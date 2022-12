Poslední velké dobrodružství. Pátý Indiana Jones má kompletní název a dostal trailer plný nostalgie

Indianu Jonese čeká poslední velké dobrodružství a třetí řada oblíbeného seriálu The Mandalorian zná termín vydání. To a mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Po patnácti letech – a nejspíš naposledy – se na velké plátno vrací legendární historik a dobrodruh Indiana Jones. Tentokrát se s ním diváci setkají v 60. letech, tedy v době závodů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v dobývání vesmíru. Hlavními padouchy filmu, který nese název Indiana Jones and the Dial of Destiny, budou opět nacisté. Jeden z nich, Voller s tváří Madse Mikkelsena, nyní pracuje na vesmírném programu v NASA. Zatím není jasné, o co mu půjde.

První zveřejněný trailer se soustředí hlavně na nostalgické momenty, ukazuje plno scén zalitých zlatým sluncem, ale také velkou porci více i méně (naštěstí spíš více) pravděpodobné akce. Ačkoliv obraz vypadá znatelně moderněji než u předchozích filmů, záběrům se daří vyvolat tu správnou atmosféru.

Po boku Indyho se tentokrát objeví jeho kmotřenka Helena, již ztvárnila Phoebe Waller-Bridge, známá hlavně z oceňované komedie Potvora (Fleabag). Některé z nejzajímavějších chvil traileru ale patří do doby jejích dětských let. S milovaným dobrodruhem se totiž na začátku filmu setkáme šestnáct let před hlavním dějem, kde je Indyho tvář digitálně omlazená. Efekt prý samotného herce velice překvapil a označil ho za nejpřesvědčivější aplikaci omlazení, jakou kdy viděl.

Pátý Indiana Jones je prvním, na kterém se výrazněji nepodíleli George Lucas jako scenárista a Steven Spielberg jako režisér – oba se totiž rozhodli kreativní žezlo předat dále. Obou rolí se ujal James Mangold, který stojí za vychvalovaným Loganem nebo Le Mans ’66. Jak se mu podařilo na odkaz kultovní série navázat, uvidíme 29. června 2023.

Co ukazují trailery

Strážci Galaxie: Volume 3

Marvelovské univerzum je v poslední době ještě méně kvalitativně konzistentní než v minulosti, opět se ale zdá, že by mu mohli reputaci vylepšit Strážci Galaxie. I když trailer na třetí film neodhaluje prakticky nic z děje, nechybí mu atmosféra dojemného vyvrcholení.

Babylon

Babylon, novinka režiséra Whiplashe a La La Landu, v dalším traileru demonstruje svůj status nejdekadentnějšího příběhu o Hollywoodu. Film, který se odehrává koncem 20. let, v době zásadních změn ve filmovém průmyslu, působí velkolepě, zvráceně a šíleně – a je těžké od něj odtrhnout oči.

Shrinking

Harrison Ford podruhé, ale poprvé ve výrazné televizní roli. V nové komedii pro Apple od tvůrců Teda Lassa ztvární psychologa ve výslužbě, který se snaží vypořádat s Parkinsonovou chorobou. Hrdinou seriálu přitom bude Jason Segel jako truchlící psycholog, který svým pacientům začne bez obalu říkat i to nepříjemné, co si o nich myslí.

Co hýbe světem filmu a televize

Třetí Mandalorian má datum premiéry

Seriál ze světa Star Wars o lovci odměn a jeho společníkovi, malém zeleném Grogu, se stal okamžitým hitem. Předloňská druhá řada se sice začala trochu zamotávat do nepříliš vzrušujícího fan service, pokračování ale pořád patří mezi nejočekávanější projekty Disney+. Po dvou a půl letech se ho fanoušci dočkají. Mandaloriana na obrazovkách opět uvidí 1. března 2023. Titulní hrdina se přitom vydá na planetu mandalorianů, kde se pokusí napravit svoji reputaci. První upoutávka vyšla v září.

Wednesday Addamsová překonala Stranger Things

Bylo jasné, že kombinace široce známé černé komedie a Tima Burtona v roli režiséra bude velice úspěšná. Sledováním Wednesday Addamsové ale lidé za necelý první týden strávili o několik milionů hodin více než u vysoce očekávané čtvrté řady Stranger Things. Novinka je přitom o polovinu kratší. V článku jsme přiblížili, co Burtona k projektu přitáhlo i jakých se dočkal reakcí.

Guillermo Del Toro je z nového Avataru nadšený

Režisér Faunova labyrintu, Hellboye nebo Tváře vody dostal možnost zhlédnout právě dokončený Avatar: The Way of Water. A máme-li věřit jeho slovům, za dva týdny do kin přijde něco opravdu velkého. „Ohromující úspěch. Avatar 2 je plný majestátních scenérií a emocí v epickém měřítku. Mistr na vrcholu svých sil,“ napsal Toro na Twitteru.

Co je nejlepší film všech dob?

Sight & Sound je magazín Britského filmového institutu, vrcholné organizace zabývající se britskou kinematografií, který každých deset let vydává aktualizovaný žebříček stovky nejlepších filmů všech dob. V minulosti na jeho vrcholu stanul třeba Občan Kane, italští Zloději kol nebo Hitchcockovo Vertigo. Letos v anketě hlasovalo přes 1 600 kritiků, kurátorů, archivistů či akademiků. První místo připadlo belgickému feministickému dramatu Jeanne Dielmanová, Obchodní nábřeží 23, 1080 Brusel z roku 1975. Asi tři a půl hodiny dlouhý snímek sleduje obyčejné tři dny v životě obyčejné ženy v domácnosti, která se stará o syna, vaří, pere, uklízí a přivydělává si prostitucí.

Přelomový film se zaměřil na každodenní existenci žen, kterou díky absenci tradičního příběhu podal s uhrančivou mírou detailů. Vertigo je na novém seznamu druhé, Občan Kane třetí, dále nechybí třeba 2001: Vesmírná odysea, Mulholland Drive, Kmotr nebo Blade Runner. Z novějších filmů se pak na žebříček dostaly Moonlight, Portrét dívky v plamenech nebo Parazit. Na 28. místě jsou české Sedmikrásky Věry Chytilové. Kompletní seznam zde.

Co si dnes pustit

Milenec lady Chatterleyové

Netflix | Romantické drama | 2022 | 126 min. | ČSFD

Foto: Parisa Taghizadeh/Netflix Film Milenec lady Chatterleyové

Milenec lady Chatterleyové je už několikátou adaptací stejnojmenné knihy z počátku 20. století. Představuje aristokratickou hrdinku, která ztratila intimní život se svým manželem kvůli jeho zranění v první světové válce. Naváže proto vztah s hajným. Předloha byla ve své době přelomová díky vztahu mezi lidmi z jiných společenských vrstev a zdůraznění ženské sexuality. Podle kritiků je dnes považovat příběh filmu za feministický poněkud nadsazené, nicméně stále jde o velice dobře zpracované romantické drama, kterému nechybí přesvědčivé emoce ani smyslná atmosféra.

Kurz negativního myšlení

KVIFF.TV | Komedie/Drama | 2006 | 76 min. | ČSFD

Foto: KVIFF.TV Film Kurz negativního myšlení

Dokážete se smát u scény, kde se od hlavy dolů paralyzovaná žena na vozíku snaží spáchat sebevraždu, ale pořád se jí nedaří přejet práh před propastí? Pokud ano, Kurz negativního myšlení je film pro vás. Norská černá komedie představuje nedávno ochrnutého Geirra, který vidí svět velice pesimisticky. Jeho žena ve snaze zlepšit jejich vztah pozve skupinu tělesně postižených lidí a psycholožku, aby Geirra naučili myslet opět pozitivně. Jak ale naznačuje název filmu, moc se to nedaří. Snímek vyhrál cenu za režii v Karlových Varech.

Slow Horses

Apple TV+ | Komedie/Thriller | 2022 | 2 řady | ČSFD

Foto: Apple Seriál Slow Horses

Hrdiny špionážního thrilleru Slow Horses jsou agenti britské bezpečnosti agentury MI5. Místo o kolegy Jamese Bonda ale jde o kancelářské krysy, nepřipravené na nebezpečnou práci v terénu. To je docela problém, když se zapletou do složité konspirace. Druhá řada seriálu s Garym Oldmanem podle prvních reakcí opět umně tančí mezi kancelářskou komedií a seriózní akcí – a navíc překvapí nejedním vzrušujícím zvratem.

Kmotr III (režisérská edice)

Netflix | Drama/Krimi | 1990 | 158 min. | ČSFD

Reprofoto: IGN/YouTube Al Pacino jako král americké mafie Michael Corleone

Zatímco první a druhý díl Kmotra, mafiánské ságy Francise Forda Coppoly, se berou za mistrovská díla, třetí má výrazně horší reputaci. Předloni ale dostal restaurovanou vizuální podobu a nový sestřih přímo od režiséra, který snímek vždy považoval spíš za dlouhý epilog než regulérní pokračování. Přestříhaná verze nic zásadního nemění, mnoho detailů ale snímek pozvedává do dosud nejlepší formy.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Wednesday

2. Andor

3. 1899

4. Případy 1. oddělení

5. Médium

Nejsledovanější filmy:

1. Fabelmanovi

2. Menu

3. Trojúhelník smutku

4. Vánoční příběh

5. Black Adam

