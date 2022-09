Hackeři a kyborgové vzali Netflix útokem. Hyperaktivní anime podle Cyberpunku 2077 je venku

Svět i jednotlivce ovládají obří korporace. Technologie pronikají až nepříjemným způsobem do lidských životů. Obyčejní lidé jsou přikováni k obrazovkám a dávají přednost digitálnímu světu před tím skutečným. Do této posmutnělé reality našich všedních dní nyní Netflix vypustil animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners. Ten ukazuje svět, kde všechno v úvodu vyjmenované dosahuje extrémních hodnot. Všech deset epizod právě hackeři nahráli na Netflix. A je to jízda.

Už první minuty Cyberpunk: Edgerunners mají všechno, co byste čekali. Opravdu úplně všechno. Bezdrátovou komunikaci jakoby promítanou na sítnici, zatímco se na obrazovce standardně odehrává děj? Implantáty, díky kterým se šílený kyborg s elegancí smrtícího baleťáka protočí kolem nemohoucích a mechanicky nevylepšených policistů? Krvavou akci, kterou běžný zrak bez kybernetických očí stěží stíhá? Nasazení po zuby ozbrojeného taktického týmu a následný hack a zneškodnění kyberpsychouše? Čip s nahrávkou sexu s technologiemi vylepšenou dívkou? Že váháte.

Kdo hrál Cyberpunk 2077, který byl pro Edgerunners vzorem, bude doma. A kdo ne, ocení hyperaktivní intenzitu a smršť spojenou s tématy lidskosti v posthumanistickém světě. Prostě kyberpunk, jak má být. A to se bavíme o prvních dojmech z první epizody. Co asi přinese těch dalších devět. Jistě, na diplomovou práci na filozofické fakultě o budoucnosti lidstva tváří v tvář technologiím a megakorporacím to nejspíš nebude, ale Edgerunners rozhodně nevyvolávají touhu deaktivovat kybermozek a smazat z dočasné paměti uložené soubory.

Edgerunners se stejně jako hra odehrávají v rozpadlých Spojených státech ve městě Night City. Sledují příběh mladého Davida Martineze, jenž je dítětem ulice a stane se titulním edgerunnerem. Tedy podle potřeby hackerem, kyberpankáčem, žoldákem a gangsterem, který se na hraně (ale spíš za ní) zákona proplétá skutečným i virtuálním světem. A který se seznámí s runnerkou Lucy, jejíž zdánlivá nevinnost – jak jinak – skrývá extrémní nebezpečí. Na Emmy to není, ale na výlet do neony osvětleného podsvětí Night City je to jako dělané.

Český dabing a titulky desetidílnému seriálu na Netflixu tradičně nechybí, ale pro autentický zážitek si ho můžete pustit v původní japonštině. Animovanou adaptaci úspěšné videohry od CD Projektu Red má totiž na svědomí právě japonské Studio Trigger. Režie se ujal velezkušený Hirojuki Imaiši, který pracoval na dílech u nás známých spíš jen fajnšmekrům, ale jinak velmi úspěšných. Režíroval například Gurren Lagann, jako animátor se podílel i na ikonickém titulu Neon Genesis Evangelion.

Znalcům anime i kyberpunku může nový seriál přiblížit také velmi hrubé a přibližné srovnání s animovanou legendou Ghost in the Shell. Tedy nikoliv s původními filmy, ty jsou mnohem pomalejší a filozofičtější, ale s následnými seriály. Ať už se Stand Alone Complex, nebo s novějším 2045, který je mimochodem také na Netflixu. Jen tedy čekejte výrazně méně politiky nebo vyšetřování a mnohem více neonů a adrenalinu, jehož dávka překračuje devítitisícnásobek bezpečné hodnoty.

Videoherní Cyberpunk 2077 je mimochodem také adaptací. Za své kořeny vděčí sérii stolních her na (anti)hrdiny, kterou odstartoval jednoduše nazvaný Cyberpunk už v roce 1988. Dystopická a technologická variace na fenomén Dungeons & Dragons se mimochodem po vydání počítačové hry dočkala své už čtvrté edice a svým dějovým zasazením je pro titul od CD Projektu Red prequelem.

Pro polské tvůrce proslavené herním Zaklínačem bylo nicméně kyberpunkové dobrodružství poněkud zakleté. Sice zaznamenalo extrémně silný start, který za předloňský rok studiu pomohl k rekordním ziskům, ale ještě měsíce po vydání sklízel Cyberpunk 2077 obrovskou kritiku kvůli technickému stavu i chybějícímu hernímu obsahu.

Od té doby se Cyberpunk 2077 dostal do mnohem vyleštěnějšího stavu, blýskavému chromu je ale přece jen stále trochu vzdálený. To by nicméně mohlo napravit i chystané rozšíření. A třeba svou troškou k vylepšení reputace pomůže i netflixovská novinka. Soudě podle nabité první epizody se Cyberpunk: Edgerunners dočká velmi pozitivního přijetí.