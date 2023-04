Harrison Ford jako Indiana Jones, už ale naposledy. Disney láká na nový film velkým trailerem

Blíží se moment, který rozveselí a současně rozesmutní fanoušky jednoho z nejslavnějších filmových dobrodruhů. V polovině roku vtrhne do kin pátý film s Indianou Jonesem, kterému naposledy vdechne život Harrison Ford. A Disney, respektive pod něj spadající produkční studio Lucasfilm, na něj nyní láká dalším, nostalgicky laděným trailerem.

Indiana Jones a nástroj osudu (v originále Indiana Jones and the Dial of Destiny) nás vezme do šedesátých letech, tedy do doby závodů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v dobývání vesmíru. A hlavními padouchy budou opět nacisté. Nicméně více než o samotnému Indianu Jonesovi se zdá, že bude novinka především o jeho kmotřence Heleně.

Jak poodhaluje nový trailer, právě postava ztvárněná anglickou herečkou Phoebe Waller-Bridgeovou se bude snažit najít tajemný nástroj osudu, který má mít schopnost měnit jakékoliv chyby v minulost. Na něj ovšem mají zálusk i nacisté pod taktovkou Jürgena Vollera, jehož hraje dánský herec Mads Mikkelsen.

A co má v plánu udělat? Samozřejmě, že ho to táhne k převzetí moci nad celým světem. A protože se má podílet mimo jiné na vesmírném programu Spojených států, může být jeho motivace o to větší. Nebude to ale tak jednoduché. Pochopitelně.

Do hry totiž vstoupí už poněkud zestárlý Harrison Ford coby Indiana Jones a plány mu bude chtít překazit. Jak? Na koni, luštěním hádanek v chrámu, skoky z letadla… Zkrátka tak, jak to pánovi s kloboukem a bičem sluší.

Indiana Jones a nástroj osudu vstoupí do českých kin 29. června a půjde o závěrečný film kultovní dobrodružné ságy, ve které bude Harrison Ford, mimo jiné místy i digitálně omlazený, hrát.