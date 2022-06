Herní hit The Last of Us vyjde na PC. Postapokalyptický horor dostane skvěle vypadající remake

Jedna z nejlepších a nejoceňovanějších videoher všech dob se konečně představí i počítačovému publiku. Původně exkluzivní titul pro PlayStation z roku 2013 The Last of Us se dočká remaku, který hru nejen přenese na PC, ale také vylepší její audiovizuální zpracování a upraví i hratelnost. Zkrátka nicméně nepřijdou ani majitelé konzolí od Sony, předělávka dokonce ještě před PC zamíří na pátý PlayStation.

Remake úvodního ze dvou dílů The Last of Us od kalifornského studia Naughty Dog vyjde s podtitulem Part I pro PS5 už 2. září tohoto roku, verze pro počítače je ve vývoji. Oficiální potvrzení vylepšené hry přišlo na čtvrteční akci Summer Game Fest, ještě několik hodin předtím ho dokonce potvrdil předčasný únik informací. Vzhledem k dlouhotrvajícím a intenzivním spekulacím o remaku – a především s ohledem na nadšené ohlasy na jeho oznámení –, to však vývojáře příliš mrzet nemuselo.

Titul hráče uvrhne do Spojených států zasažených strašlivou nákazou, jež mění lidi ve zmutované zrůdy. Ale jak už to tak v postapokalyptickém žánru bývá, tím zdaleka největším zlem je temnota skrývající se v lidských srdcích. V roli jednoho z přeživších Joela ochraňujete dívku Ellie, která je vůči infekci parazitickými houbami imunní. Takto zjednodušeně podaná zápletka na první pohled nijak nevyčuhuje z nanejvýš béčkové škatulky, zdání však v případě TLOU klame víc než zoufalý člověk pokoušející se okrást hlavní hrdiny o cenné zásoby.

The Last of Us je totiž v tom nejlepším slova smyslu filmovým zážitkem, ze kterého se v herních pasážích napětím tají dech – a to nejen proto, že houbami nakažení nepřátelé reagují na sebemenší hluk – a který v animovaných filmových sekvencích mistrně posouvá příběh o zbytku lidskosti, až otcovském vztahu Joela k Ellie a o nejkřehčí naději ve zničeném světě, který jinak takové myšlenky depresivně drtí. Málokterá hra se svým příběhem a jeho podáním zapsala do hráčského podvědomí jako TLOU.

Na skvělém příběhu Naughty Dog neplánuje nic měnit, velice výrazných změn se nicméně dočká technická stránka hry. Už v době svého vydání The Last of Us do posledního pixelu využívalo grafické možnosti tehdy ještě PlayStationu 3 a postapokalyptické scenérie snad nikdy nevypadaly lépe. Připravovaná předělávka má podle dosud viděných ukázek našlápnuto k tomu, aby podobně působivou podívanou nabídla i o devět let později. Skvěle to ilustruje například i video srovnávací starý i nový trailer od magazínu IGN.

Má totiž jít skutečně o remake, nikoliv jen remaster. Koneckonců toho se původní hra dočkala už rok po svém vydání, když zamířila na čtvrtou verzi oblíbené konzole od Sony. Autoři tak vedle grafického zpracování slibují i vylepšení ovládacích prvků, vylepšení umělé inteligence protivníků a další úpravy hratelnosti. Jádro hry v podobě průzkumu postapokalyptického prostředí a střetnutí s houbovitými zombie či přeživšími lidmi – ať už coby přímý souboj, nebo opatrné proplížení – však samozřejmě zůstává. Součástí předělávky bude i rozšíření Left Behind.

Kromě oznámení remaku The Last of Us vývojáři ze studia Naughty Dog, jež stojí i za populární sérií Uncharted, využili Summer Game Fest také k odhalení dalších informací o chystané multiplayerové hře zasazené do světa TLOU. Ta kromě online zápolení s živými hráči přinese nový příběh a postavy, především pak slibuje obrovský herní svět. Autoři zmiňují přímo „extrémně ambiciózní projekt“, který si vyžádá rozšíření řad studia.

A to, že The Last of Us má atmosféru hustší než ztuhlá krev houbových mutantů, brzy dosvědčí i blížící se televizní zpracování. Pro HBO jej tvoří autoři diváky i kritiky oceňované minisérie Černobyl, která i bez použití zombie a obdobných hororových prvků dokázala vyvolat dozimetrem nezměřitelné množství úzkosti a mrazení.

Natáčení má v těchto dnech finišovat, premiéry se má seriálová adaptace videohry dočkat už příští rok. Ellie si na obrazovce zahraje Bella Ramseyová, jako Joel se představí Pedro Pascal. Oba jste mohli vidět ve Hře o trůny, Pascala pak v poslední době coby hlavního hrdinu starwarsovského Mandaloriana.