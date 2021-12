Internetový podnikatel Jakub Havrlant si udělal v českém byznysu jméno jako někdo, kdo se nebojí budovat a zvětšovat projekty, do kterých se pustí. Ukázal to se skupinou Mall Group, do které spojil několik do té doby samostatných a relativně velkých e-shopů a služeb. Nyní stejnou medicínu ordinuje i karlovarskému filmovému festivalu, jehož akcionářem se Havrlantova společnost Rockaway Capital stala počátkem letošního roku. Mezinárodní festival, respektive jeho mateřský podnik KVIFF Group, se totiž stal majoritním vlastníkem společnosti Aerofilms.

Aerofilms má na tuzemské filmové scéně kultovní postavení, patří k průkopníkům na poli nezávislých snímků, je napojený na síť artových kin a provozuje také českou obdobu Netflixu pro náročné diváky zvanou Aerovod. Její obsah se po akvizici propojí s příbuzným karlovarským projektem, který odstartoval v létě jako součást festivalu.

„Mám radost, že dochází k zásadnímu prohlubování spolupráce s KVIFF, kterou jsme si už v minulých letech na mnoha úrovních úspěšně vyzkoušeli. Spojením festivalových, kinových či online aktivit pod jednu střechu vznikne unikátní příležitost nabídnout mnohem větší škálu nezávislého filmového obsahu,“ uvedl v tiskové zprávě šéf Aerofilms Ivo Andrle, který zůstane ve své funkci dál a zároveň se nově postaví do čela platformy KVIFF.TV.

Aerofilms vzniklo v roce 2006 na základech dvou známých pražských kin Světozor a Aero, od té doby do české distribuce přineslo na 170 snímků. Některé z nich, ačkoli s nálepkou nezávislé, se staly výraznými hity – v roce 2020 to byl například dokument Víta Klusáka V síti, který utržil přes 60 milionů korun.

Důvod, proč se Jakub Havrlant s týmem karlovarského festivalu v čele s Jiřím Bartoškou rozhodli k této investici, spočívá v plánu diverzifikovat byznysové portfolio festivalu. Kromě festivalu samotného, který by měl příští rok proběhnout od 1. do 9. července, ho má rozšířit právě online videotéka. Ta mimo jiné umožní, aby festival a jeho dozvuky běžely mnohem déle a mnohem šířeji než jen pár letních dnů.

„Během letošního roku jsme si ověřili, že dokážeme milovníkům filmů a návštěvníkům Karlových Varů nabídnout i další stejně úspěšné projekty. Start nových aktivit nám ukázal, že mají velkou budoucnost. Vstup do Aerofilms je dalším krokem v našich dlouhodobých plánech,“ řekl k transakci výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Spoluzakladatel Rockaway Capital a blízký Havrlantův spolupracovník Jan Jírovec v tiskové zprávě doplnil: „V Rockaway Capital jsme s karlovarským festivalem zažili první společný rok a už teď můžu říct, že byl velmi úspěšný. Našli jsme synergii mezi oběma týmy a budujeme silný brand, který chceme propojit s mnoha dalšími aktivitami po celý rok. Náš vstup do Aerofilms je jednou z nich, ale nechceme jen zůstat u toho.“