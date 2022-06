Historický deal pro Spotify i Barcelonu se zhmotnil v nových dresech. Jsou z plastových lahví

Historické partnerství, oslavy třiceti let od uspořádání olympijských her i udržitelnost na bázi recyklovaných plastových lahví. Těmito body by se daly definovat nové dresy fotbalového klubu FC Barcelona, které byly dnes oficiálně představeny. A byť stále kopírují barevné odstíny, které Blaugranas velmi dobře znají, jsou v mnohém dost odlišné.

Pro katalánský velkoklub nebyla uplynulá sezóna zrovna tou nejšťastnější. Vedení se muselo potýkat se zásadními problémy ohledně financování, čímž opět vyvolalo otázky ohledně přeplacených hráčů, a do toho řešilo odchod své největší hvězdy – Lionela Messiho. I tak ale Barça dokázala uhrát slušné výsledky a skončila druhá za rivalem z Madridu.

Letos v březnu pak přišla klíčová zpráva pro další vývoj klubu, a sice podepsání historické smlouvy se švédskou společností Spotify, která stojí za stejnojmennou streamovací službou. Hodnota kontraktu se měla pohybovat v řádech stovek milionů eur, od čehož si vedení celku mimo jiné slibovalo snížení velkého zadlužení.

Součástí smlouvy bylo jednak přejmenování domácího stadionu Camp Nou na Spotify Camp Nou, což FC Barcelona nikdy ve své více než stodvacetileté historii nepovolila, jednak uvedení loga Spotify doprostřed dresů. A teď se fanoušci konečně dozvěděli, jak minimálně domácí fotbalové kroje budou v nadcházející sezóně vypadat.

Jemně žlutavé logo Spotify se nachází na trikolórovém plátně složeném ze světle modré, tmavě modré a červené barvy. Dresy pak působí poměrně retro, což byl ostatně záměr – připomínají totiž, že před třiceti lety se město Barcelona otevřelo sportovnímu světu a uspořádalo letní olympiádu.

Foto: FC Barcelona Nové dresy klubu jsou vyrobeny z tkaniny pocházející z plastových lahví

„V roce 1992 udělalo město obrovský skok k modernosti. Hostilo olympijské hry, ale zároveň si zachovalo svého ducha a kořeny. Protože v současné éře dochází k podobně velkým změnám i v prvním týmu, rozhodl se klub čerpat z tohoto olympijského ducha a sdílet ho v době, kdy se jeho úsilí do značné míry soustředí na budoucnost,“ píše Barça na svém webu.

Co je ale možná ještě zajímavější, je materiál, ze kterého jsou nové dresy vyrobeny. I Katalánci se totiž soustředí na udržitelnější pojetí svého sportovního oblečení, proto je souprava utkána ze stoprocentní recyklované polyesterové tkaniny, která se vyrábí z recyklovaných plastových lahví. Ze stejného materiálu jsou navrženy i repliky oficiálních dresů pro fanoušky.