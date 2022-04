Harrison Ford míří do televize. Apple obří hvězdu získal pro nový seriál od tvůrců Teda Lassa

Streamovací služba Apple TV+ se diváky od začátku snaží lákat jak na drahé produkce, tak na herecké a filmařské hvězdy. Teď se objevila zpráva o jejím možná dosud největším úlovku, pro nový komediální seriál totiž získala Harrisona Forda. Projekt přitom mají na starost tvůrci hitu Ted Lasso, jež drží rekord nejvíce nominací na ceny Emmy.

Seriál s názvem Shrinking pojednává o truchlícím psychologovi, který svým pacientům začne říkat přesně, co si o nich myslí. Čímž porušuje pravidla svojí profese se značnými dopady na klienty i sebe samého. Někteří diváci si při tomto popisu možná vzpomenou na populární komediální seriál Po životě s Rickym Gervaisem, Shrinking nicméně podobný koncept zajímavě rozvíjí postavou člověka, jehož komentáře mají ostatním pomoci.

Hlavního antihrdinu jménem Jimmy ztvární Jason Segel, známý hlavně jako Marshall ze sitcomu Jak jsem poznal vaši matku. Harrison Ford pak bude hrát jeho staršího mentora Phila Forda. Ten podle oficiální synopse seriálu patří mezi průkopníky kognitivně-behaviorální terapie a celou svoji kariéru byl vysoce nezávislý. Nedávno mu ale byla diagnostikována Parkinsonova choroba, takže se musí vypořádávat s neustálými otázkami ze strany přátel, odcizenou rodinou i s vlastním odkazem.

Reprofoto: 20th Century Studios/YouTube Harrison Ford se naposledy objevil ve filmu Volání divočiny

Herec známý z rolí Indiany Jonese, Hana Sola, Ricka Deckarda a mnoha dalších ztvární jednu z hlavních postav v seriálu vůbec poprvé. Předtím se v televizních titulech objevoval na začátku své kariéry v 60. a 70. letech, vždy ale šlo jen o epizodní nebo vedlejší role. Jeho získání pro Shrinking tak pro Apple TV+ představuje o to větší úspěch.

Seriál pro technologického giganta natočí společnost Warner Bros. Television, přičemž hlavním scenáristou a výkonným producentem je Jason Segel. Spolu s ním se na tvorbě novinky podílí Bill Lawrence a Brett Goldstein, kteří mají na starost také Teda Lassa. Komedie o optimistickém fotbalovém kouči v Anglii je asi nejpopulárnějším titulem streamovací služby Applu, vítězem sedmi cen Emmy a jednoho Zlatého glóbu.

Zatím není známo, kdy se Shrinking začne natáčet ani kdy má dorazit na obrazovky. Jakmile se tak ovšem stane, pro Apple TV+ bude představovat další ze série velkých projektů. Po pomalém startu v roce 2019, kdy knihovna streamovací služby obsahovala jen několik titulů, se její nabídka postupně rozšířila o mnoho zajímavých seriálů, filmů i dokumentů. Předloni se zde exkluzivně objevilo například válečné drama s Tomem Hanksem Greyhound, loni pak se stejnou hvězdou následovalo dojemné postapokalyptické sci-fi Finch.

Mezi vlajkové televizní tituly služby náleží už zmíněný Ted Lasso, oceňované drama z prostředí amerických médií The Morning Show, sci-fi For All Mankind nebo adaptace legendární knižní série Isaaca Asimova Nadace. K rozpracovaným projektům pak patří například volné pokračování Bratrstva neohrožených a Pacifiku, na němž se podílí Steven Spielberg i Tom Hanks. Válečné drama je už natočené, datum premiéry však zatím známé není.

Vedle Shrinking pak Apple včera oznámil také schválení dalšího seriálu Chief of War s Jasonem Momoou. Chystané drama se zaměří na kolonizaci Havaje z pohledu původních obyvatel. Momoa, který se na ostrovním státě USA narodil, má být hlavním scenáristou.