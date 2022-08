Jedna z nejlepších her vůbec jde do televize. HBO ukázalo první upoutávku seriálu The Last of Us

Pedro Pascal jako Joel v seriálu The Last of Us

The Last of Us je v základu poměrně standardní hra z prostředí zombie apokalypsy, nabízející všechny typické prvky. Od zničeného světa po hordy nemrtvých. Díky silnému příběhu, relevantním tématům a skvělému audiovizuálnímu zpracování se ale pro mnohé zařadila mezi nejlepší hry všech dob. Všeobecná chvála neunikla ani pozornosti HBO, které se zombie horor v roce 2020 rozhodlo přinést na obrazovky. Teď konečně odhalilo první záběry seriálu, slibující věrnost předloze i zajímavou nabídku pro ty, co ji neznají.

Příběh oceňovaného hororu začíná v roce 2013 vypuknutím pandemie. Za vše může nákaza zmutovanou formou parazitické houby Cordyceps, která svoje oběti (označované jako „Infikovaní“) fyzicky i mentálně zcela přetvoří. Udělá z nich krvelačné bestie. O dvacet let později se nákaze vyhýbá jen hrstka lidí hledající bezpečí v totalitních zónách karantény a bojující o zdroje.

Uprostřed tohoto lidského světa sraženého na kolena žije od narození čtrnáctiletá dívka Ellie, jedna z ústřední dvojice postav The Last of Us. Když pašerák Joel, druhý z hrdinů, dostane za úkol dostat ji mimo zdi uzavřené „bezpečné“ zóny a do rukou jedné ze samostatných odbojových skupin, začíná hlavní děj. Zatímco spolu putují rozpadlým prostředím Spojených států a unikají smrti, vzniká mezi nimi silné pouto.

Jejich cestu opouštěnou – nebo ne tolik opuštěnou – krajinou ukazuje také první krátký teaser. HBO ho zveřejnilo dnes spolu s klipy z řady dalších nových seriálů. Jednotlivé výjevy prakticky nic neprozradí. Hráči nicméně okamžitě rozpoznají vizuály velice podobné předloze či záběr, jehož popis by prozrazoval příliš mnoho z děje.

Objevuje se také úryvek jedné z úvodních scén mezi Ellie a Joelem, kde se dívka učí používat zbraň. Zatímco prohlašuje, že ji všichni buď opustili, nebo je ztratila, muž odvětí: „Vůbec netušíš, co je to ztráta.“ Odkazuje přitom na vlastní tragický příběh, který je jedním z hlavních motivů jeho postavy i jejího vztahu s Ellie.

Ačkoliv je The Last of Us v jádru velice krvavý horor o přežití, zásadní roli v něm má silná emocionální stránka. Za ni si vysloužil mnoho chvály. Hrdinové mají už ve hře detailně prokreslené charaktery, jejichž vývoj pohání celé vyprávění vpřed. Uznání sklidily také všechny ostatní prvky. Od hratelnosti a bojového systému po prostředí rozkládající se civilizace, které je pro seriál stěžejní.

Jelikož na televizním zpracování se jako jeden z hlavních tvůrců podílí Neil Druckmann, spolutvůrce hry, v zásadě se počítá s vysokou věrností předloze. Tou je první díl The Last of Us z roku 2013. V některých momentech se ale tvůrci seriálu rozhodli výrazně vzdálit tomu, co hráči znají. Vše má přitom sloužit hlubšímu prokreslení světa.

„Cílem změn, které provádíme, je doplnění a rozšíření příběhu. Ne jeho předělání, ale vylepšení,“ řekl v rozhovoru pro BBC spolutvůrce seriálu Craig Mazin. Známý je díky vytvoření oceňované minisérie Černobyl. Dodal přitom, že nově zapojené nápady mají do děje televizního The Last of Us přirozeně zapadnout. „Nejde o žádné epizodické nesmysly. Věci, které jsou nové a obohacují děj, jsou propojené organickým, seriózním způsobem. Myslím, že ho ocení jak fanoušci hry, tak nováčci.“

Reprofoto: HBO Max/YouTube Bella Ramseyová jako Ellie v seriálu The Last of Us

Joela v novém seriálu ztvární Pedro Pascal, v poslední době známý hlavně jako titulní hrdina Mandaloriana. Ellie pak hraje Bella Ramseyová, která v minulosti propůjčila tvář mladé panovnici Lyanně Mormont ve Hře o trůny. Ve zveřejněném teaseru se objevuje také Nick Offerman jako samotářský pašerák Bill. Vedle nich v chystaném projektu uvidíme též Annu Torvovou jako Tess, Joelovu kolegyni, Storm Reidovou jako Riley a Merle Dandridgeovou jako vůdkyni odbojové skupiny Firefly, kterou ztvárnila už v předloze.

The Last of Us pro HBO představuje vůbec první herní adaptaci. Televize se do ní ale pustila s plným nasazením. Seriál dostal rozpočet dosahující průměrně deseti milionů dolarů (asi 246 milionů korun) za epizodu. Natáčel se mezi loňským červencem a letošním červnem na mnoha skutečných lokacích v Kanadě. Oficiální datum premiéry zatím nemá, bude to ovšem někdy příští rok.

Na co se těšit mimochodem mají také ti, kteří v ruce raději drží myš než televizní ovladač. Studio Naughty Dog, stojící za vývojem The Last of Us, totiž nedávno oznámilo plán hru původně exkluzivně uváděnou na PlayStation převést na PC. Má přitom jít o remake s aktualizovaným grafickým zpracováním, vylepšením ovládacích prvků, umělé inteligence atd. Počítačová verze zatím nemá oficiální datum uvedení. Remake The Last of Us ale vyjde také na PlayStation 5. A to už 2. září.