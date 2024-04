Green Deal potřebujeme, a ještě ambicióznější. Nerudová není hlasem mladých, říká Nejedlová

Uložit 0

Jedním z hlavních témat evropských voleb, které proběhnou už 7. a 8. června, je Green Deal a jeho dopady na evropskou ekonomiku. Lídři hlavních kandidujících stran se shodují, že soubor zelených strategií a opatření pro dosažení uhlíkové neutrality v Evropě je potřeba změnit – liší se ale v přístupu, jak to udělat.

„Ze všech politickcýh stran slyším, že musíme přibrzdit, že je to nebezpečné pro naši konkurenceschopnost. Já jsem naopak přesvědčená, že největší výzva, kterou máme, je vyřešit klimatickou krizi. Green Deal je nástroj, který má pomoci přechodu naší ekonomiky a našeho fungování,“ říká Johanna Nejedlová, lídryně Strany zelených v evropských volbách, v podcastu Crunch. Celý rozhovor si můžete pustit na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

„Pokud si budeme myslet, že musíme brzdit, tak neobstojíme. Zůstaneme pozadu za USA i Čínou. Pokud tohle někdo nevidí, tak nepochopil, o čem dnešní doba je. Pojďme do toho ještě víc,“ tvrdí zakladatelka spolku Konsent, který patří mezi tahouny prosazení nové definice znásilnění.

Ještě ambicióznější Green Deal podle Nejedlové znamená větší investice do ještě rychlejší zelené transformace. „I podle Evropské komise máme investiční mezeru asi 400 miliard eur, budget tedy potřebujeme razantně navýšit. Spojené státy do toho investují přes 700 miliard dolarů, a pokud nepřidáme, tak nám vlak prostě ujede,“ dodává kandidátka.

Nedávný host podcastu Crunch, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, v rozhovoru rovněž podtrhoval nutnost rychlé a konkurenceschopné zelené transformace. Podle něj musí Evropa musí „hnout zadkem“ a vrátit na své území výrobu i těžbu vzácných surovin potřebných pro rozvoj elektromobility.

Foto: CzechCrunch Mladí nepotřebují Danuši Nerudovou, mají být v politice vidět sami, říká Johanna Nejedlová

„A já se s panem Špicarem v tomto shoduji. Chceme podpořit to, aby se co nejvíce věcí vyrábělo i z lokálních surovin. I proto zelení na evropské úrovni mluví o zavedení uhlíkového cla. To by podpořilo, aby jak výrobky, tak suroviny, které se sem dováží ze zemí, které nemají nastavené přísné limity a podmínky pro výrobu, nebyly vůči evropské produkci zvýhodněné,“ vysvětluje Nejedlová. Právě uhlíkové clo nebo došlápnutí si na úniky do daňových rájů by mělo podle zelených přivést nutné investice do zrychlení Green Dealu.

Podle výzkumu agentury STEM/MARK z 9. dubna v preferencích ve volbách do europarlamentu vede hnutí ANO s 27,5 procenta, zatímco zelení se pohybují kolem jednoho procenta. „Je to takový problém slepice, nebo vejce. Víme, že hodně lidí by Stranu zelených chtělo volit, protože zastává jejich hodnoty, a nemusíme je o našem programu přesvědčovat. Zároveň je tu část lidí, kteří mají obavu, že tím zahodí svůj hlas. Můj velký úkol je přesvědčit lidi, aby to s námi tentokrát zkusili. Taktické volby nejsou vždy ideální, zároveň v těch evropských voliči trochu víc riskují,“ věří Nejedlová.

Velkou konkurenci zelených představují Piráti, kteří v Evropském parlamentu také zasedají v zelené frakci. Lídři evropské pirátské kandidátky nedávno představili opatření, jak Green Deal „opravit“. To Nejedlová označuje za špatnou rétoriku. „Podle mě se to veze na vlně populismu, která říká, že Green Deal je špatně. Berme to jako jakýkoliv jiný nástroj, který můžeme trochu upravovat, ale nestrašme tím, že Green Deal není dobrý plán,“ vymezuje se vůči Pirátům.

Další velkou konkurentkou je Danuše Nerudová, lídryně Starostů, která svou kampaň do EU staví na hájení zájmů mladých voličů. Nejedlová byla její poradkyní a podporovatelkou během prezidentské kampaně. „Už není zajímavé, když někdo, kdo objektivně není mladý, říká, že je hlasem mladých. Mladí lidé by neměli mít někoho, kdo je zastupuje, ale sami by měli aktivně v politice prosazovat svoje zájmy. Politické prostředí by mělo být výrazně rozmanitější,“ tvrdí Nejedlová.

Generační obměna je ostatně jedním z hlavních důvodů, proč zakladatelka organizace Konsent přestupuje z neziskového sektoru do politiky. „Většina politiků současné době nerozumí,“ je přesvědčená třiatřicetiletá politička.

