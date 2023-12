Herní Oscary ovládla fantastická Baldur’s Gate 3. Zabodoval i Alan Wake 2 a znovuzrozený Cyberpunk

Uložit 0

Videoherní rok 2023 byl neuvěřitelně nabitý. Ale až v jeho samotném závěru se objevili dva nejsilnější kandidáti na titul nejlepší hry roku. Nejprestižnější ocenění během udělování cen The Game Awards neboli herních Oscarů získala fantasy hra na hrdiny Baldur’s Gate 3, obrovského uznání se ale dostalo i jejímu největšímu soupeři, hororové akci Alan Wake 2.

The Game Awards tradičně patří k vyvrcholení videoherní sezony. Rovnou dvojnásobného vrcholu letos dosáhlo pokračování milované značky Baldur’s Gate. Její třetí díl získal cenu za nejlepší hru roku 2023 jak u odborné poroty, tak v kategorii Player’s Voice, kde rozhodoval hlas lidu. Během herního galavečera mimochodem vítězství hry oznámil herec Timothée Chalamet známý z Duny – videohry prostě lákají i Hollywood.

Baldur’s Gate 3 zabodovala také v kategorii nejpovedenější hry na hrdiny, nejlepší práce s komunitou, nejlepšího multiplayeru a díky výkonu Neila Newbona v roli Astariona také za nejlepší herecký, potažmo dabérský výkon. Vícekrát oceňovaným titulem byl rovněž Alan Wake 2. Pokračování hororové série posbíralo ceny za herní režii, příběh a výtvarnou režii. Právě dílo od vývojářů z Remedy Entertainment bylo přitom často zmiňované jako druhý z nejpravděpodobnějších adeptů na titul hry roku.

Dva pomyslné herní Oscary – za nejlepší inovace v přístupnosti a nejlepší sportovní či závodní hru – si odvezla Forza Motorsport. Jedna z prvních videoher, kterým byl letos prorokován úspěch v The Game Awards – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – zvítězila mezi akčními adventurami. V konkurenci akčních titulů zvítězilo Armored Core VI: Fires of Rubicon. K ceně mezi rodinnými hrami si doskákal nestárnoucí italský instalatér díky Super Mario Bros. Wonder. V záplavě vysokorozpočtových her se udělovala i cena pro nejpovedenější nezávislý projekt, kterou získalo retro RPG Sea of Stars.

Naprosto zaslouženého uznání v podobě ceny pro hru s nejlepší dlouhodobou podporou se dočkal také Cyberpunk 2077. Už tři roky stará hra v posledních měsících zažívá nebývalé znovuzrození, vývojáři z polského CD Projektu nejprve vydali obrovskou aktualizaci, která přidala herní obsah a vylepšila hratelnost, následně i plnohodnotné rozšíření Phantom Liberty, jež do futuristického příběhu vedle Keanu Reevese postavilo dalšího známého herce Idrise Elbu.

Kromě udílení cen nejpovedenějším počinům roku – jejich kompletní přehled najdete na stránkách The Game Awards – představují herní Oscaři i skvělou příležitost pro uvádění trailerů chystaných videoher. Ani letošní ročník akce pořádané uznávaným herním novinářem a moderátorem Geoffem Keighleyem v tom nebyl výjimkou. Podívejte se na výběr toho nejzajímavějšího z trailerů The Game Awards:

Lovec upírů Blade v dospělé akci

Stvořili Dishonored a Deathloop, teď se Arkane Studios pokusí hráčům zakousnout do krku s akční hrou Marvel’s Blade. Slibuje dospělý zážitek ze hry pro jednoho hráče a akci z pohledu třetí osoby zasazenou do Paříže. Mimochodem, na lovce upírů čeká přespříští rok i nový hraný film s Mahershalou Alim.

Znepokojující novinka od génia Hidea Kodžimy

Death Stranding 2 to nebude. Ale opět to bude prazvláštní, stírající linku mezi filmem a videohrou a koketující s nádhernou nepříjemností. Možná až nepochopitelností. Japonský designér Hideo Kodžima proslavený sérií Metal Gear představuje svůj nový projekt OD… jehož trailer je asi potřeba vidět a slyšet než popsat.

Přežijete Jurský park?

Filmový Jurský park měl hodně pokračování, ale ten úplně první od Stevena Spielberga má prostě to největší kouzlo. Návrat do devadesátek, ačkoliv v moderní videoherní podobě, přináší Jurassic Park: Survival, akční adventura z pohledu první osoby. A pohled je to opravdu náramný. Anebo i děsivý, když zařve a nakráčí… vy víte kdo.

God of War: Ragnarök vás vezme do Valhally

Nejen plnokrevnými hrami živ je hráč. Populární akční hra zasazená do severské mytologie God of War: Ragnarök se už za pár dní dočká rozšíření s názvem Valhalla. Prý se má hratelností přiblížit dřívějším hrám ze známé série – a hlavně bude zcela zdarma.

Jízda na drakovi od tvůrců No Man’s Sky

Po rozpačité premiéře se ze sci-fi No Man’s Sky stala velice oblíbená hra s obrovským herním vesmírem, její vývojáři ale ve své novince zamíří do žánru fantasy. Fanoušci otevřených světů by si však opět měli přijít na své, jen se místo hvězdoletů proletíte na drakovi. Coby králičí rytíř!

Nový Prince of Persia se připomíná

The Game Awards neukazují jen úplné novinky, ale slouží i k propagaci už dříve odhalených titulů. Právě jako u dalšího příspěvku k oblíbené značce Prince of Persia s podtitulem The Lost Crown. Komiksovější stylizace možná nenadchne každého, příběhové zaměření hry ale zní lákavě.

A co jste mohli na herních Oscarech vidět dál? Kdo má rád tak trochu generické sci-fi, herce Matthewa McConaugheyho nebo snahu napodobit Mass Effect, mohl být potěšen trailerem na Exodus. Příznivce superhrdinského žánru a charismatických padouchů naláká nová ukázka herní Suicide Squad (Harley Quinn nechybí). Připomnělo se i pokračování předělávky kultovní Final Fantasy VII Rebirth. Anebo vikinský psychothriller Senua’s Saga: Hellblade II. Či snad máte raději katany spíš než sekery? Tak to se těšte na Rise Of The Ronin. A spoustu dalších trailerů si pusťte na YouTube kanále The Game Awards.