích, Taylor Swift v průběhu posledních dvou let znovu vydala už čtyři ze svých starších alb. Všechna přitom nahrála znovu od nuly. Autorská práva na původní nahrávky totiž drží label Big Machine Records, respektive jeho majitel Scooter Braun, který měl zpěvačku v minulosti mnohokrát urážet a různě shazovat.

Proto se rozhodla, že hodnotu všech položek svého katalogu, které má Braun v držení, prakticky vymaže, když veškeré skladby nahraje znovu a přesvědčí fanoušky, aby poslouchali právě její verze jako ty jediné správné. Braunův cynický plán se tak obrátil zcela proti němu.

To vše dohromady, spolu s chytlavou a kritiky vřele přijímanou hudbou, velkolepými koncerty, sympatickou osobností umělkyně a v neposlední řadě pikantními drby o jejím milostném životě vytváří poutavý mix, který má pro laiky možná až nečekané dopady. V jejím případě jsou ale zcela na místě. Pro dokreslení – když se Taylor Swift nedávno vydala na utkání ligy amerického fotbalu, v němž za Kansas City Chiefs nastoupil její údajný přítel Travis Kelce, prakticky sama tím měla zvednout počet televizních diváků mače NFL asi o pětinu. O 35 procent v případě žen a až o 53 procent u náctiletých dívek.

A raketový nárůst zaznamenalo i samotné povědomí o Kelcovi, upozorňuje server Variety. Od momentu, co se díky její účasti na zápase začalo jeho jméno intenzivně skloňovat spolu s tím zpěvaččiným, nabral více sledujících na Instagramu než po třech Super Bowlech dohromady. Teď je Kelce podle statistik vyhledávačů či sociálních médií nejpopulárnějším sportovcem ve Spojených státech a třetí nejvyhledávanější veřejnou osobností – po další velevážené zpěvačce Beyoncé a právě Taylor Swift.

V tomto kontextu nepřekvapí, že Gannett, největší americký vydavatel novin, nedávno nabídl pozici pro novináře, který by sledoval výhradně tuto jedinou umělkyni. „Hledáme energického redaktora, fotografa a experta na sociální média, který dokáže utišit nepopiratelnou žízeň po všem, co se točí kolem Taylor Swift, stálým přísunem obsahu napříč několika platformami,“ stálo v inzerátu.

Stejnou pozici Gannett nabídl ještě pro novináře pokrývajícího Beyoncé, která je také stálicí, po níž zájem dlouhodobě nezhasíná. Redaktoři se specializací na zábavní průmysl jsou samozřejmě standardem, zaměřovat se výhradně na jednoho umělce je ale, alespoň pokud se nebavíme o krátkodobých zadáních či profilech, nanejvýš ojedinělé.

„Ojedinělé“, „nebývalé“ nebo „mimořádné“ jsou ovšem nakonec slova, která zprávy kolem Taylor Swift v posledních pár letech vystihují poměrně přesně. Ostatně jak jinak označovat úspěch zpěvačky, jejíž publikum na koncertě způsobí doslova detekovatelnou seismickou aktivitu. Ačkoliv nejde o skutečně legitimní způsob, jak měřit úspěch koncertů, další čísla jako 70 tisíc návštěvníků a odhadovaný průměrný výdělek kolem 14 milionů dolarů (328 milionů korun) už poměrně jasně naznačují, že se třese nejen země, ale pohybují se i částky na kontech.

První miliardové turné v historii

Přesněji, jde o nevídané statistiky. Právě probíhající The Eras Tour, dosud nejrozsáhlejší turné v kariéře mladé umělkyně čítající 146 vystoupení napříč pěti kontinenty, se prakticky zaručeně stane prvním v historii s celkovými příjmy přesahujícími miliardu dolarů. Dosavadním rekordmanem bylo pětileté rozlučkové turné Eltona Johna, které vydělalo 939 milionů dolarů. Dokonce se odhaduje, že finální příjmy tour Taylor Swift by mohly přesáhnout 4,1 miliardy dolarů, neboli 96,4 miliardy korun.

The Eras Tour začalo letos v březnu a má trvat až do listopadu příštího roku, přičemž každý z koncertů, pokrývající různé éry zpěvaččiny tvorby, trvá přes tři hodiny. Kamkoliv se přitom vydá, tam generuje nejen vysoké příjmy, ale má obecně výrazný ekonomický dopad. V souvislosti s ním se začalo mluvit o „Swiftonomics“.

A dopadů, jaké mají její osobnost, tvorba i vystoupení na konkrétní města či země, si samozřejmě všímají i významní hráči. Proto už se stává, že královnu současných pódií přímo oslovují světoví lídři a další politici, aby ji požádali o návštěvu v tom kterém státě. Byl mezi nimi třeba i kanadský premiér Justin Trudeau, ale též chilský prezident Gabriel Boric, starosta Budapešti Gergely Karácsony či thajský politik Pita Limjaroenrat.

„Swiftonomika“ je prostě pojmem, který nenechává chladnými ani světové ekonomy. Šéf amerického FEDu Jerome Powell dokonce uznal, že The Eras Tour znatelně pomáhá americké ekonomice. A hovoří se o tom, že by zpěvačka se svou kulturně-byznysovou mašinerií mohla pomoci Spojené státy uchránit od hospodářské recese. Něco podobného zaznělo od byznysových expertů v Austrálii, Kanadě (kam se Taylor Swift nakonec vydala se šesti koncerty) a dalších zemích.

Dost pravděpodobně nejžádanější umělkyně současnosti přitom nespoléhá jen na nepřímé dopady svých vystoupení. Při každé zastávce svého turné daruje peníze místním potravinovým bankám a v co největší míře spolupracuje s místními menšími podniky. Po skončení prvního dílu americké části The Eras Tour pak svému štábu vyplatila celkem přes 55 milionů dolarů (1,29 miliardy korun), včetně 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) pro každého řidiče kamionu, který převážel vybavení pro turné.

Teď na umělkyni, která svoji první smlouvu s velkou nahrávací společností podepsala už ve třinácti letech, tak trochu stojí i kinodistribuce. Koncertní film Taylor Swift: The Eras Tour se totiž ve Spojených státech stal hlavním titulem letošního podzimu, když se premiéra druhé části Duny odložila až na příští rok. A jak jinak, jméno Taylor Swift znamená velký úspěch. Film jen v předprodejích vydělal přes 100 milionů dolarů, více než dosavadní nejvýdělečnější koncertní dokument Justin Bieber: Never Say Never dokázal za celou dobu v kinech.

Příjmy přitom nejsou jediným aspektem filmu, který se – jak je u Taylor Swift zvykem – opět vymyká. Ačkoliv totiž původně zástupci zpěvačky šli vydání filmu domluvit za hollywoodskými studii, nakonec je zcela obešli a uzavřeli smlouvu přímo s řetězcem kin AMC Theaters. Současná světová superstar tak předvedla alternativní model distribuce, který by do budoucna mohli následovat i další. Už teď prakticky stejnou strategii pro svůj koncertní film Renaissance: A Film by Beyoncé zvolila další královna koncertních hal a stadionů.